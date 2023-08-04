TNL+ 2023/08/04,
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評論藝術評論

評論藝術評論
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世界需要褒獎，文字不一定完全中立客觀，但應對自己身份有自知之明。近來在國際演藝評論家協會香港分會網站瞥見奇文一篇，評論香港中樂團一場音樂會，作者為其中一首曲目的改編者，文中提到自己是學者，還謂自己改編的版本比原曲更好⋯⋯

網上，主要是華文媒體，流傳著聲稱是奧地利作曲巨匠馬勒（Gustav Mahler，1860–1911）的一句語錄：「如果文字所能訴說，我不會代之以音樂。」語出哪本著作、德語原文為何，尚要考證，或許馬勒就沒說過，但總括而言卻所言非虛，亦引伸出一個問題：音樂乃至其他藝術，如劇場、舞蹈、視覺藝術，都是創作者以文字以外的形式訴說非筆墨所能形容的理念，為甚麽社會需要評論以文字倒過來說明藝術？

簡單的回答是：社會需要有價值的藝術評論，能展現豐沛知識或別有洞見。在如今人人可評議的時代，甚易出現自我感覺良好的錯覺，認為自己有話語空間，有時卻有意或不為意地搞混了自己的身份。加州大學洛杉磯分校音樂教授胡德（Mantle Hood，1918—2005）如是說：

在音樂世界裏，有時會聽說巧手的技工以為自己是演奏者，聰明的發明者冒充自己是作曲家，孜孜不倦的歷史學者相信自己是音樂學家，和混淆了音樂研究方法的專業教育者。（原文見此

可惜世界此輩，多如過江鯽。容我為胡德的名言續一句：認為自己是評論人的稿匠。

世界需要褒獎，文字不一定完全中立客觀，但應對自己身份有自知之明。不可能如同人格分裂般，明明是藝團的職員或有酬合作對象卻若無其事地寫鱔稿，或節目創作團隊在媒體發表大加讚揚自己大作的所謂評論文章，一人分飾主辦方、球員、球證、旁證。

近來在國際演藝評論家協會香港分會（下稱IATC）網站瞥見奇文一篇，評論香港中樂團一場音樂會，作者為其中一首曲目的改編者，文中提到自己是學者，還謂自己改編的版本比原曲更好。誠然，講自己有份參與的節目，無可不可，例如在自己的社交媒體撰文、接受友好傳媒訪問等。

別人賣花讚花香，本來不到我置啄。但這位認為自己是音樂研究者的文學人，在音樂廳中作為創作團隊之一觀賞，然後場外搖身一變評論自己的音樂和節目，文中滿眼恭維話（說自己作品在香港「隆重上演」，說合奏音響使人感「升天」），甚至在獲藝術發展局資助的平台刊登。怎能夠如此不避嫌？編輯在審稿時是忘了考慮撰文者利益及身份的衝突，還是由衷地覺得並無問題？

今天，技工繼續表演，歷史學者仍相信自己是音樂學家，稿匠繼續評論，旁人難以干涉。動筆之際，有友人著我不如罷休，認為是浪費唇舌。我卻不同意友人的好意。夫城市之弊，在於合理化各大小不合理之處，始於將其視作小事而不談。廣義上，我們要緊握在公眾和社會層面現存的討論空間，對不妥當之事提出合理批評，這也是評論人的天職；狹義上，就上面的IATC文章，一個受資助且辦得有聲有色的公眾評論平台，審稿自然會受包括評論人在內的大眾的注視，我們所樂見的是它鼓勵眾聲喧嘩，但無需和不應變成宣傳渠道。

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