2023/08/17,
醫療

《這樣吃藥對不對？》：為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？

《這樣吃藥對不對？》：為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

保健食品該怎麼選擇？鼻噴劑要怎麼用？在國外網站購買健康食品安全嗎？「偽藥」、「劣藥」、「禁藥」怎麼分辨？……除了一般藥學知識，也針對不同科別的藥品使用和保存作詳細的解說和分解動作，讓民眾可以搞清楚，也成為一本寶典，可以隨時查閱。

文：陳佳玲

為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？

藥品考慮其藥品特性、吸收效果及使用便利性，會把藥品設計成不同的劑型。口服劑型有很多種類，以下一一做介紹：

  • 錠劑：為一般最常見的劑型。利用簡單的賦型劑將藥品直接打錠。外觀為硬硬的、一顆一顆的藥錠。

藥師小叮嚀：

賦型劑

就是一種添加物。除了藥品主成分之外，其他添加於藥品中之色素、黏合劑、潤滑劑、矯味劑等原料，都算是賦型劑。

  • 咀嚼錠：常見於兒科和腸胃用藥。這是兒科針對無法順利吞服藥品的小孩所設計的劑型，通常味道比較好，孩童的接受度高。腸胃用藥多用於制酸劑，將其製成咀嚼錠，病患咀嚼後可增加藥效發揮的速度。
  • 顆粒劑：即將藥物與適當的輔料配製而成的顆粒狀製劑，主要特點是可以直接吞服，或沖水溶解飲用，攜帶便利，溶解和吸收速度較快。
  • 糖（膜）衣錠：在一般的錠劑外加上一層特殊的包衣。有些藥品本身的味道不良，便可藉著包衣將其遮蓋起來；也可透過包衣阻隔藥品與空氣、光線的接觸，以增加化學安定性，這層結構並不會影響藥品釋出的時間。
  • 口溶錠：利用口腔中少量的唾液將藥品溶解，通常味道佳，溶解速度快，吸收速度也較快，對於無法順利吞藥的患者在使用上十分便利。
  • 舌下錠：常見於心絞痛的藥品——如硝化甘油（Nitroglycerin, NTG）。經腸胃道吸收，進入全身循環作用前，需先通過肝臟代謝。由於這個藥物經過肝臟時會被大量代謝，導致藥效大打折扣，因此藥品被設計成舌下錠，藉由口腔黏膜快速吸收藥品、藥效，同時避免口服被肝臟代謝掉，對急救相當重要，因此使用舌下錠時切勿任意更改服用方法，以免藥效受損。
  • 發泡錠：利用酸鹼中和原理，服用此藥物前需加水溶解，過程會出現發泡現象。溶解後藥物呈水溶液狀，利於藥物吸收。此藥片體積較大，千萬不要放於口中溶解也不可以直接吞服。
  • 長效緩釋錠：為了增加病人服藥的順從性及方便性，藥廠會設計藥效較長的藥品：本來一天要吃三次，改成長效劑型後，一天只要吃一次就好，即改變藥物釋放方式，讓藥物延遲或緩慢地釋出。服用這類藥品時要注意，如果將藥品磨成粉或壓碎會破壞原緩釋劑型，導致藥品立即全數釋出，因此以鼻胃管灌食之病患不建議使用此類藥品。這類藥品可以從藥名上輕鬆分辨。在中文藥名後加上「長效」或是「緩釋」字眼就是長效劑型。若在藥品英文名後方， 加上以下縮寫也表示為長效劑型：CR（controlled release， 控制釋放）、LA（long acting，長效）、SA（sustained action，持續作用）、SR（sustained release，持續釋放）、TD（time delay，時間延遲）、XR（extended release，延長釋放）。
  • 腸溶錠：為了不讓藥品在胃中被胃酸破壞，可順利在到達小腸才被吸收，藥廠會設計一件「腸衣」，包裹在藥錠外面，讓藥品穿著這件衣服通過胃酸的襲擊。這種特殊劑型的設計一樣不能磨粉或壓碎，否則一旦腸衣破損，效果便會大打折扣。
  • 膠囊：可分為硬膠囊和軟膠囊，兩者均可以把味道不好的成分包裹起來，保護有效成分進入腸胃道中，也可減少成分對食道造成的刺激。兩者都是利用特殊材質製成外殼，將藥品填入殼中，以方便吞服。硬膠囊內容物為粉劑或顆粒劑居多，軟膠囊則多為液態或黏糊狀的。使用膠囊劑型時，水分的量不可過少，服藥後也必須避免立即躺下，以免膠囊卡在食道造成食道潰瘍。
  • 糖漿劑：為含有較高濃度的蔗糖水溶液。一般常用於兒童服用的藥物上。加上矯味劑後味道容易被兒童接受，因此存放時應避免放在孩童容易取得的地方，以免誤食造成危險。
p_50_口服劑型種類
Photo Credit: 創意市集出版
p_51_口服劑型種類
Photo Credit: 創意市集出版
p_52_口服劑型種類
Photo Credit: 創意市集出版

除上述的口服劑型外，鼻噴劑、吸入劑、外用貼片、外用藥膏等也都是常見的藥物劑型，每種劑型使用方式不同，在之後的章節會特別說明。

藥師小叮嚀：

鼻胃管灌食

針對無法由口腔進食者（如食道、牙齒或口腔手術、嚴重昏迷、進食易嗆到者），藉由鼻胃管自鼻腔插入胃部，將流質食物灌入胃部，提供適當的熱量與營養。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣吃藥對不對？藥師最想告訴你的正確用藥與保健知識》，創意市集出版

作者：陳佳玲

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

把家庭用藥守護者帶回家！
藥品學問複雜，藥吃對、懂用藥才是健康關鍵

  • 止痛藥那麼多種，到底有什麼不一樣？
  • 處方藥、指示藥及成藥，到底有什麼不同？
  • 處方箋和藥袋上密密麻麻的字，要怎麼看懂呢？
  • 藥物吃錯時間了怎麼辦？
  • COVID-19之後家中可以備上哪些藥品呢？

用藥錯誤完全可以事先避免，
好好用藥，把藥用對」健康守護從自己開始

  • 醫院拿的藥品只吃了兩個禮拜就沒了，少給藥了嗎？
  • 吃了保健食品，為什麼身體反而越來越差？
  • 手機螢幕的字已經看不清楚了，要怎麼知道藥品資訊？
  • 現在缺藥，家裡有很多藥還沒吃，醫院要不要考慮跟我買？
  • 原廠藥好貴ㄟ，想買學名藥來服用，但藥效會不會有差啊？

重複用藥、看不懂藥袋、藥吃錯時間、多重用藥產生交互作用……都是民眾用藥的常見疏失，藥師是用藥守護者，為了民眾的用藥安全努力，到偏鄉宣導、到學校分享、到社區衛教，或者成立關懷據點等等，每一項都有藥師的身影參與在其中。

保健食品該怎麼選擇？鼻噴劑要怎麼用？在國外網站購買健康食品安全嗎？「偽藥」、「劣藥」、「禁藥」怎麼分辨？……除了一般藥學知識，也針對不同科別的藥品使用和保存作詳細的解說和分解動作，讓民眾可以搞清楚，也成為一本寶典，可以隨時查閱。

本書特色

  • 輕鬆理解日常生活中各種藥品的服用知識。
  • 幫助民眾認識「藥品」和「保健食品」，明白正確的使用方法，避免因錯用傷害自己。
  • 藥師獨家建議COVID-19後的居家備藥清單
創意市集《這樣吃藥對不對？》立體書封
Photo Credit: 創意市集出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。