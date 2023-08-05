2023/08/05,
印太

「巧克力薄荷」在泰國被封為「背叛朋友的飲料」？原來一切都和一場政治風暴有關

「巧克力薄荷」在泰國被封為「背叛朋友的飲料」？原來一切都和一場政治風暴有關
「巧克力薄荷」成為泰國近日話題飲料。Photo Credit: GettyImages

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眾所皆知「巧克力薄荷」是為泰黨先前總理候選人貝丹東的最愛，她在今年選舉隔日召開記者會前，還先去為泰黨黨部咖啡店「Think Lab」買了杯「巧克力薄荷」，當時就讓這款飲品掀起熱潮，而隨著為泰黨宣佈不再和前進黨合作，「巧克力薄荷」也被封為「背叛朋友的飲料」。

​​​​​​泰國自5月14日結束國會大選後，熱門總理人選前進黨黨魁皮塔，因在總理選舉中並未獲得參眾議院的過半票數，泰國總理職位依舊懸而未決。原本和前進黨共組聯盟的第二大黨為泰黨，近日宣布將與另外九個黨派組成聯盟，並推選地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人，由於前進黨並未撤回修改《冒犯君主法》的訴求，因此最終不在這最新組成的聯盟之中。

而在7月底，為泰黨的賽塔和泰自豪黨（Bhumjaithai）、統一泰國建國黨（United Thai Nation）、國家發展團結黨（Chart Pattana Kla）等親軍方政黨代表會面，一張用「巧克力薄荷」乾杯的照片意外成為焦點，不僅照片在社群媒體上瘋傳，這款飲料也立刻被稱為「背叛朋友的飲料」，更有咖啡館和商家宣布抵制該款飲料。

在今年泰國國會選舉競選過程中，前進黨和為泰黨高層都承諾不會與自2014年政變以來掌權的軍方色彩政黨合作，如今民眾紛紛擔憂為泰黨不會遵守承諾，也意外讓這款巧克力醬結合薄荷與鮮奶油的飲品，捲入了一場政治風暴。

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Photo Credit: GettyImages
Think Lab咖啡館的「巧克力薄荷」曾供不應求。

貝東丹掀起的「巧克力薄荷」熱潮

在賽塔和親軍方黨派人士乾杯前，眾所皆知「巧克力薄荷」是為泰黨先前總理候選人貝東丹的最愛，她在今年選舉隔日召開記者會前，還先去為泰黨黨部咖啡店「Think Lab」買了杯「巧克力薄荷」，當時就讓這款飲品掀起熱潮。

許多為泰黨支持者也追隨著貝東丹腳步到「Think Lab」，高峰時期每日「巧克力薄荷」訂單量高達160杯，咖啡師Pob Rujikiatkhachorn就曾表示，這杯90泰銖的飲料從未如此受到歡迎，而當時就連皮塔也搭上風潮來到「Think Lab」，除了「巧克力薄荷」還點了一杯「冰橘咖啡」，只因為前進黨的代表色是橘色。

被下架的「巧克力薄荷

如今為泰黨和親軍方人士乾杯畫面曝光，一家泰國咖啡館就其臉書頁面上發佈一張圖片，表示這是「背叛你朋友」的飲料。也有店家將它從飲品單中下架，老闆表示：「我對『巧克力薄荷』沒有任何反對意見，但我只想表明我站在政治上支持民主的一邊」。

而在為泰黨總部外，一小群抗議者質疑為泰黨是否忘記2010年軍方鎮壓「紅衫軍」事件。一名抗議者手持「巧克力薄荷」，另隻手拿著一塊牌子，上面寫著：「為泰，不要背叛人民。」

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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