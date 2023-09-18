108課綱削減基礎科目時數，高中職教師：不只數理能力弱化，恐造成學生強者恆強、弱者恆弱
我們想讓你知道的是
108課綱強調通才及適性教育，但彰化縣員林家商擔任生涯規劃科目教學的簡粲妮老師認為，在國英數等正規課程減少的前提之下，家境較好的孩子得以在發展更多選修課程下，還有其他資源可以補足學校正規課程的不足。但資源弱勢的孩子，就沒有資源再投注在基礎能力之上。這將可能造成未來學生強者恆強、弱者恆弱的現象。
文：林育如
108課綱實施後問題不斷，台灣大學電機資訊學院院長張耀文接受訪問時表示，新課綱實施之後，出現學生數理能力弱化現象外，現連高中職教師也有同感。
彰化縣員林家商簡粲妮老師表示，「其實影響不僅止於數理能力而已。憂心108課綱恐將造成學生未來強者恆強、弱者恆弱的現象，值得各界重視。」
樣樣學樣樣不精 強者恆強、弱者恆弱
目前在彰化縣員林家商擔任生涯規劃科目教學的簡粲妮老師針對外界報導108課綱對學子數理能力是否影響，簡粲妮老師直言，「普遍來講確實會」。她指出，由於新課綱過度強調素養導向，又切割太多主題，會變成這點學一些，那邊學一點，學生能力無法深根。
簡粲妮老師表示，108課綱是個漂亮的藍圖，也能了解相關部會原意是希望學子多元化發展。但在新課綱架構下，包括國英文課程時數都有減，分散給各個領域的課，從本來4節變3節，再加插更多選修、本士語言。
正規課程一直減少時數，學生除無法深根之外，進一步將造成家境優渥或已目標明確的孩子，回家會尋找更多資源補足課程時數的不足；但家境相對資源弱勢的孩子不僅能力降低，反而無所適從，加大能力的落差。
簡粲妮老師憂心未來學生可能變成強者恆強、弱者恆弱。
教師素養能力及資源問題
課程時數的問題外，簡粲妮也提出另一觀點，「教師是否具備素養能力？」。簡粲妮表示，這可從老師本身的接受度、學校是否具備課程完善模組等面向來切入。倘若各方資源不足情況下，硬要老師導入素養入課程，有點強人所難。
另外，108課程太過重視「技能」領域，也使得導致學生過於偏重報告、實作技能，造成基礎的國英數能力弱化，這也是時數外另一個要思考的議題。
「學歷」提升 「學力」下滑
從課程、教師、架構提出現有問題同時，針對外界談論新課綱對對台灣半導體的科技人才的影響，簡粲妮表示，未來數位科技、AI的快速發展下，許多工作會被替代。
她認為對高端菁英份子影響不大，但在整體「學力」減弱的情況下，將是一大危機。
台灣不是只靠半導體人才，必須仰賴不同領域人才的均衡發展。當「學歷不等於學力」之下，對台灣產業、經濟發展恐將造成嚴重衝擊。
簡粲妮表示，在未來118新課綱（10年一大教改）前公布前，108課程實施浮現的弊端，將會積累更多不同層面的問題值得我們去深思。第一屆對象目前為大一學生，接續3年將可進一步檢視實際的成果。
三大建議完善政策面
針對近來各界提出對新課綱的爭議，簡粲妮提出3大建議。她指出，其實一直推陳出新新策略之際，要思考哪些值得保留、哪些值得去除，要懂得「去蕪存菁」留下對的政策。
其次，從國小、國中、高中的12年國教必須每個階段一有「銜接人」，扮演各階段溝通的角色，才不會造成各自分工的問題。
最後，明確考招制度要分化，在前端做要做好分類如此才能「適才適所」。簡粲妮指出，有些孩子適合考試、有些則適合實作的技職學習，這必須在教育前端就要分化出來。
過度強調通才的結果，將造成大家都不通。這觀念必須讓更多家長了解，如此從產官學、學子及家庭面完善整體制度。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：108課綱診療室／過度素養導向 拉大學子落差
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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