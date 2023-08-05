談老高抄襲爭議：「我只是看娛樂用的，真假對錯沒關係」，是這樣嗎？

文：王希（台灣放伴教育協會理事長）

這三年在各地超過150場媒體素養的演講，YouTube老高幾乎是我每一場必定引用的素材，8月4日傳出老高抄襲別的YouTube頻道影片，而且幾乎是連文本對話都照抄。

對於被質疑抄襲，老高的回應是「從來沒說過自己是原創」，正如過去被質疑內容錯誤，他的回應也是「從來沒說過自己是知識性影片」。簡單來說，老高的說法就是「我只是說說故事，不爽不要看」。老高的粉絲則開始護航「我們就愛看老高說故事，哪裡管是不是抄襲還是假的」。

老高的事件也充分顯示現今資訊環境的問題，聲量至上，為了取得聲量與曝光，造假、抄襲也沒關係，夠聳動就好，至於取得聲量以後，造假與抄襲就更不是問題了，自然有一批腦粉來護航。台灣許多公共議題的討論，何嘗不是如此？

不看老高的人大概很難想像老高有多紅，我常常在學生演講時都會調查，幾乎每次都超過一半的學生看過老高影片，大約有三分之一的學生認為自己是老高粉絲，每天吃飯都會配老高。而當我問他們覺得老高哪裡好看時，大多數人都會回答「新奇、有知識性」，等到我用實例證明老高影片的錯誤和老高自稱「不是知識性YouTuber」後，他們錯愕的反應就像是突然發現地球不是平的。

也常有人會反駁：「我知道老高是假的，但我只是看來娛樂用的，真假對錯也沒關係吧！」但別忘了心理學的「真相錯覺效應」早有證明，人們對於經常接收的資訊會有比較高的信任度，即使明知是假訊息也有這種效果。

最近一場演講，有一位學生的反應讓我印象深刻。

學生：「不能看老高，那我還能看什麼？」

我問：「如果只是為了娛樂，應該有更多可以看的影片吧，聽音樂什麼的也不錯啊？」

學生：「但我還是想看有一點知識性的，讓我好像比別人好。」

我回應他網路很棒的一點就是可以自由查找資料，只要你有自主思考的能力和多方確認，就可以了解許多知識，應該還是有很多可以看的內容吧。

但他的回應反而讓我錯愕了一陣子。

他說：「那樣太累了，我只是想無腦看一下影片，內容最好要有趣好笑，又可以讓我知道一些別人不知道的事情就好，查證判讀太花力氣了。」

這可能正是現今蠻多人的想法，所以公共議題的討論從學術論文、投書、論壇，慢慢變成懶人包、梗圖、影片，甚至現在還得是一分鐘以內的短影音。

就像是我這篇長文，打了這麼多字，可能還不如po一句「幹OO老高就是廢片，抄襲造假只是正常發揮」按讚分享還比較多。更悲哀的是，什麼時候不到1000字的內容已經是長文了。

每次看到老高，都讓我認為，這可能就是我們放伴這樣的團隊必須持續推動媒體素養教育的原因吧。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航