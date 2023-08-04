『國民旗艦 全新迪爵持續熱銷第一!』 父親節推一萬元購車金及同級唯一24期0利率

聰明選擇 自在享受 尚省油擱有力

國民車消費行為逐漸轉型，消費者除了價格考量外，更在意價值感受，重視符合心中質感與期待的「VP值」，希望在合理價格內選擇更優質產品，對自己好一點不屈就。SYM看到消費者心中的需求，針對客層市場調查，研發、打造No.1的全新迪爵125，在各個面向均完勝對手。

一、全台最省油：與日本京濱共同研發的省油又有力的EnMIS引擎科技，創出加滿一桶油台北到高雄的魔王級63.9km/L油耗。

二、同級車最大置物空間：37.5L最大車廂，能輕易塞進通勤夥伴生活大小物品免煩惱。

三、雙載最舒適：755mm最低座高、689mm最長坐墊，不管騎乘者與後座乘客都能坐的輕鬆舒適。

父親節爵對愛爸優惠中

陪伴國人超過32年時光的迪爵系列，從畢業、進入社會、結婚生子到接送小孩等都有它的身影，SYM堅持以耐操好品質及持續創新技術、貼近消費者日常使用需求精神造車，一路好口碑，陪伴你我更有安心感，也是最適合寵愛父親的實用系國民旗艦-全新迪爵125，要用就要用最好的!