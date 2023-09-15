看上頭髮超吸油，美國NGO利用廢棄毛髮織毯子清理海洋油汙

文：李適軒

經過統計，每一天美國與加拿大的理髮廳就產生超過30噸的廢棄毛髮，而全世界產生的廢棄毛髮更是超過千噸。目前，絕大部分的廢棄毛髮都送往焚化爐或掩埋場，但科學家發現，這些廢棄毛髮其實有許多用途，若經過妥善回收與處理，可落實循環經濟，從廢棄物中創造新價值。

人類頭髮95%由角蛋白（keratin）組成，微觀之下具備鱗片般的外表，也具有很大的表面積，使油汙十分容易附著。

美國非營利組織Matter of Trust已在全球17國設置超過60個據點，利用機器將理髮廳的廢棄頭髮編織為邊長約80公分的正方形毛毯，用於清理海洋中的油汙。

雪梨科技大學環境科學家Megan Murray的研究發現，每一公克的人類毛髮可以吸收0.84公克的原油，吸油效果遠遠超過傳統的聚丙烯材料。

Matter of Trust生產的毛毯已經在多起油汙洩漏事件中發揮功用，包含協助清理人類歷史上最嚴重的2010年深水地平線（Deepwater Horizon）漏油災難。

在日常生活周遭，這些毛毯也可以置於水溝旁，吸收汽車的少量漏油。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

此外，由於頭髮中含有約16%的蛋白質，約為牛糞中蛋白質含量的五倍。美國生態學家Stuart Weiss表示，人類頭髮釋放養分至土壤中的速度比傳統肥料較慢，因此可以避免多餘的含氮養分滲入地下水。

早在十餘年前，實驗結果顯示人類頭髮十分適合種植香草類植物、與部分蔬菜和花卉。近年，新創公司CutOff Recycle利用人類頭髮製作液體肥料，以相對較低的價格販售至部份非洲國家。

該公司表示，添加液體肥料的番茄重量增加25%，植株的葉片面積也明顯較大。

人類頭髮在農業上的應用除了作為肥料，更是可以減少土壤水分散失。在智利阿塔加瑪沙漠中，Matter of Trust也嘗試使用毛毯覆蓋土壤，證實可以減少48%的灌溉用水，同時增進作物的產量。

在海中，人髮毛毯更可提供海草復育的基座。然而，目前許多相關實驗規模仍然很小，需要再經測試與評估才能逐漸規模化。

無論對於清理油汙、改善農業還是生態復育，人類頭髮在環境上應用的潛力相當大。未來若能有系統性自源頭蒐集廢棄毛髮並經過妥善處哩，即可在減少廢棄物的同時，協助處理人為災害，並增進糧食安全。

本文經中華民國地理學會會刊授權轉載，原文刊登於此

原標題：從廢棄物到清潔海洋油汙：廢棄毛髮的新生命 / 李適軒

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九