《為什麼有人會怕貓？有人囤積成癮？》：對囤物者而言，「失去機會的畏懼感，大過使用某樣物品的獎賞」
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本書揭露了99種史上有記錄，被診斷可能是演化而來，也可能是在特定時代才有的社會心理問題和精神疾病，以及各種強迫性的焦慮、抑鬱、衝動、亢奮等異常行為。或許，正是這些瘋狂行徑讓我們的畏懼與想像得以具體，讓我們得以假裝每件事情都很有道理，然後繼續活下去。
文：凱特・莎莫史克爾（Kate Summerscale）
囤物癖（Syllogomania）
英文源自希臘文syllogē，收集的意思。囤物癖是有想囤積物品的衝動，依據二○○八年的研究，有2％到5％的人口患有此症。似乎從一九六○年代初期，此英文單字就已出現在英國醫學期刊上，該病症的盛行情況一直到一九九○年代才變顯著。
在此之前，二十世紀的頭數十年，兩位富有的紐約人，在第五大道的三層住屋內，囤了170噸的物品。蘭利．科利爾（Langley Collyer），是位工程研究生，也是位音樂會鋼琴手，在自己的家裡建造了一道迷宮隧道，與盲人哥哥霍默（Homer）居住在此，哥哥以前是位專營海事法的律師。蘭利堆起的書報，跟牆面一樣高，當中還藏了幾台大鋼琴、一台X光機，有兩顆頭的胎兒標本、汽車零件、罐頭、獨木舟、吊燈。這對兄弟在一九一○年代就不用電話了，一九二○年代停用瓦斯，一九三○年代也停掉電力。
蘭利每天餵霍默吃100顆柳丁，期望他雙眼可以重見光明，還會幫霍默留下報紙，認為霍默視力恢復後就可以閱讀。一九四七年，鄰居報了警，警察衝進屋子後，發現蘭利倒臥在自己設計的迷宮陷阱裡身亡，遺體已被老鼠啃食，而霍默的屍體則是在10英尺（約3公尺）旁的地方，因為沒有弟弟的餵食而活活餓死。
數年後，美國的家長會警告孩子，如果不把房間整理乾淨，最後就會變成科利爾兄弟檔。不過，在二○○九年，艾德格．羅倫斯．達克特羅（E. L. Doctorow）的小說作品《霍默與蘭利》（Homer & Langley）裡頭，科利爾兄弟檔的囤物行為是很浪漫的，宛如探索行動。這對兄弟是「移民」，達克特羅寫道，他們打造屬於自己的瓦礫王國，「準備離開這個國家，前往屬於他們的家」。
科利爾兄弟離世的這一年，德國社會學家埃里希．佛洛姆（Erich Fromm）提出論證，表示個體認為自己的定義，乃是「曾經」或「依然擁有」的物品或經歷。在《成為自己》（Man for Himself）一書裡，佛洛姆寫道，這些有「囤物傾向」的人都是沉默寡言、會猜疑的類型，他們把情緒投注在物品上，而非人的身上。
一九五一年，心理分析師唐諾．溫尼考特（Donald Winnicott）提出見解，認為當我們還是嬰兒時，我們會把情緒投放在過渡性客體（transitional objects）上，像是絨毛娃娃、小被被等，用來替代父母給予的慰藉，直到我們學會如何安慰自己的這一天為止。或許，喜愛囤物的人無法把父母養育的一面給內化，繼續把照顧的角色投放在物品上。許多囤物者的家堆滿各種物品，這象徵巢窩、繭、洞穴、堡壘；愛囤物的人，完全不會覺得被侷限的空間給困住，反倒覺得是被輕托擁抱著。至於那些有經歷過創傷的人，物品就真的是預防被傷害的盾牌，阻擋掉入侵者的路徑。
二○一○年，藍迪．弗羅斯特（Randy O. Frost）和蓋兒．史黛凱蒂（Gail Steketee）在《物品：強迫性囤物與物品的意義》（Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning of Things）一書裡觀察發現，囤物者往往把物品當成身體延伸出去的一部分。
「我的身體和我的房子，差不多就是一樣的東西」，一位名為艾琳（Irene）的53歲女性這樣告訴弗羅斯特，「物品是我的慰藉」。艾琳是個性活躍，擅社交的兼職房地產仲介，還有兩個小孩。根據她自己的說法，她的囤物行為逼走了丈夫，也害自己不好意思邀請朋友來家裡，而艾琳的東西都是自己所屬身分的一部分。「保存一部分的自己」，艾琳解釋道，「如果我丟掉太多東西，那就沒有東西留下來給自己了」。
當弗羅斯特前去拜訪時，艾琳帶他走「羊腸小徑」來到各個房間，裡頭堆滿了衣服、書籍、報紙、袋子、籃子、紙盒等等，這些物品的最上層散布著許多照片、傳單、折價券、筆、鉛筆、藥罐、隨手寫下的電話號碼或文字廢紙。就跟許多愛囤物的人一樣，艾琳把這些東西保留下來，是為了以防日後用得到。
弗羅斯特了解了，艾琳的物品都是有回憶的，這些東西就像是3D立體倉庫，儲放她的過往與想像的未來。弗羅斯特觀察發現，愛囤物的人居住在有可能性的境界裡，讓各種選項環繞，因為無法容忍失去任何一種選項，而每件物品都是當下所有。弗羅斯特寫道，對囤物者而言，「失去機會的畏懼感，大過使用某樣物品的獎賞」。
另外，弗羅斯特面談兩位富有的中年飯店老闆，艾文（Alvin）與傑瑞（Jerry），兩人自認為是「現代版的科利爾兄弟」；這兩位身穿皺巴巴西裝，打著領結的仁兄，帶著弗羅斯特參觀他們居住的旅館。兩兄弟各據一間頂樓套房，裡頭堆滿了藝術品與古董，四處散落的名片、衣物與各種凌亂的物品。這兩間套房都已經滿到無法住人，所以兄弟兩人只好搬到旅館的其他房間，不過新房間很快也堆滿了東西。傑瑞睡在地板上，因為他的床早已被占據。
傑瑞居然可以說出房間內每一件物品的所在位置，他指出：「這裡的每樣東西都有段故事，我全都記得。要是丟掉任何一樣，那麼那段故事就會消失。」艾文帶著弗羅斯特展示他的物品，每樣東西都能激起新的記憶，他說道：「就跟語言一樣，東西都會說話。」弗羅斯特另外有幾位面談對象，同樣顯露出把物品人格化的傾向。有位退休的畫廊老闆表示，自己已逐漸被西裝、襯衫、翼紋皮鞋（wingtip shoes）等收藏品給埋沒，「這些東西好像操控著我！有點越來越危險了，會攻擊我，讓我產生幻覺，害我待很晚不睡覺！」
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。