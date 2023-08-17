《這樣吃藥對不對？》：為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？
我們想讓你知道的是
保健食品該怎麼選擇？鼻噴劑要怎麼用？在國外網站購買健康食品安全嗎？「偽藥」、「劣藥」、「禁藥」怎麼分辨？……除了一般藥學知識，也針對不同科別的藥品使用和保存作詳細的解說和分解動作，讓民眾可以搞清楚，也成為一本寶典，可以隨時查閱。
文：陳佳玲
為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？
藥品考慮其藥品特性、吸收效果及使用便利性，會把藥品設計成不同的劑型。口服劑型有很多種類，以下一一做介紹：
- 錠劑：為一般最常見的劑型。利用簡單的賦型劑將藥品直接打錠。外觀為硬硬的、一顆一顆的藥錠。
藥師小叮嚀：
賦型劑
就是一種添加物。除了藥品主成分之外，其他添加於藥品中之色素、黏合劑、潤滑劑、矯味劑等原料，都算是賦型劑。
- 咀嚼錠：常見於兒科和腸胃用藥。這是兒科針對無法順利吞服藥品的小孩所設計的劑型，通常味道比較好，孩童的接受度高。腸胃用藥多用於制酸劑，將其製成咀嚼錠，病患咀嚼後可增加藥效發揮的速度。
- 顆粒劑：即將藥物與適當的輔料配製而成的顆粒狀製劑，主要特點是可以直接吞服，或沖水溶解飲用，攜帶便利，溶解和吸收速度較快。
- 糖（膜）衣錠：在一般的錠劑外加上一層特殊的包衣。有些藥品本身的味道不良，便可藉著包衣將其遮蓋起來；也可透過包衣阻隔藥品與空氣、光線的接觸，以增加化學安定性，這層結構並不會影響藥品釋出的時間。
- 口溶錠：利用口腔中少量的唾液將藥品溶解，通常味道佳，溶解速度快，吸收速度也較快，對於無法順利吞藥的患者在使用上十分便利。
- 舌下錠：常見於心絞痛的藥品——如硝化甘油（Nitroglycerin, NTG）。經腸胃道吸收，進入全身循環作用前，需先通過肝臟代謝。由於這個藥物經過肝臟時會被大量代謝，導致藥效大打折扣，因此藥品被設計成舌下錠，藉由口腔黏膜快速吸收藥品、藥效，同時避免口服被肝臟代謝掉，對急救相當重要，因此使用舌下錠時切勿任意更改服用方法，以免藥效受損。
- 發泡錠：利用酸鹼中和原理，服用此藥物前需加水溶解，過程會出現發泡現象。溶解後藥物呈水溶液狀，利於藥物吸收。此藥片體積較大，千萬不要放於口中溶解也不可以直接吞服。
- 長效緩釋錠：為了增加病人服藥的順從性及方便性，藥廠會設計藥效較長的藥品：本來一天要吃三次，改成長效劑型後，一天只要吃一次就好，即改變藥物釋放方式，讓藥物延遲或緩慢地釋出。服用這類藥品時要注意，如果將藥品磨成粉或壓碎會破壞原緩釋劑型，導致藥品立即全數釋出，因此以鼻胃管灌食之病患不建議使用此類藥品。這類藥品可以從藥名上輕鬆分辨。在中文藥名後加上「長效」或是「緩釋」字眼就是長效劑型。若在藥品英文名後方， 加上以下縮寫也表示為長效劑型：CR（controlled release， 控制釋放）、LA（long acting，長效）、SA（sustained action，持續作用）、SR（sustained release，持續釋放）、TD（time delay，時間延遲）、XR（extended release，延長釋放）。
- 腸溶錠：為了不讓藥品在胃中被胃酸破壞，可順利在到達小腸才被吸收，藥廠會設計一件「腸衣」，包裹在藥錠外面，讓藥品穿著這件衣服通過胃酸的襲擊。這種特殊劑型的設計一樣不能磨粉或壓碎，否則一旦腸衣破損，效果便會大打折扣。
- 膠囊：可分為硬膠囊和軟膠囊，兩者均可以把味道不好的成分包裹起來，保護有效成分進入腸胃道中，也可減少成分對食道造成的刺激。兩者都是利用特殊材質製成外殼，將藥品填入殼中，以方便吞服。硬膠囊內容物為粉劑或顆粒劑居多，軟膠囊則多為液態或黏糊狀的。使用膠囊劑型時，水分的量不可過少，服藥後也必須避免立即躺下，以免膠囊卡在食道造成食道潰瘍。
- 糖漿劑：為含有較高濃度的蔗糖水溶液。一般常用於兒童服用的藥物上。加上矯味劑後味道容易被兒童接受，因此存放時應避免放在孩童容易取得的地方，以免誤食造成危險。
除上述的口服劑型外，鼻噴劑、吸入劑、外用貼片、外用藥膏等也都是常見的藥物劑型，每種劑型使用方式不同，在之後的章節會特別說明。
藥師小叮嚀：
鼻胃管灌食
針對無法由口腔進食者（如食道、牙齒或口腔手術、嚴重昏迷、進食易嗆到者），藉由鼻胃管自鼻腔插入胃部，將流質食物灌入胃部，提供適當的熱量與營養。
書籍介紹
本文摘錄自《這樣吃藥對不對？藥師最想告訴你的正確用藥與保健知識》，創意市集出版
作者：陳佳玲
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把家庭用藥守護者帶回家！
藥品學問複雜，藥吃對、懂用藥才是健康關鍵
- 止痛藥那麼多種，到底有什麼不一樣？
- 處方藥、指示藥及成藥，到底有什麼不同？
- 處方箋和藥袋上密密麻麻的字，要怎麼看懂呢？
- 藥物吃錯時間了怎麼辦？
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用藥錯誤完全可以事先避免，
「好好用藥，把藥用對」健康守護從自己開始
- 醫院拿的藥品只吃了兩個禮拜就沒了，少給藥了嗎？
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- 手機螢幕的字已經看不清楚了，要怎麼知道藥品資訊？
- 現在缺藥，家裡有很多藥還沒吃，醫院要不要考慮跟我買？
- 原廠藥好貴ㄟ，想買學名藥來服用，但藥效會不會有差啊？
重複用藥、看不懂藥袋、藥吃錯時間、多重用藥產生交互作用……都是民眾用藥的常見疏失，藥師是用藥守護者，為了民眾的用藥安全努力，到偏鄉宣導、到學校分享、到社區衛教，或者成立關懷據點等等，每一項都有藥師的身影參與在其中。
保健食品該怎麼選擇？鼻噴劑要怎麼用？在國外網站購買健康食品安全嗎？「偽藥」、「劣藥」、「禁藥」怎麼分辨？……除了一般藥學知識，也針對不同科別的藥品使用和保存作詳細的解說和分解動作，讓民眾可以搞清楚，也成為一本寶典，可以隨時查閱。
本書特色
- 輕鬆理解日常生活中各種藥品的服用知識。
- 幫助民眾認識「藥品」和「保健食品」，明白正確的使用方法，避免因錯用傷害自己。
- 藥師獨家建議COVID-19後的居家備藥清單
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。