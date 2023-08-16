週刊少年JUMP的數位轉型之路（上）：現在的數位成就並非理所當然，從無數失敗才找到方法
我們想讓你知道的是
就在紙本漫畫雜誌〈週刊少年JUMP〉連載的《鬼滅之刃》以絕無僅有的社會現象級熱潮席捲各地的同時，電子漫畫平台「週刊少年JUMP+」也勢如破竹地推出一部部暢銷又受矚目的漫畫作品。因為其在漫畫業界最前鋒的地位，或許會讓人以為如今在數位上的成就也是理所當然。事實上，我們回頭審視，會發現這些成就是建立在多少工夫、多少資源的投注之上。
文：wolfenstein
《SPY×FAMILY間諜家家酒》，2019年3月開始連載，2020年12月第六集達成初版100萬本，2021年6月作品總銷量達成1000萬本，此時尚未改編動畫。
《怪獸8號》，2020年7月開始連載，半年後第二集達成初版100萬本，2023年3月作品總銷量達成1000萬本，2022年8月宣布動畫化。
《驀然回首》，2021年7月刊載的173頁單篇漫畫，兩天內閱覽量就突破400萬次，佔據社群網站推特的熱門關鍵字排行榜，獲得當年度「這本漫畫真厲害！」男子部門首獎與推特趨勢大獎特別獎。
《章魚嗶的原罪》，2021年12月起短期集中連載，卻能在每一回公開時都引發熱議，當日推特相關推文均達到一萬則以上，最終回公開當天閱覽量達到350萬次。
就在紙本漫畫雜誌〈週刊少年JUMP〉連載的《鬼滅之刃》以絕無僅有的社會現象級熱潮席捲各地的同時，電子漫畫平台「週刊少年JUMP+」也勢如破竹地推出一部部暢銷又受矚目的漫畫作品。
1995年，挾著《七龍珠》、《灌籃高手》等作品無與倫比的人氣，《JUMP》創下前無古人、後無來者的653萬冊漫畫雜誌最高單期印量。
因為其在漫畫業界最前鋒的地位，或許會讓人以為如今在數位上的成就也是理所當然。事實上，我們回頭審視，會發現這些成就是建立在多少工夫、多少資源的投注之上。更重要的是，從其中看到集英社「JUMP」體系自紙本雜誌到電子數位事業，背後一以貫之的信念。
不只是「把錢丟水裡」的持續試錯
距今十餘年前的2012年，此時的漫畫市場、特別是漫畫雜誌銷量的低迷衰微趨勢已經持續了十幾年。《週刊少年JUMP》這時的每期平均印量為283萬冊，雖然在漫畫雜誌界依然稱王，但距離最高紀錄已經連一半都不到。這年隸屬《JUMP》數位事業部的籾山悠太找到6月剛成為雜誌副主編的細野修平，提出開設電子書販售app的計畫。
在當時主編瓶子吉久的積極支持之下，兩人合作在這年10月就推出了app「JUMP BOOK STORE！」，販售集英社旗下約1500本漫畫單行本。沒想到日本亞馬遜隨即在10月底開設了Kindle電子書商店，挾著大型電子商城的規模來勢洶洶，讓兩人倍感壓力。所幸獲得《JUMP》讀者的充分支持購買，「JUMP BOOK STORE！」在短期內就轉虧為盈了。
但是編輯部並沒有因此滿足。2013年8月又推出了app「JUMP LIVE」，以「紙本雜誌的電子化增刊誌」為概念，除了漫畫內容之外還加入小說、動畫、影片等類型，並且嘗試在刊載漫畫當中加入動態圖像、互動劇情選擇等電子多媒體要素，對於漫畫雜誌電子化做了非常多角度的嘗試。
結果內容製作起來非常燒錢、免費增值（Freemium，大量免費公開、只以少部分付費內容獲得收入）的商業模式也不足以支撐，半年內出了兩期就停刊。
「JUMP LIVE」雖然失敗，但真正的價值在於經過當中諸多的嘗試，讓他們知道什麼部分可行、什麼不可行。檢討之後，接下來回歸單純的漫畫內容，於2014年9月推出橫跨網站與app的電子書平台「週刊少年JUMP+」。
考慮到至少需要兩、三年燒錢的營運成本，平台推出的主打內容，是當時其他少年漫畫誌還不敢嘗試的「與紙本完全同步出刊、可以長期訂閱的《JUMP》雜誌電子版」。
因為普遍認為電子雜誌會侵蝕紙本雜誌的銷量，各家都處於觀望狀態。《JUMP》是先在2013年創刊45週年時嘗試將紀念號同步在各大電子書平台出刊，發現並沒有出現侵蝕現象，便允許「JUMP+」成行。
龐大支出也壓不倒的信心
《JUMP》雜誌電子版的販售一直是「JUMP+」的重要收入來源，讓編輯部得以運用這些收入持續培養電子原生的創作人才。首先，平台開設兩個月之後再推出漫畫投稿網站「JUMP Rookie！」，歡迎所有志在漫畫創作的人以簡便的方式上傳公開漫畫稿件，而且作品閱覽獲得的廣告收入會完全回饋給作者。
至2021年，每個月會有約500至1000篇作品、共約3000回份量的投稿。編輯部全都會過目，只要覺得有任何優秀之處就會進一步邀稿，讓整個網站成為新進漫畫家的人才庫。例如《章魚嗶的原罪》的作者，就是透過這個投稿網站才得以在「JUMP+」出道。
此外，「JUMP+」特別重視單篇漫畫的刊載。漫畫出版社的最主要收入來源來自於連載漫畫集結單行本的販售，電子平台上也有長篇連載販售個別回數的收入，免費刊載、又難以集結單行本的單篇作品，其實是刊一回燒錢一回。但是「JUMP+」一年要刊載150~170篇單篇作品，以平均30頁、新人漫畫家稿費一頁9千日圓計算，一年就要花費超過4千萬日圓。
之所以堅持刊載單篇作品，一方面是讓新人漫畫家磨練商業刊載接收讀者回饋的經驗、另一方面，資深漫畫家、同屬集英社旗下漫畫雜誌的其他漫畫家，如果有些點子不符合雜誌基調或者不確定是否會受歡迎，也可畫成單篇作品登上「JUMP+」用以試水溫。如果單篇反應足夠良好，就有機會轉成連載作品。近幾年「JUMP+」的連載陣容、甚至《JUMP》雜誌的作者，有很大一部份是在「JUMP+」先刊登過單篇作品才發跡的。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航