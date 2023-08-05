【成都世大運】彭名揚跨欄「2023年亞洲第2快」摘金，「台灣蝶王」王冠閎游泳摘銀達奧運標
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帶了彭名揚5年的國訓教練曾孝生受訪問時說：「名揚本來就是很有實力的選手，只能說被過去3年的疫情耽誤都沒能出國比賽，這次世大運算是破繭而出。」在同一天，「台灣蝶王」王冠閎也在世大運摘下銀牌，2度達奧運標。
（中央社）台灣男子跨欄好手彭名揚8月4日在成都世大運田徑的400公尺跨欄決賽，以48秒62的成績摘金，如願叩關巴黎奧運參賽標準，這成績也是今年亞洲第2快。教練曾孝生說，終於破繭而出。
25歲的彭名揚前一天在準決賽就跑出生涯最佳的48秒97，也是台灣在男子400公尺跨欄史上第3傑，而排在他之前的2名「學長」陳天文、陳傑，也都拿過世大運獎牌。
儘管準決賽已經火力全開，但彭名揚休息1天後，4日決賽身體狀況仍舊很好，排在第5跑道出發的他，起跑就展現非常好的加速度，前300公尺都是第1個完成跨欄的選手，到最後的直線衝刺，身體依舊保持穩定衝線，穩穩地拿下這面金牌。
已經帶了彭名揚5年的國訓教練曾孝生，接受中央社訪問時說：「名揚本來就是很有實力的選手，只能說被過去3年的疫情耽誤都沒能出國比賽，這次世大運算是破繭而出。」
曾孝生透露：「今年5月的日本靜岡田徑賽，他就跑出49秒3的成績，跟他在3年前的成績差不多，可見一直都維持得很穩定。」
曾孝生說：「從7月中的泰國亞錦賽回台後，就針對他在第5、6、7欄架的銜接做些微修正，保持他加速的順暢性，彭名揚身高夠高，百公尺大概可以跑10秒5，所以才會在跨欄的項目很有競爭力。」
談及不到2個月後的杭州亞運，曾孝生認為「壓力自然更大了」，他說：「接下來大家都會注意到名揚，當然這次也是很好的歷練，相信亞運田徑場上的氛圍和壓力，一定會更大的。」
彭名揚出身田徑世家，父親彭煥樹年輕時是10項全能選手，現在也是知名田徑教練。巧合的是，就讀國立體育大學的彭名揚所打破的全國紀錄，就是他在學校教練王國慧的先生陳天文在2001年北京世大運創下的48秒63。
教育部體育署長鄭世忠看到彭名揚的摘金後透露，回台灣後會將彭名揚的黃金計畫重新列入評估，有機會往上升級，彭名揚目前是黃金計畫第5級的選手。
王冠閎2度達奧運標，世大運游泳摘銀不遺憾
被寄予奪金厚望的「台灣蝶王」王冠閎，4日在成都世大運男子200公尺蝶式飆出1分55秒69的成績摘銀，這也是他今年第2度達到巴黎奧運A標，幫台灣代表隊拿下第2面游泳獎牌。
台灣在世大運的游泳項目，3日先靠王星皓拿下200公尺混合式銀牌，4日王冠閎接力又奪得200公尺蝶式銀牌，已經寫下台灣在歷屆世大運的游泳代表隊最佳成績。
4日的決賽，排在第3水道出發的王冠閎，前150公尺都暫居第2，僅次於第4水道的中國好手陳俊兒，最後50公尺王冠閎開始加速，逐漸超越陳俊兒，只可惜在最後關頭被第5水道的日本選手寺田拓未以0.03秒的差距搶先觸壁。
教練黃智勇在接受中央社訪問時說：「雖然拿到銀牌，但其實不會覺得可惜，畢竟我們賽前的最大假想敵，就是中國的陳俊兒，這次有這樣的表現，對於我們在參加亞運時一定很有幫助。」
黃智勇分析：「以成績來說，雖然沒有上個月的世錦賽好，但都穩定保持在1分55秒，也在今年內2度達到奧運A標，顯見最近的訓練很有幫助。」
黃智勇也笑說：「最後關頭冠閎確實有偷瞄一下隔壁道的陳俊兒，確定自己領先，但沒想到第5道的日本選手最後來這麼一下，不過沒關係，我們賽前的目標就是要擊敗陳俊兒。」
談到這次王冠閎生涯首度參加世大運，黃智勇認為「人來瘋」型的他，收穫很多。黃智勇說：「今年亞運也是在中國舉行，尤其是游泳項目，幾乎滿場觀眾都一面倒大聲加油，這對王冠閎來說，也是個提前適應氛圍的機會，這次看來他是表現得非常好。」
王冠閎接下來在世大運還有男子100公尺蝶式、4x100公尺男子混合式接力、4x100公尺男女混合接力等項目，預計還是會正常發揮。
年僅21歲的王冠閎在今年全國大專校院運動會，以1分55秒42的成績，繼東京奧運後，達到巴黎奧運參賽A標。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL