台灣住屋現況就是「租不好買不起」，該如何提升民眾的「居住安全感」？
我們想讓你知道的是
當台灣已成為年輕人「租不好、買不起」的狀況後，政府下一階段的住宅政策應該要朝向什麼方向才好？首要是租屋市場透明化大赦租屋稅、並將房東納管，否則現在的租屋黑市，稅定得再高都沒用。再者，對於有一定經濟能力並有買房需求的人而言，政府應多利用公有地提供「中間型」的住宅選擇。
文： 洛書（OURs都市改革組織研究員、《無住之島》作者）
前一篇文章中，我描述了台灣當前的主要居住問題，並指出其長期難以改革的結構因素。我認為台灣下一階段的住宅政策，應以「社會投資」作為定位，目標是提升居住安全感，並朝向提供「多元、可負擔、有保障」的居住選擇邁進。
基於我們近年的倡議、研究經驗，筆者將在此篇文章就不同的世代需求提出方案，供各位讀者參考討論。
二十至三十歲的世代：擴大並健全租屋市場
針對三十歲以下，出社會不久因而經濟能力仍有限的青年（家庭）而言，比起「在都會區直接購屋」，租屋是更實際也更急迫的需求。政府除持續興辦社宅，更要推動改革來擴大健全並租屋市場，讓他們租得好、租得起、租得到，而不是逼迫其非得購屋成房奴。
關注租屋市場，也不意味著完全忽視高房價困境。由於住宅政策的效果彼此連動，健全的租屋市場也是房價逐步合理降溫的關鍵要件，它既是民眾「購屋階梯」必備的階段，更是中低收入者安居之所在。
具體而言，對應「租得好」、「租得起」、「租得到」的三大主張為：「租屋租稅大赦，租賃行為納管」、「降低租屋負擔，改善學生宿舍」、「引導空屋出租，鼓勵民間租賃住宅」。
1. 租得好：租屋租稅大赦，租賃行為納管
台灣租屋市場關鍵沉痾之一，便是高達七至九成的租屋市場處於黑市狀態。房東長年慣於逃漏稅、隱瞞租屋事實，直接造成房客難以申請租金補貼、申報抵稅、設籍等，成為居住權的「二等公民」。
由於多數房東長期違法，政府不願也無法查緝。因此，透過修改《所得稅法》與《租賃專法》，讓房東「租稅大赦」並引導其申報納管，方能根本解決租屋黑市問題，並保障租屋權益與品質安全。
首先，租賃所得應改採「分離課稅」，不再納入綜合所得稅計算，並採單一低稅率，引導並鼓勵房東申報納管，讓其租屋合法化的成本降低，亦舒緩稅負轉嫁壓力。
過去財政部對此配套的一貫態度都是以「將造成國家稅損」的理由反對，但過去多數黑市狀態根本毫無稅收可言，降稅後反而可能讓房東合法納稅，何來稅損之有？
另房東收入分離課稅造成的「稅賦公平」爭議，也必須站在目前絕大多數為逃稅的事實基礎上來比較，試問何者較為公平？
其次，應搭配「大赦條款」，立法設定時限，於時限內申報則過往逃漏稅既往不咎，免除房東公開租屋事實之追稅風險。
部份房東其實不願長期違法，但恐懼被追討高額稅負，因此不願「洗白」，可修法要求房東於一定時限內主動誠實申報，則過往逃漏稅既往不咎；但若超過時限仍抱持僥倖心態的房東，則嚴查嚴罰。
第三，應提供「友善房東獎勵」。房客申請租金補貼或加入包租代管之房東，另給予抵扣額優惠（形同免稅），並提供屋況不佳者等「非自願性空屋」房屋修繕補助。
最後，在上述配套措施交織之下，台灣才有推動「租屋登錄」的可能性。應明訂住宅租賃應申報登錄位置、屋況、租金等必要資訊。徹底將租屋市場納管並定期公告，作為政策規劃依據。
2. 租得起：降低租屋負擔，改善學生宿舍
在租屋透明納管後，因應租金上漲問題，我們認為應改進「租金補貼」、「租金支出抵稅」、「租屋電費」等機制，並提昇學生宿舍數量與品質，降低民眾租屋負擔。
在獲得租屋市場完整資訊後，政府即可依據目前租金行情與家庭收入，採分級租金補貼，避免「需要的補不夠，不需要的補太多」等資源不效率問題；並將早已過時的租金抵稅制度改為「特別扣除額」，並提高額度至三十萬元。
目前租金支出可列舉扣除一年12萬元，相當於每月房租支出為1萬元，但根據主計處2020年資料，全台家戶平均月租金約為1.5萬；2020年第二期社會住宅包租代管計畫，台北市平均月租金則約為2萬，而實際市場租金應當更高。目前使用租金列舉扣除所得稅的租戶不到2%，幾已成為毫無效果的抵稅制度。
近期電費調漲，租屋族電費超收也成為沉重支出。現行〈住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項〉第6點僅規定，房東收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所定當月用電量最高級距之每度金額」。
但這樣的規定反而變相允許房東將電費每度計價訂定在台電電價當月的最高級距，房東普遍漲幅遠高於台電，每期更可超收數千元獲利。
但自2022年7月開始，電費帳單上「其他資訊」欄，已直接計算顯示出「當期每度平均單價」，房東據此直接計算收費，不會超收亦不會賠錢；因此應盡速修改已不合時宜的「應記載」法規，限定房東收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所收取當期每度平均單價」。
而在負擔能力更低、更缺少談價條件的「學生租屋」方面，應提高都會區大學宿舍數量與品質，並訂定「宿舍基本居住標準」；同時結合包租代管機制，供給學生校外租屋，確保必要之品質安全。
3. 租得到：引導空屋出租，鼓勵民間租賃住宅
除了「租屋透明納管」與「降低租屋負擔」外，進一步要透過稅制引導市場於都會區供給更多出租住宅，緩解租金上漲與民眾購屋壓力。
目前台灣住宅數高於家戶總數，而租屋市場的關鍵困境之一，為多屋囤房持有成本過低，大量都會區房屋囤積空置，連帶造成租屋供給不足。因此，擴大供給的目標在於「去化既有囤房空屋，使其回歸居住使用」，最直接有效的方式便是稅制手段。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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