【成都世大運】彭名揚跨欄「2023年亞洲第2快」摘金，「台灣蝶王」王冠閎游泳摘銀達奧運標

（中央社）台灣男子跨欄好手彭名揚8月4日在成都世大運田徑的400公尺跨欄決賽，以48秒62的成績摘金，如願叩關巴黎奧運參賽標準，這成績也是今年亞洲第2快。教練曾孝生說，終於破繭而出。

25歲的彭名揚前一天在準決賽就跑出生涯最佳的48秒97，也是台灣在男子400公尺跨欄史上第3傑，而排在他之前的2名「學長」陳天文、陳傑，也都拿過世大運獎牌。

儘管準決賽已經火力全開，但彭名揚休息1天後，4日決賽身體狀況仍舊很好，排在第5跑道出發的他，起跑就展現非常好的加速度，前300公尺都是第1個完成跨欄的選手，到最後的直線衝刺，身體依舊保持穩定衝線，穩穩地拿下這面金牌。

已經帶了彭名揚5年的國訓教練曾孝生，接受中央社訪問時說：「名揚本來就是很有實力的選手，只能說被過去3年的疫情耽誤都沒能出國比賽，這次世大運算是破繭而出。」

曾孝生透露：「今年5月的日本靜岡田徑賽，他就跑出49秒3的成績，跟他在3年前的成績差不多，可見一直都維持得很穩定。」

曾孝生說：「從7月中的泰國亞錦賽回台後，就針對他在第5、6、7欄架的銜接做些微修正，保持他加速的順暢性，彭名揚身高夠高，百公尺大概可以跑10秒5，所以才會在跨欄的項目很有競爭力。」

談及不到2個月後的杭州亞運，曾孝生認為「壓力自然更大了」，他說：「接下來大家都會注意到名揚，當然這次也是很好的歷練，相信亞運田徑場上的氛圍和壓力，一定會更大的。」

Photo Credit: 中央社 彭名揚（中）

彭名揚出身田徑世家，父親彭煥樹年輕時是10項全能選手，現在也是知名田徑教練。巧合的是，就讀國立體育大學的彭名揚所打破的全國紀錄，就是他在學校教練王國慧的先生陳天文在2001年北京世大運創下的48秒63。

教育部體育署長鄭世忠看到彭名揚的摘金後透露，回台灣後會將彭名揚的黃金計畫重新列入評估，有機會往上升級，彭名揚目前是黃金計畫第5級的選手。

王冠閎2度達奧運標，世大運游泳摘銀不遺憾

被寄予奪金厚望的「台灣蝶王」王冠閎，4日在成都世大運男子200公尺蝶式飆出1分55秒69的成績摘銀，這也是他今年第2度達到巴黎奧運A標，幫台灣代表隊拿下第2面游泳獎牌。

台灣在世大運的游泳項目，3日先靠王星皓拿下200公尺混合式銀牌，4日王冠閎接力又奪得200公尺蝶式銀牌，已經寫下台灣在歷屆世大運的游泳代表隊最佳成績。

4日的決賽，排在第3水道出發的王冠閎，前150公尺都暫居第2，僅次於第4水道的中國好手陳俊兒，最後50公尺王冠閎開始加速，逐漸超越陳俊兒，只可惜在最後關頭被第5水道的日本選手寺田拓未以0.03秒的差距搶先觸壁。

教練黃智勇在接受中央社訪問時說：「雖然拿到銀牌，但其實不會覺得可惜，畢竟我們賽前的最大假想敵，就是中國的陳俊兒，這次有這樣的表現，對於我們在參加亞運時一定很有幫助。」

Photo Credit: 中央社 王冠閎

黃智勇分析：「以成績來說，雖然沒有上個月的世錦賽好，但都穩定保持在1分55秒，也在今年內2度達到奧運A標，顯見最近的訓練很有幫助。」

黃智勇也笑說：「最後關頭冠閎確實有偷瞄一下隔壁道的陳俊兒，確定自己領先，但沒想到第5道的日本選手最後來這麼一下，不過沒關係，我們賽前的目標就是要擊敗陳俊兒。」

談到這次王冠閎生涯首度參加世大運，黃智勇認為「人來瘋」型的他，收穫很多。黃智勇說：「今年亞運也是在中國舉行，尤其是游泳項目，幾乎滿場觀眾都一面倒大聲加油，這對王冠閎來說，也是個提前適應氛圍的機會，這次看來他是表現得非常好。」

王冠閎接下來在世大運還有男子100公尺蝶式、4x100公尺男子混合式接力、4x100公尺男女混合接力等項目，預計還是會正常發揮。

年僅21歲的王冠閎在今年全國大專校院運動會，以1分55秒42的成績，繼東京奧運後，達到巴黎奧運參賽A標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範