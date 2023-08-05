2023/08/05,
生活

卡努颱風漸遠離：中南部雨勢恐下到7日、台中苗栗4區一級淹水警戒，南投仁愛鄉災情嚴重

卡努颱風漸遠離：中南部雨勢恐下到7日、台中苗栗4區一級淹水警戒，南投仁愛鄉災情嚴重
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

颱風卡努逐漸遠離台灣後，氣象專家吳德榮今天指出，卡努引進西南季風，讓今天到7日水氣多，大氣不穩定，中南部形成連日多雨天氣型態，要留意大量降雨致災。而仁愛鄉昨天雨勢驚人，今天上午雨勢再起，南豐村受創嚴重，甚至有加油站遭土石流掩埋。

（中央社）氣象局今（5）日表示，颱風卡努逐漸遠離，但外圍環流及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生機率；東南部有焚風發生可能，宜花東及台北市有局部36度高溫發生機率。

中央氣象局說明，第6號颱風卡努今天凌晨2時減弱為輕度颱風，中心位於台北東北東方約570公里海面上，向東進行，逐漸遠離台灣，但後續颱風外圍環流及西南風影響，提供水氣且受地形作用，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，因連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動。

此外，基隆北海岸、北部、澎湖地區及東部、東南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴；氣溫方面，各地高溫普遍約在攝氏32至35度，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，宜花東及台北市則有局部36度高溫發生的機率。

風浪方面，台灣附近各海面風浪仍偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有3米以上浪高，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖易有長浪發生；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水。

又因西南風影響，今天基隆北海岸、北部、台東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，務必注意安全。

颱風卡努引進西南風，吳德榮：中南部雨勢要下到7日

颱風卡努逐漸遠離台灣後，為中南部帶來西南風，氣象專家吳德榮今天指出，卡努引進西南季風，讓今天到7日水氣多，大氣不穩定，中南部形成連日多雨天氣型態，要留意大量降雨致災。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風卡努持續向東北東移動，5、6日兩天再襲琉球群島，之後，再轉北撲向九州，其引進西南季風，今天至7日台灣附近水氣多、大氣不穩定，中南部形成連日多雨的天氣型態。

中央氣象局也持續發布豪雨特報，受到西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市地區有局部大雨或豪雨。

2000x2000_wmkn_79211922613651_0
Photo Credit: 中央氣象局
8月5日0時至上午9時的累積雨量圖

桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

吳德榮指出，5日至7日西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面西半部有局部陣雨或雷雨，中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意連日大量降雨致災（坍方、落石、土石流及淹水）。

吳德榮說，背風面東半部受影響小，氣溫偏高，有焚風發生，南北兩端縣市因「角隅效應」仍有強陣風。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，8至11日西南風減弱，水氣略減，天氣好轉，大氣仍不穩定，午後有局部大雷雨發生的機率，仍應注意。

另外，吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，9日日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」生成的機率（約50%），緯度高、距離遠，導引氣流又向北，即使生成亦不侵台。

中南部防雨勢，台中苗栗4區一級淹水警戒

（中央社）颱風卡努逐漸遠離，但外圍環流及西南風帶來雨勢，經濟部水利署針對台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮發布一級淹水警戒，以及7處水庫放流警戒，提醒民眾注意。

中央氣象局說明，第6號颱風卡努今天凌晨2時減弱為輕度颱風，逐漸遠離台灣，但後續颱風外圍環流及西南風影響，提供水氣且受地形作用，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，因連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動。

經濟部水利署防災資訊服務網最新資訊，台中市外埔區、大甲區，以及苗栗縣三義鄉、苑裡鎮為一級淹水警戒，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。

另外，鳶山堰、石岡壩、霧社水庫、武界壩、南化水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫等7水庫放水中，水利署提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。

水利署指出，高雄市高屏溪的寶來二號橋被列河川水位警戒，提醒民眾遠離，如果上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府疏散撤離。

那瑪夏24小時降雨達210毫米，高市撤離山區945人

受卡努颱風影響，高雄山區今天持續降下豪雨，其中那瑪夏區24小時累積雨量已達210毫米。市府原民會統計，截至上午9時，桃源、那瑪夏、茂林等原住民區共已撤離945人。

photo_(1)
Photo Credit: 中央社

中央氣象局昨天中午解除颱風卡努海上颱風警報，受颱風外圍環流影響，對多個縣市山區持續發布豪雨特報，高雄山區也持續降下豪雨。高雄氣象站表示，截至今天上午9時30分，那瑪夏區24小時累積雨量已達210毫米、六龜區152毫米、甲仙區達143毫米、桃源區3小時累積雨量則已達102毫米。

高雄市政府為確保市民安全，昨天晚間對桃源、那瑪夏及六龜3區共發布6條土石流紅色警戒、59條土石流黃色警戒。那瑪夏區、桃源區、六龜區、甲仙區、茂林區5個行政區今天停班停課1天。

原民會發布訊息說明，截至上午9時，市府已撤離原住民區945人，包括桃源區8里356人、那瑪夏區3里568人、茂林區3里21人。

暴雨重創南投仁愛鄉，土石流掩埋加油站、台14線部分封閉

仁愛鄉昨天雨勢驚人，今天上午雨勢再起，南豐村受創嚴重，有加油站遭土石流掩埋；因多處坍方、路基流失，台14線62至79.1公里處九芎林至霧社路段封閉，需繞道合歡山、梨山。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。