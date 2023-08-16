週刊少年JUMP的數位轉型之路（上）：現在的數位成就並非理所當然，從無數失敗才找到方法

文：wolfenstein

《SPY×FAMILY間諜家家酒》，2019年3月開始連載，2020年12月第六集達成初版100萬本，2021年6月作品總銷量達成1000萬本，此時尚未改編動畫。

《怪獸8號》，2020年7月開始連載，半年後第二集達成初版100萬本，2023年3月作品總銷量達成1000萬本，2022年8月宣布動畫化。

《驀然回首》，2021年7月刊載的173頁單篇漫畫，兩天內閱覽量就突破400萬次，佔據社群網站推特的熱門關鍵字排行榜，獲得當年度「這本漫畫真厲害！」男子部門首獎與推特趨勢大獎特別獎。

《章魚嗶的原罪》，2021年12月起短期集中連載，卻能在每一回公開時都引發熱議，當日推特相關推文均達到一萬則以上，最終回公開當天閱覽量達到350萬次。

就在紙本漫畫雜誌〈週刊少年JUMP〉連載的《鬼滅之刃》以絕無僅有的社會現象級熱潮席捲各地的同時，電子漫畫平台「週刊少年JUMP+」也勢如破竹地推出一部部暢銷又受矚目的漫畫作品。

1995年，挾著《七龍珠》、《灌籃高手》等作品無與倫比的人氣，《JUMP》創下前無古人、後無來者的653萬冊漫畫雜誌最高單期印量。

因為其在漫畫業界最前鋒的地位，或許會讓人以為如今在數位上的成就也是理所當然。事實上，我們回頭審視，會發現這些成就是建立在多少工夫、多少資源的投注之上。更重要的是，從其中看到集英社「JUMP」體系自紙本雜誌到電子數位事業，背後一以貫之的信念。

不只是「把錢丟水裡」的持續試錯

距今十餘年前的2012年，此時的漫畫市場、特別是漫畫雜誌銷量的低迷衰微趨勢已經持續了十幾年。《週刊少年JUMP》這時的每期平均印量為283萬冊，雖然在漫畫雜誌界依然稱王，但距離最高紀錄已經連一半都不到。這年隸屬《JUMP》數位事業部的籾山悠太找到6月剛成為雜誌副主編的細野修平，提出開設電子書販售app的計畫。

在當時主編瓶子吉久的積極支持之下，兩人合作在這年10月就推出了app「JUMP BOOK STORE！」，販售集英社旗下約1500本漫畫單行本。沒想到日本亞馬遜隨即在10月底開設了Kindle電子書商店，挾著大型電子商城的規模來勢洶洶，讓兩人倍感壓力。所幸獲得《JUMP》讀者的充分支持購買，「JUMP BOOK STORE！」在短期內就轉虧為盈了。

但是編輯部並沒有因此滿足。2013年8月又推出了app「JUMP LIVE」，以「紙本雜誌的電子化增刊誌」為概念，除了漫畫內容之外還加入小說、動畫、影片等類型，並且嘗試在刊載漫畫當中加入動態圖像、互動劇情選擇等電子多媒體要素，對於漫畫雜誌電子化做了非常多角度的嘗試。

結果內容製作起來非常燒錢、免費增值（Freemium，大量免費公開、只以少部分付費內容獲得收入）的商業模式也不足以支撐，半年內出了兩期就停刊。

「JUMP LIVE」雖然失敗，但真正的價值在於經過當中諸多的嘗試，讓他們知道什麼部分可行、什麼不可行。檢討之後，接下來回歸單純的漫畫內容，於2014年9月推出橫跨網站與app的電子書平台「週刊少年JUMP+」。

考慮到至少需要兩、三年燒錢的營運成本，平台推出的主打內容，是當時其他少年漫畫誌還不敢嘗試的「與紙本完全同步出刊、可以長期訂閱的《JUMP》雜誌電子版」。

因為普遍認為電子雜誌會侵蝕紙本雜誌的銷量，各家都處於觀望狀態。《JUMP》是先在2013年創刊45週年時嘗試將紀念號同步在各大電子書平台出刊，發現並沒有出現侵蝕現象，便允許「JUMP+」成行。

龐大支出也壓不倒的信心

《JUMP》雜誌電子版的販售一直是「JUMP+」的重要收入來源，讓編輯部得以運用這些收入持續培養電子原生的創作人才。首先，平台開設兩個月之後再推出漫畫投稿網站「JUMP Rookie！」，歡迎所有志在漫畫創作的人以簡便的方式上傳公開漫畫稿件，而且作品閱覽獲得的廣告收入會完全回饋給作者。

至2021年，每個月會有約500至1000篇作品、共約3000回份量的投稿。編輯部全都會過目，只要覺得有任何優秀之處就會進一步邀稿，讓整個網站成為新進漫畫家的人才庫。例如《章魚嗶的原罪》的作者，就是透過這個投稿網站才得以在「JUMP+」出道。

此外，「JUMP+」特別重視單篇漫畫的刊載。漫畫出版社的最主要收入來源來自於連載漫畫集結單行本的販售，電子平台上也有長篇連載販售個別回數的收入，免費刊載、又難以集結單行本的單篇作品，其實是刊一回燒錢一回。但是「JUMP+」一年要刊載150~170篇單篇作品，以平均30頁、新人漫畫家稿費一頁9千日圓計算，一年就要花費超過4千萬日圓。

之所以堅持刊載單篇作品，一方面是讓新人漫畫家磨練商業刊載接收讀者回饋的經驗、另一方面，資深漫畫家、同屬集英社旗下漫畫雜誌的其他漫畫家，如果有些點子不符合雜誌基調或者不確定是否會受歡迎，也可畫成單篇作品登上「JUMP+」用以試水溫。如果單篇反應足夠良好，就有機會轉成連載作品。近幾年「JUMP+」的連載陣容、甚至《JUMP》雜誌的作者，有很大一部份是在「JUMP+」先刊登過單篇作品才發跡的。