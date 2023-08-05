談老高抄襲爭議：「我只是看娛樂用的，真假對錯沒關係」，是這樣嗎？
我們想讓你知道的是
演講時，當我問學生們覺得老高哪裡好看時，大多數人都會回答「新奇、有知識性」，等到我用實例證明老高影片的錯誤和老高自稱「不是知識性YouTuber」後，他們錯愕的反應就像是突然發現地球不是平的。
文：王希（台灣放伴教育協會理事長）
這三年在各地超過150場媒體素養的演講，YouTube老高幾乎是我每一場必定引用的素材，8月4日傳出老高抄襲別的YouTube頻道影片，而且幾乎是連文本對話都照抄。
對於被質疑抄襲，老高的回應是「從來沒說過自己是原創」，正如過去被質疑內容錯誤，他的回應也是「從來沒說過自己是知識性影片」。簡單來說，老高的說法就是「我只是說說故事，不爽不要看」。老高的粉絲則開始護航「我們就愛看老高說故事，哪裡管是不是抄襲還是假的」。
老高的事件也充分顯示現今資訊環境的問題，聲量至上，為了取得聲量與曝光，造假、抄襲也沒關係，夠聳動就好，至於取得聲量以後，造假與抄襲就更不是問題了，自然有一批腦粉來護航。台灣許多公共議題的討論，何嘗不是如此？
不看老高的人大概很難想像老高有多紅，我常常在學生演講時都會調查，幾乎每次都超過一半的學生看過老高影片，大約有三分之一的學生認為自己是老高粉絲，每天吃飯都會配老高。而當我問他們覺得老高哪裡好看時，大多數人都會回答「新奇、有知識性」，等到我用實例證明老高影片的錯誤和老高自稱「不是知識性YouTuber」後，他們錯愕的反應就像是突然發現地球不是平的。
也常有人會反駁：「我知道老高是假的，但我只是看來娛樂用的，真假對錯也沒關係吧！」但別忘了心理學的「真相錯覺效應」早有證明，人們對於經常接收的資訊會有比較高的信任度，即使明知是假訊息也有這種效果。
最近一場演講，有一位學生的反應讓我印象深刻。
學生：「不能看老高，那我還能看什麼？」
我問：「如果只是為了娛樂，應該有更多可以看的影片吧，聽音樂什麼的也不錯啊？」
學生：「但我還是想看有一點知識性的，讓我好像比別人好。」
我回應他網路很棒的一點就是可以自由查找資料，只要你有自主思考的能力和多方確認，就可以了解許多知識，應該還是有很多可以看的內容吧。
但他的回應反而讓我錯愕了一陣子。
他說：「那樣太累了，我只是想無腦看一下影片，內容最好要有趣好笑，又可以讓我知道一些別人不知道的事情就好，查證判讀太花力氣了。」
這可能正是現今蠻多人的想法，所以公共議題的討論從學術論文、投書、論壇，慢慢變成懶人包、梗圖、影片，甚至現在還得是一分鐘以內的短影音。
就像是我這篇長文，打了這麼多字，可能還不如po一句「幹OO老高就是廢片，抄襲造假只是正常發揮」按讚分享還比較多。更悲哀的是，什麼時候不到1000字的內容已經是長文了。
每次看到老高，都讓我認為，這可能就是我們放伴這樣的團隊必須持續推動媒體素養教育的原因吧。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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