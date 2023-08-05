2023/08/05,
訃聞

《絕命毒師》的「赫克特」馬克馬戈利斯8月3日辭世，影星齊弔念：你是一個強大美麗的靈魂

《絕命毒師》的「赫克特」馬克馬戈利斯8月3日辭世，影星齊弔念：你是一個強大美麗的靈魂
馬戈利斯在《絕命律師》中飾演的赫克特．薩拉曼卡 | Photo Credit: AMC

我們想讓你知道的是

馬戈利斯在長達五十年的職業生涯中參演了60多部電影，包括《疤面煞星》、《王牌威龍》和《力挽狂瀾》等作品。然而他最廣為人知的角色，可能還是《絕命毒師》和《絕命律師》中的前毒品大亨赫克特．薩拉曼卡。

在《絕命毒師（Breaking Bad）》和《絕命律師（Better Call Saul）》中飾演前毒品大亨赫克特．薩拉曼卡（Hector Salamanca）而聞名的美國演員馬克·馬戈利斯（Mark Margolis），傳出在8月3日辭世，享年83歲。

馬戈利斯因病患於紐約市的西奈山醫院去世，據其公關表示，他的妻子Jacqueline和兒子Morgan皆陪在他的床邊。

馬戈利斯在長達五十年的職業生涯中參演了60多部電影，包括《疤面煞星（Scarface）》、《王牌威龍（Ace Ventura）》和《力挽狂瀾（The Wrestler）》等作品。

然而，他最廣為人知的角色，可能還是薩拉曼卡。

在《絕命毒師》中，薩拉曼卡是滿腹怨恨的前毒品大亨，只能透過輪椅上的銅鈴進行溝通，最終以戲劇性的方式死亡。馬戈利斯還因為這個角色，在2012年獲得了艾美獎杰出客串男演員獎提名。

馬戈利斯於1939年出生在費城，之後搬到紐約，在傳奇演員與戲劇導師史黛拉·阿德勒（Stella Adler）門下學習，並開始了他的舞台生涯。此後，馬戈利斯曾出演超過50多部外百老匯的戲劇，包括2010年的《想像馬多夫（Imagining Madoff）》中的主角伯尼·馬多夫（Bernie Madoff）。

《絕命毒師》演員齊弔念：你是一位傳奇，是一個強大的、美麗的靈魂

「我今天得知朋友去世的消息，深感悲痛，」多次贏得艾美獎的《絕命毒師》明星布萊恩·克蘭斯頓（Bryan Cranston）在Instagram上寫道。「馬戈利斯是一位非常出色的演員，也是一位可愛的人。

在拍攝之外的時候他很有趣，與人互動融洽（在《絕命毒師》和《法官大人（Your Honor）》中也是如此），在拍攝時又充滿威嚴和恐怖。他沉靜的性格掩蓋了他淘氣的本性和好奇的頭腦......他喜歡分享好笑話。我已經開始想念他了。安息吧馬克，謝謝你的友誼和傑出的作品。」

《絕命律師》主角鮑勃·奧登柏克（Bob Odenkirk）在推特上緬懷時說：「螢幕上的強大存在！馬克在開拍前的的笑話和評論總能讓我笑，我只希望在喊出『Action』時，我有他一半的精力和專注力。謝謝你馬克，我向你的家人致以慰問。」

在《絕命律師》中對馬戈利斯所飾毒品大亨具有最深刻身體和情感影響的角色，邁克爾·曼多（Michael Mando）在Instagram上寫道：「馬克我的朋友，我對要接受你離去這件事深感悲痛，在一季季影集一年年時光認識你，是我職業生涯中最豐盛的經歷之一，你加深了我對這種藝術形式的理解——你的坦率態度讓我深入了解，人生中什麼才是最重要的事。

你對我說的最後一件事是：『我真的不想喜歡你的角色......但我喜歡。』我無法告訴你這對我有多重要......你是一位傳奇，是一個強大的、美麗的靈魂。我流淚了，沒有話可說，只有愛。」

《絕命毒師》的官方推特頁面上也發表：「我們和數百萬名粉絲一起哀悼這位極具天賦演員馬克·馬戈利斯的離世，他以他的眼神、銅鈴和極少的話語，將赫克特·薩拉曼卡變成了電視史上最難忘的角色之一。他將被想念。」

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責任編輯：丁肇九
核搞編輯：楊士範


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