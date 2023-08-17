《這樣吃藥對不對？》：為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？

文：陳佳玲

為什麼有的藥做成膠囊，有的做成藥片？

藥品考慮其藥品特性、吸收效果及使用便利性，會把藥品設計成不同的劑型。口服劑型有很多種類，以下一一做介紹：

錠劑：為一般最常見的劑型。利用簡單的賦型劑將藥品直接打錠。外觀為硬硬的、一顆一顆的藥錠。

藥師小叮嚀： 賦型劑 就是一種添加物。除了藥品主成分之外，其他添加於藥品中之色素、黏合劑、潤滑劑、矯味劑等原料，都算是賦型劑。

咀嚼錠：常見於兒科和腸胃用藥。這是兒科針對無法順利吞服藥品的小孩所設計的劑型，通常味道比較好，孩童的接受度高。腸胃用藥多用於制酸劑，將其製成咀嚼錠，病患咀嚼後可增加藥效發揮的速度。

顆粒劑：即將藥物與適當的輔料配製而成的顆粒狀製劑，主要特點是可以直接吞服，或沖水溶解飲用，攜帶便利，溶解和吸收速度較快。

糖（膜）衣錠：在一般的錠劑外加上一層特殊的包衣。有些藥品本身的味道不良，便可藉著包衣將其遮蓋起來；也可透過包衣阻隔藥品與空氣、光線的接觸，以增加化學安定性，這層結構並不會影響藥品釋出的時間。

口溶錠：利用口腔中少量的唾液將藥品溶解，通常味道佳，溶解速度快，吸收速度也較快，對於無法順利吞藥的患者在使用上十分便利。

舌下錠：常見於心絞痛的藥品——如硝化甘油（Nitroglycerin, NTG）。經腸胃道吸收，進入全身循環作用前，需先通過肝臟代謝。由於這個藥物經過肝臟時會被大量代謝，導致藥效大打折扣，因此藥品被設計成舌下錠，藉由口腔黏膜快速吸收藥品、藥效，同時避免口服被肝臟代謝掉，對急救相當重要，因此使用舌下錠時切勿任意更改服用方法，以免藥效受損。

發泡錠：利用酸鹼中和原理，服用此藥物前需加水溶解，過程會出現發泡現象。溶解後藥物呈水溶液狀，利於藥物吸收。此藥片體積較大，千萬不要放於口中溶解也不可以直接吞服。

長效緩釋錠：為了增加病人服藥的順從性及方便性，藥廠會設計藥效較長的藥品：本來一天要吃三次，改成長效劑型後，一天只要吃一次就好，即改變藥物釋放方式，讓藥物延遲或緩慢地釋出。服用這類藥品時要注意，如果將藥品磨成粉或壓碎會破壞原緩釋劑型，導致藥品立即全數釋出，因此以鼻胃管灌食之病患不建議使用此類藥品。這類藥品可以從藥名上輕鬆分辨。在中文藥名後加上「長效」或是「緩釋」字眼就是長效劑型。若在藥品英文名後方， 加上以下縮寫也表示為長效劑型：CR（controlled release， 控制釋放）、LA（long acting，長效）、SA（sustained action，持續作用）、SR（sustained release，持續釋放）、TD（time delay，時間延遲）、XR（extended release，延長釋放）。

腸溶錠：為了不讓藥品在胃中被胃酸破壞，可順利在到達小腸才被吸收，藥廠會設計一件「腸衣」，包裹在藥錠外面，讓藥品穿著這件衣服通過胃酸的襲擊。這種特殊劑型的設計一樣不能磨粉或壓碎，否則一旦腸衣破損，效果便會大打折扣。

膠囊：可分為硬膠囊和軟膠囊，兩者均可以把味道不好的成分包裹起來，保護有效成分進入腸胃道中，也可減少成分對食道造成的刺激。兩者都是利用特殊材質製成外殼，將藥品填入殼中，以方便吞服。硬膠囊內容物為粉劑或顆粒劑居多，軟膠囊則多為液態或黏糊狀的。使用膠囊劑型時，水分的量不可過少，服藥後也必須避免立即躺下，以免膠囊卡在食道造成食道潰瘍。

糖漿劑：為含有較高濃度的蔗糖水溶液。一般常用於兒童服用的藥物上。加上矯味劑後味道容易被兒童接受，因此存放時應避免放在孩童容易取得的地方，以免誤食造成危險。

Photo Credit: 創意市集出版

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除上述的口服劑型外，鼻噴劑、吸入劑、外用貼片、外用藥膏等也都是常見的藥物劑型，每種劑型使用方式不同，在之後的章節會特別說明。

藥師小叮嚀： 鼻胃管灌食 針對無法由口腔進食者（如食道、牙齒或口腔手術、嚴重昏迷、進食易嗆到者），藉由鼻胃管自鼻腔插入胃部，將流質食物灌入胃部，提供適當的熱量與營養。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣吃藥對不對？藥師最想告訴你的正確用藥與保健知識》，創意市集出版

作者：陳佳玲

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰