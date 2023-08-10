中國新推「20條措施」提振消費，但在缺乏「大爆炸式」刺激下效果成疑
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中國發改委推出刺激消費的「20條」，卻沒有哪條措施衝上媒體頭條和微博熱搜。「是我不想消費，還是不會消費，我傻麼，消費還用刺激？我的問題是沒錢消費」中文社群網路小紅書上一位網友，對刺激消費的政策如此評價。
在中共中央政治局經濟會議後，中國國家發改委出台《關於恢復和擴大消費的措施》，其中包含20條措施，以刺激居民消費，拉動整體經濟增長。
這20條措施包括針對汽車、住房、電子產品、家居等大宗消費，以及對餐飲、文化旅遊、健康服務等服務業消費的促進措施。
具體而言，包括延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免；加強汽車消費金融支持；對綠色智慧家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼等。
《BBC中文》採訪經濟學家得出三個判斷：
- 目前措施缺乏「大爆炸」式大規模刺激，可能會令市場失望；
- 對20條措施能否顯著刺激消費保持悲觀；
- 下半年中國經濟增長的主力還將是消費，但大幅增長需要提高居民收入，打破城鄉二元結構。
告別大規模刺激？
從6月份開始，不斷有國際媒體爆料，中國正在研究大規模刺激計劃，挽救疲軟的經濟現狀。
然而隨著7月份政治局經濟會議的召開，除了對房地產行業的措辭中有適當放寬的說法以外，並沒有更新的措施。
此後，中國發改委推出「20條」刺激消費，雖然條款比較多，但不如以往由國務院推出的「國X條」受到的關注。
「高層決策者承認他們正面臨著更具挑戰性的宏觀環境，而且挑戰是多方面的，顯然，中國的經濟復甦已經失去了一些動力。」匯豐研究中國的經濟學辛怡然表示，儘管有更多政策支持，但從細節中不難看到，近期缺乏「大爆炸式」刺激可能會令市場失望。
上一次「大爆炸式」刺激是在2008年，當時受美國次貸危機影響，中國在11月份感受到第一波衝擊，出口增速從上個月的19.2%下降到-2.2%，進口增速從上月的15.7%下降到-17.9%。
幾天后，當局宣布「實行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，並推出一個四萬億元級的經濟刺激計劃，當時低迷的全球經濟都為之一振。大量的錢注入經濟，補貼「家電下鄉」和基建狂潮成為托底經濟的主力。效果也十分顯著，2009年一季度GDP增速6.1%探底，到四季度回到10.7%的高增長軌道上。
不過該計劃推高了債務風險，吹起了地產泡沫，整個經濟進一步槓桿化，此後多年中國不得不承受痛感。
2013年李克強上任總理，由於上述「痛感」，他的經濟政策包括三點：「不出台刺激措施」、「去槓桿化」以及「結構性改革」。這也被稱為「李克強經濟學」（Likonomics）。
新總理李強上任後，似乎延續了前任的風格，多次提出不搞「大水漫灌」。
辛怡然表示，現階段中國政策取向還是支持增長，但更加強調解決結構性挑戰，以促進長期可持續增長。這與我們的觀點一致，「即決策者的目標是在支持經濟復甦與引導經濟長期發展方向之間取得平衡」。
中國社會科學院原副院長蔡昉則提到「潛在增長率」的概念，刺激的目的就是讓增長速度回歸到「潛在增長率」。
他近期撰文表示，中國在當前面臨的情形是，所處經濟發展階段決定了潛在增長率趨於長期下降，政策調控目標不能一成不變，要避免刺激過度從而超過潛在增長率。
換句話說，如果將中國經濟比作一匹賽馬，用鞭子在馬屁股上狠抽三下，馬兒吃痛，加快速度趕了上去，拿下第一名。但過了幾年，這匹馬年齡漸長 ，潛力沒有那麼大了，抽了三鞭子，還是跑不了第一名，抽得再多，只會把馬兒抽壞了，適得其反。
如何刺激消費？
在中國的經濟語境中，少有詞語可以像「地攤經濟」一樣經歷冰火兩重天。2020年6月，中國總理李克強考察山東煙台時，曾高度稱讚地攤經濟能創造就業崗位，是「人間的煙火」、「中國的生機」。地攤經濟隨後成為網路熱詞，各地凖備放開管制。
但很快，《北京日報》發出的評論措辭堅定：「地攤經濟不適合北京。」央視新聞評論則認為，地攤經濟不是包治百病的靈丹妙藥。「地攤經濟」快速降溫，外界也借此一窺中共高層內部的分歧。
當前，李克強已不在主管經濟的一線，但中國的經濟處在與2020年6月相似的境地，地攤經濟再一次出現在媒體和政府文件中，昆明、上海、深圳都提出將對地攤經濟解禁，從側面反映出經濟疲乏下，需要全面刺激消費。
中國發改委推出刺激消費的「20條」，卻沒有哪條措施衝上媒體頭條和微博熱搜。
「我們對這些新政策能否顯著促進居民消費增長持悲觀態度。」經濟學人智庫（EIU）向《BBC中文》表示，中國需要採取更果斷的行動來大幅促進消費，比如增加消費補貼或以家庭為重點的財政轉移支付。
辛怡然也表示，到目前為止，服務消費（餐飲、影院等）一直是經濟復甦的推動力，但還沒有完全擴展到其他消費領域（零售、房產、汽車等）。
目前，經過前一段時間的刺激，中國汽車市場的銷售火熱，但增長乏力，房地產市場持續低迷，再加上全球處於電子產品消費的低谷。經濟學人智庫認為，中國圍繞這些行業刺激消費，效果值得懷疑。
該機構著重提到新能源汽車行業。中國增加對充電和換電基礎設施的投資，可能會解決新能源汽車銷售的一個關鍵瓶頸，但資金投入和時間表缺乏透明度，表明這可能是個循序漸進的過程，不太可能刺激短期需求。而將新能源汽車購置稅減免計劃延長至2027年將支撐該行業的增長勢頭，但也可能加劇西方國家對貿易保護主義的擔憂。
安邦智庫向《BBC中文》表示，居民消費不能只停留在吃喝拉撒等最基本的「生存型消費」，還要鼓勵居民有更多的「發展型消費」，滿足居民的旅行、教育、培訓、金融服務等服務性的消費需求。要實現這些目標，老百姓要有普遍的安全感和經濟信心，政府的公共服務要到位。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。