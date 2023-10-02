台灣住屋現況就是「租不好買不起」，該如何提升民眾的「居住安全感」？

文： 洛書（OURs都市改革組織研究員、《無住之島》作者）

前一篇文章中，我描述了台灣當前的主要居住問題，並指出其長期難以改革的結構因素。我認為台灣下一階段的住宅政策，應以「社會投資」作為定位，目標是提升居住安全感，並朝向提供「多元、可負擔、有保障」的居住選擇邁進。

基於我們近年的倡議、研究經驗，筆者將在此篇文章就不同的世代需求提出方案，供各位讀者參考討論。

二十至三十歲的世代：擴大並健全租屋市場

針對三十歲以下，出社會不久因而經濟能力仍有限的青年（家庭）而言，比起「在都會區直接購屋」，租屋是更實際也更急迫的需求。政府除持續興辦社宅，更要推動改革來擴大健全並租屋市場，讓他們租得好、租得起、租得到，而不是逼迫其非得購屋成房奴。

關注租屋市場，也不意味著完全忽視高房價困境。由於住宅政策的效果彼此連動，健全的租屋市場也是房價逐步合理降溫的關鍵要件，它既是民眾「購屋階梯」必備的階段，更是中低收入者安居之所在。

具體而言，對應「租得好」、「租得起」、「租得到」的三大主張為：「租屋租稅大赦，租賃行為納管」、「降低租屋負擔，改善學生宿舍」、「引導空屋出租，鼓勵民間租賃住宅」。

1. 租得好：租屋租稅大赦，租賃行為納管

台灣租屋市場關鍵沉痾之一，便是高達七至九成的租屋市場處於黑市狀態。房東長年慣於逃漏稅、隱瞞租屋事實，直接造成房客難以申請租金補貼、申報抵稅、設籍等，成為居住權的「二等公民」。

由於多數房東長期違法，政府不願也無法查緝。因此，透過修改《所得稅法》與《租賃專法》，讓房東「租稅大赦」並引導其申報納管，方能根本解決租屋黑市問題，並保障租屋權益與品質安全。

首先，租賃所得應改採「分離課稅」，不再納入綜合所得稅計算，並採單一低稅率，引導並鼓勵房東申報納管，讓其租屋合法化的成本降低，亦舒緩稅負轉嫁壓力。

過去財政部對此配套的一貫態度都是以「將造成國家稅損」的理由反對，但過去多數黑市狀態根本毫無稅收可言，降稅後反而可能讓房東合法納稅，何來稅損之有？

另房東收入分離課稅造成的「稅賦公平」爭議，也必須站在目前絕大多數為逃稅的事實基礎上來比較，試問何者較為公平？

其次，應搭配「大赦條款」，立法設定時限，於時限內申報則過往逃漏稅既往不咎，免除房東公開租屋事實之追稅風險。

部份房東其實不願長期違法，但恐懼被追討高額稅負，因此不願「洗白」，可修法要求房東於一定時限內主動誠實申報，則過往逃漏稅既往不咎；但若超過時限仍抱持僥倖心態的房東，則嚴查嚴罰。

第三，應提供「友善房東獎勵」。房客申請租金補貼或加入包租代管之房東，另給予抵扣額優惠（形同免稅），並提供屋況不佳者等「非自願性空屋」房屋修繕補助。

最後，在上述配套措施交織之下，台灣才有推動「租屋登錄」的可能性。應明訂住宅租賃應申報登錄位置、屋況、租金等必要資訊。徹底將租屋市場納管並定期公告，作為政策規劃依據。

2. 租得起：降低租屋負擔，改善學生宿舍

在租屋透明納管後，因應租金上漲問題，我們認為應改進「租金補貼」、「租金支出抵稅」、「租屋電費」等機制，並提昇學生宿舍數量與品質，降低民眾租屋負擔。

在獲得租屋市場完整資訊後，政府即可依據目前租金行情與家庭收入，採分級租金補貼，避免「需要的補不夠，不需要的補太多」等資源不效率問題；並將早已過時的租金抵稅制度改為「特別扣除額」，並提高額度至三十萬元。

目前租金支出可列舉扣除一年12萬元，相當於每月房租支出為1萬元，但根據主計處2020年資料，全台家戶平均月租金約為1.5萬；2020年第二期社會住宅包租代管計畫，台北市平均月租金則約為2萬，而實際市場租金應當更高。目前使用租金列舉扣除所得稅的租戶不到2%，幾已成為毫無效果的抵稅制度。

近期電費調漲，租屋族電費超收也成為沉重支出。現行〈住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項〉第6點僅規定，房東收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所定當月用電量最高級距之每度金額」。

但這樣的規定反而變相允許房東將電費每度計價訂定在台電電價當月的最高級距，房東普遍漲幅遠高於台電，每期更可超收數千元獲利。

但自2022年7月開始，電費帳單上「其他資訊」欄，已直接計算顯示出「當期每度平均單價」，房東據此直接計算收費，不會超收亦不會賠錢；因此應盡速修改已不合時宜的「應記載」法規，限定房東收取電費「不得超過台灣電力股份有限公司所收取當期每度平均單價」。

而在負擔能力更低、更缺少談價條件的「學生租屋」方面，應提高都會區大學宿舍數量與品質，並訂定「宿舍基本居住標準」；同時結合包租代管機制，供給學生校外租屋，確保必要之品質安全。

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3. 租得到：引導空屋出租，鼓勵民間租賃住宅

除了「租屋透明納管」與「降低租屋負擔」外，進一步要透過稅制引導市場於都會區供給更多出租住宅，緩解租金上漲與民眾購屋壓力。

目前台灣住宅數高於家戶總數，而租屋市場的關鍵困境之一，為多屋囤房持有成本過低，大量都會區房屋囤積空置，連帶造成租屋供給不足。因此，擴大供給的目標在於「去化既有囤房空屋，使其回歸居住使用」，最直接有效的方式便是稅制手段。