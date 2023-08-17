《為什麼有人會怕貓？有人囤積成癮？》：對囤物者而言，「失去機會的畏懼感，大過使用某樣物品的獎賞」

文：凱特・莎莫史克爾（Kate Summerscale）

囤物癖（Syllogomania）

英文源自希臘文syllogē，收集的意思。囤物癖是有想囤積物品的衝動，依據二○○八年的研究，有2％到5％的人口患有此症。似乎從一九六○年代初期，此英文單字就已出現在英國醫學期刊上，該病症的盛行情況一直到一九九○年代才變顯著。

在此之前，二十世紀的頭數十年，兩位富有的紐約人，在第五大道的三層住屋內，囤了170噸的物品。蘭利．科利爾（Langley Collyer），是位工程研究生，也是位音樂會鋼琴手，在自己的家裡建造了一道迷宮隧道，與盲人哥哥霍默（Homer）居住在此，哥哥以前是位專營海事法的律師。蘭利堆起的書報，跟牆面一樣高，當中還藏了幾台大鋼琴、一台X光機，有兩顆頭的胎兒標本、汽車零件、罐頭、獨木舟、吊燈。這對兄弟在一九一○年代就不用電話了，一九二○年代停用瓦斯，一九三○年代也停掉電力。

蘭利每天餵霍默吃100顆柳丁，期望他雙眼可以重見光明，還會幫霍默留下報紙，認為霍默視力恢復後就可以閱讀。一九四七年，鄰居報了警，警察衝進屋子後，發現蘭利倒臥在自己設計的迷宮陷阱裡身亡，遺體已被老鼠啃食，而霍默的屍體則是在10英尺（約3公尺）旁的地方，因為沒有弟弟的餵食而活活餓死。

數年後，美國的家長會警告孩子，如果不把房間整理乾淨，最後就會變成科利爾兄弟檔。不過，在二○○九年，艾德格．羅倫斯．達克特羅（E. L. Doctorow）的小說作品《霍默與蘭利》（Homer & Langley）裡頭，科利爾兄弟檔的囤物行為是很浪漫的，宛如探索行動。這對兄弟是「移民」，達克特羅寫道，他們打造屬於自己的瓦礫王國，「準備離開這個國家，前往屬於他們的家」。

科利爾兄弟離世的這一年，德國社會學家埃里希．佛洛姆（Erich Fromm）提出論證，表示個體認為自己的定義，乃是「曾經」或「依然擁有」的物品或經歷。在《成為自己》（Man for Himself）一書裡，佛洛姆寫道，這些有「囤物傾向」的人都是沉默寡言、會猜疑的類型，他們把情緒投注在物品上，而非人的身上。

一九五一年，心理分析師唐諾．溫尼考特（Donald Winnicott）提出見解，認為當我們還是嬰兒時，我們會把情緒投放在過渡性客體（transitional objects）上，像是絨毛娃娃、小被被等，用來替代父母給予的慰藉，直到我們學會如何安慰自己的這一天為止。或許，喜愛囤物的人無法把父母養育的一面給內化，繼續把照顧的角色投放在物品上。許多囤物者的家堆滿各種物品，這象徵巢窩、繭、洞穴、堡壘；愛囤物的人，完全不會覺得被侷限的空間給困住，反倒覺得是被輕托擁抱著。至於那些有經歷過創傷的人，物品就真的是預防被傷害的盾牌，阻擋掉入侵者的路徑。

二○一○年，藍迪．弗羅斯特（Randy O. Frost）和蓋兒．史黛凱蒂（Gail Steketee）在《物品：強迫性囤物與物品的意義》（Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning of Things）一書裡觀察發現，囤物者往往把物品當成身體延伸出去的一部分。

「我的身體和我的房子，差不多就是一樣的東西」，一位名為艾琳（Irene）的53歲女性這樣告訴弗羅斯特，「物品是我的慰藉」。艾琳是個性活躍，擅社交的兼職房地產仲介，還有兩個小孩。根據她自己的說法，她的囤物行為逼走了丈夫，也害自己不好意思邀請朋友來家裡，而艾琳的東西都是自己所屬身分的一部分。「保存一部分的自己」，艾琳解釋道，「如果我丟掉太多東西，那就沒有東西留下來給自己了」。

當弗羅斯特前去拜訪時，艾琳帶他走「羊腸小徑」來到各個房間，裡頭堆滿了衣服、書籍、報紙、袋子、籃子、紙盒等等，這些物品的最上層散布著許多照片、傳單、折價券、筆、鉛筆、藥罐、隨手寫下的電話號碼或文字廢紙。就跟許多愛囤物的人一樣，艾琳把這些東西保留下來，是為了以防日後用得到。

弗羅斯特了解了，艾琳的物品都是有回憶的，這些東西就像是3D立體倉庫，儲放她的過往與想像的未來。弗羅斯特觀察發現，愛囤物的人居住在有可能性的境界裡，讓各種選項環繞，因為無法容忍失去任何一種選項，而每件物品都是當下所有。弗羅斯特寫道，對囤物者而言，「失去機會的畏懼感，大過使用某樣物品的獎賞」。

另外，弗羅斯特面談兩位富有的中年飯店老闆，艾文（Alvin）與傑瑞（Jerry），兩人自認為是「現代版的科利爾兄弟」；這兩位身穿皺巴巴西裝，打著領結的仁兄，帶著弗羅斯特參觀他們居住的旅館。兩兄弟各據一間頂樓套房，裡頭堆滿了藝術品與古董，四處散落的名片、衣物與各種凌亂的物品。這兩間套房都已經滿到無法住人，所以兄弟兩人只好搬到旅館的其他房間，不過新房間很快也堆滿了東西。傑瑞睡在地板上，因為他的床早已被占據。

傑瑞居然可以說出房間內每一件物品的所在位置，他指出：「這裡的每樣東西都有段故事，我全都記得。要是丟掉任何一樣，那麼那段故事就會消失。」艾文帶著弗羅斯特展示他的物品，每樣東西都能激起新的記憶，他說道：「就跟語言一樣，東西都會說話。」弗羅斯特另外有幾位面談對象，同樣顯露出把物品人格化的傾向。有位退休的畫廊老闆表示，自己已逐漸被西裝、襯衫、翼紋皮鞋（wingtip shoes）等收藏品給埋沒，「這些東西好像操控著我！有點越來越危險了，會攻擊我，讓我產生幻覺，害我待很晚不睡覺！」