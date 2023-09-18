2023/09/18,
教育

108課綱削減基礎科目時數，高中職教師：不只數理能力弱化，恐造成學生強者恆強、弱者恆弱

108課綱削減基礎科目時數，高中職教師：不只數理能力弱化，恐造成學生強者恆強、弱者恆弱
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

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108課綱強調通才及適性教育，但彰化縣員林家商擔任生涯規劃科目教學的簡粲妮老師認為，在國英數等正規課程減少的前提之下，家境較好的孩子得以在發展更多選修課程下，還有其他資源可以補足學校正規課程的不足。但資源弱勢的孩子，就沒有資源再投注在基礎能力之上。這將可能造成未來學生強者恆強、弱者恆弱的現象。

文：林育如

108課綱實施後問題不斷，台灣大學電機資訊學院院長張耀文接受訪問時表示，新課綱實施之後，出現學生數理能力弱化現象外，現連高中職教師也有同感。

彰化縣員林家商簡粲妮老師表示，「其實影響不僅止於數理能力而已。憂心108課綱恐將造成學生未來強者恆強、弱者恆弱的現象，值得各界重視。」

樣樣學樣樣不精 強者恆強、弱者恆弱

目前在彰化縣員林家商擔任生涯規劃科目教學的簡粲妮老師針對外界報導108課綱對學子數理能力是否影響，簡粲妮老師直言，「普遍來講確實會」。她指出，由於新課綱過度強調素養導向，又切割太多主題，會變成這點學一些，那邊學一點，學生能力無法深根。

簡粲妮老師表示，108課綱是個漂亮的藍圖，也能了解相關部會原意是希望學子多元化發展。但在新課綱架構下，包括國英文課程時數都有減，分散給各個領域的課，從本來4節變3節，再加插更多選修、本士語言。

正規課程一直減少時數，學生除無法深根之外，進一步將造成家境優渥或已目標明確的孩子，回家會尋找更多資源補足課程時數的不足；但家境相對資源弱勢的孩子不僅能力降低，反而無所適從，加大能力的落差。

簡粲妮老師憂心未來學生可能變成強者恆強、弱者恆弱。

教師素養能力及資源問題

課程時數的問題外，簡粲妮也提出另一觀點，「教師是否具備素養能力？」。簡粲妮表示，這可從老師本身的接受度、學校是否具備課程完善模組等面向來切入。倘若各方資源不足情況下，硬要老師導入素養入課程，有點強人所難。

另外，108課程太過重視「技能」領域，也使得導致學生過於偏重報告、實作技能，造成基礎的國英數能力弱化，這也是時數外另一個要思考的議題。

「學歷」提升 「學力」下滑

從課程、教師、架構提出現有問題同時，針對外界談論新課綱對對台灣半導體的科技人才的影響，簡粲妮表示，未來數位科技、AI的快速發展下，許多工作會被替代。

她認為對高端菁英份子影響不大，但在整體「學力」減弱的情況下，將是一大危機。

台灣不是只靠半導體人才，必須仰賴不同領域人才的均衡發展。當「學歷不等於學力」之下，對台灣產業、經濟發展恐將造成嚴重衝擊。

簡粲妮表示，在未來118新課綱（10年一大教改）前公布前，108課程實施浮現的弊端，將會積累更多不同層面的問題值得我們去深思。第一屆對象目前為大一學生，接續3年將可進一步檢視實際的成果。

三大建議完善政策面

針對近來各界提出對新課綱的爭議，簡粲妮提出3大建議。她指出，其實一直推陳出新新策略之際，要思考哪些值得保留、哪些值得去除，要懂得「去蕪存菁」留下對的政策。

其次，從國小、國中、高中的12年國教必須每個階段一有「銜接人」，扮演各階段溝通的角色，才不會造成各自分工的問題。

最後，明確考招制度要分化，在前端做要做好分類如此才能「適才適所」。簡粲妮指出，有些孩子適合考試、有些則適合實作的技職學習，這必須在教育前端就要分化出來。

過度強調通才的結果，將造成大家都不通。這觀念必須讓更多家長了解，如此從產官學、學子及家庭面完善整體制度。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：108課綱診療室／過度素養導向　拉大學子落差

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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