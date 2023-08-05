TNL+ 2023/08/05,
綜藝

不避諱談過去、幽默自嘲，羅志祥如何一步步洗白逐漸重返大舞台？

不避諱談過去、幽默自嘲，羅志祥如何一步步洗白逐漸重返大舞台？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這幾年有不少藝人遭中國列為劣跡藝人而遭封殺，其中包含陷入桃色風波的羅志祥、王力宏等一線明星。他們在沉寂幾年後，也逐漸回到大螢幕舞台上，究竟一個曾遭封殺的藝人，該如何由黑翻紅、成功洗白？

羅志祥即將在12月於高雄巨蛋開演唱會，王力宏則將在今年9月、10月重返小巨蛋。兩位藝人都曾遭逢前妻毀滅式的爆料，抖出他們在私生活上的桃色風波，但如今經過了一段時間的沉寂，都將再次返回大螢幕前。

到底，為什麼這兩位藝人能夠走過負面新聞，重返正面形象呢？其實嚴格來說，他們其實不可能完全洗白的，羅志祥曾在公開場合表示「我也說過我洗不白啊！」這些犯過錯的藝人，要完全洗白可以說是不可能的。

但重點並不在於他們能否完全洗白，而是在於他們能否還保有一定的粉絲、能夠得到活動代言或舉行公開展演活動，這些對他們而言才是重要的。

在這篇文章裡，我將提出我對於「公關危機」處理的洗白操作該如何進行，才有機會讓曾經犯過錯的知名人物，有機會由黑轉紅。

沉寂等待風聲過去，是每個犯錯者的必經之路

羅志祥和王力宏在被毀滅性爆料的時候，他們的代言、演唱會等等都遭到取消。這種「取消文化」在現在社會是很普遍的，而在遭逢公關危機時，這些藝人能做的，也只有等待。

要等待，就必須要低調。除了發文公開道歉，並在一定時間之後選擇不再談論，避免風聲繼續延燒下去，是他們最好的做法了。

例如羅志祥曾經在520當天，選擇發文向周揚青道歉，而下面則被大量網友留言批評，但這些都是必然的過程。這些犯錯的藝人，除了道歉之外，更該注意避免和網友起衝突，等風聲自然平息過去。

「不會再犯」跟「心理調適」，是犯錯者復出前的必要條件

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