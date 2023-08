《為什麼有人會怕貓？有人囤積成癮？》：對囤物者而言，「失去機會的畏懼感，大過使用某樣物品的獎賞」

文:凱特・莎莫史克爾(Kate Summerscale)

囤物癖(Syllogomania)

英文源自希臘文syllogē,收集的意思。囤物癖是有想囤積物品的衝動,依據二○○八年的研究,有2%到5%的人口患有此症。似乎從一九六○年代初期,此英文單字就已出現在英國醫學期刊上,該病症的盛行情況一直到一九九○年代才變顯著。

在此之前,二十世紀的頭數十年,兩位富有的紐約人,在第五大道的三層住屋內,囤了170噸的物品。蘭利.科利爾(Langley Collyer),是位工程研究生,也是位音樂會鋼琴手,在自己的家裡建造了一道迷宮隧道,與盲人哥哥霍默(Homer)居住在此,哥哥以前是位專營海事法的律師。蘭利堆起的書報,跟牆面一樣高,當中還藏了幾台大鋼琴、一台X光機,有兩顆頭的胎兒標本、汽車零件、罐頭、獨木舟、吊燈。這對兄弟在一九一○年代就不用電話了,一九二○年代停用瓦斯,一九三○年代也停掉電力。

蘭利每天餵霍默吃100顆柳丁,期望他雙眼可以重見光明,還會幫霍默留下報紙,認為霍默視力恢復後就可以閱讀。一九四七年,鄰居報了警,警察衝進屋子後,發現蘭利倒臥在自己設計的迷宮陷阱裡身亡,遺體已被老鼠啃食,而霍默的屍體則是在10英尺(約3公尺)旁的地方,因為沒有弟弟的餵食而活活餓死。

數年後,美國的家長會警告孩子,如果不把房間整理乾淨,最後就會變成科利爾兄弟檔。不過,在二○○九年,艾德格.羅倫斯.達克特羅(E. L. Doctorow)的小說作品《霍默與蘭利》(Homer & Langley)裡頭,科利爾兄弟檔的囤物行為是很浪漫的,宛如探索行動。這對兄弟是「移民」,達克特羅寫道,他們打造屬於自己的瓦礫王國,「準備離開這個國家,前往屬於他們的家」。

科利爾兄弟離世的這一年,德國社會學家埃里希.佛洛姆(Erich Fromm)提出論證,表示個體認為自己的定義,乃是「曾經」或「依然擁有」的物品或經歷。在《成為自己》(Man for Himself)一書裡,佛洛姆寫道,這些有「囤物傾向」的人都是沉默寡言、會猜疑的類型,他們把情緒投注在物品上,而非人的身上。

一九五一年,心理分析師唐諾.溫尼考特(Donald Winnicott)提出見解,認為當我們還是嬰兒時,我們會把情緒投放在過渡性客體(transitional objects)上,像是絨毛娃娃、小被被等,用來替代父母給予的慰藉,直到我們學會如何安慰自己的這一天為止。或許,喜愛囤物的人無法把父母養育的一面給內化,繼續把照顧的角色投放在物品上。許多囤物者的家堆滿各種物品,這象徵巢窩、繭、洞穴、堡壘;愛囤物的人,完全不會覺得被侷限的空間給困住,反倒覺得是被輕托擁抱著。至於那些有經歷過創傷的人,物品就真的是預防被傷害的盾牌,阻擋掉入侵者的路徑。

二○一○年,藍迪.弗羅斯特(Randy O. Frost)和蓋兒.史黛凱蒂(Gail Steketee)在《物品:強迫性囤物與物品的意義》(Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning of Things)一書裡觀察發現,囤物者往往把物品當成身體延伸出去的一部分。

「我的身體和我的房子,差不多就是一樣的東西」,一位名為艾琳(Irene)的53歲女性這樣告訴弗羅斯特,「物品是我的慰藉」。艾琳是個性活躍,擅社交的兼職房地產仲介,還有兩個小孩。根據她自己的說法,她的囤物行為逼走了丈夫,也害自己不好意思邀請朋友來家裡,而艾琳的東西都是自己所屬身分的一部分。「保存一部分的自己」,艾琳解釋道,「如果我丟掉太多東西,那就沒有東西留下來給自己了」。

當弗羅斯特前去拜訪時,艾琳帶他走「羊腸小徑」來到各個房間,裡頭堆滿了衣服、書籍、報紙、袋子、籃子、紙盒等等,這些物品的最上層散布著許多照片、傳單、折價券、筆、鉛筆、藥罐、隨手寫下的電話號碼或文字廢紙。就跟許多愛囤物的人一樣,艾琳把這些東西保留下來,是為了以防日後用得到。

弗羅斯特了解了,艾琳的物品都是有回憶的,這些東西就像是3D立體倉庫,儲放她的過往與想像的未來。弗羅斯特觀察發現,愛囤物的人居住在有可能性的境界裡,讓各種選項環繞,因為無法容忍失去任何一種選項,而每件物品都是當下所有。弗羅斯特寫道,對囤物者而言,「失去機會的畏懼感,大過使用某樣物品的獎賞」。

另外,弗羅斯特面談兩位富有的中年飯店老闆,艾文(Alvin)與傑瑞(Jerry),兩人自認為是「現代版的科利爾兄弟」;這兩位身穿皺巴巴西裝,打著領結的仁兄,帶著弗羅斯特參觀他們居住的旅館。兩兄弟各據一間頂樓套房,裡頭堆滿了藝術品與古董,四處散落的名片、衣物與各種凌亂的物品。這兩間套房都已經滿到無法住人,所以兄弟兩人只好搬到旅館的其他房間,不過新房間很快也堆滿了東西。傑瑞睡在地板上,因為他的床早已被占據。

傑瑞居然可以說出房間內每一件物品的所在位置,他指出:「這裡的每樣東西都有段故事,我全都記得。要是丟掉任何一樣,那麼那段故事就會消失。」艾文帶著弗羅斯特展示他的物品,每樣東西都能激起新的記憶,他說道:「就跟語言一樣,東西都會說話。」弗羅斯特另外有幾位面談對象,同樣顯露出把物品人格化的傾向。有位退休的畫廊老闆表示,自己已逐漸被西裝、襯衫、翼紋皮鞋(wingtip shoes)等收藏品給埋沒,「這些東西好像操控著我!有點越來越危險了,會攻擊我,讓我產生幻覺,害我待很晚不睡覺!」