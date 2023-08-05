「后翼棄兵」們的反擊：不再容忍西洋棋壇性暴力，60多名國際女棋手連署譴責陋習
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波爾加1991年獲得夢寐以求的特級大師頭銜，是最早獲頒的女性之一。知名電視劇「后翼棄兵」2020年爆紅後，波爾加接受BBC專訪，表示雖然電視劇對比賽刻畫用心，「但仍淡化了性別歧視的部分」......
（中央社）14位法國頂尖西洋棋手昨天發布連署信，譴責棋壇長久以來對女性參與者的各種性騷擾、歧視與性別暴力，隨即獲數十位國際知名棋手加入，同聲譴責斷送許多女棋手職涯的棋壇陋習。
國際象棋（又稱西洋棋）界拋出震撼彈。14位頂尖法國棋手8月3日在社群媒體上發布新聞稿，公開譴責「棋手、教練、裁判與管理階層」犯下的「言語、文字或肢體性暴力與性別暴力」，隨後陸續獲得超過數十位世界象棋選手聲援，名單人數不斷增加。
曾以20歲之姿奪下法國冠軍的艾佛維（Anaëlle Afraoui）、前法國象棋國家代表隊領隊舒瓦西（Mathilde Choisy）等14位法國重量級女棋手昨天決定打破沉默，挺身譴責象棋界男性對女性或女孩的性暴力與性別暴力。
她們張貼在社群媒體X（改名前稱推特）上的連署信寫道：「我們，女性棋手、教練、裁判和管理階層承受了性暴力和基於性別的暴力，無論是言語、文字或肢體上。」並指出，實施者就是同樣象棋界的男性。
新聞稿發布後，很快又有數十位世界各地的西洋棋選手或是業內人士的名字加到連署信名單中，貼文也獲得大批網友留言支持。
加入聲援國際棋手包括法國伊朗雙國籍、擁有西洋棋最高頭銜特級大師的赫加齊普（Mitra Hejazipour）、阿根廷籍國際大師馬丁尼茲（Ayelen Martinez）、英國籍特級大師暨國際冠軍侯絲卡（Jovanka Houska）等。
信中指出，「面對這些暴力，我們被迫沉默太久了」，表示這個行動是「必須」也是「帶來救贖」的。她們說，「沉默讓我們獨自承擔恥辱的重量」，同時鼓勵所有女性棋手站出來揭發承受的暴力事件。
一般而言，國際象棋是一項由男性主導的運動。根據連署信，業內的性騷擾與性暴力向來是女性棋手、尤其是青少女棋手退出棋壇的主因之一。
她們強調，行動目的是要讓「恐懼和罪惡感換邊承受，讓暴力的始作俑者無法繼續相安無事」，也呼籲家長在內的棋壇人士都意識到問題的嚴重性，並共同解決。
和其他運動中性騷擾共犯結構有時牽涉到最高層不同，法國西洋棋聯盟（FFE）第一時間公開在社群媒體表達對受害者與目擊者的「完全支持」，希望鼓勵無懼揭露，並與相關非政府組織合作設立聆聽與追蹤機制。
有國際棋聯大師稱號的舒瓦西也在個人頁面中解釋加入連署原因，她坦言，「性別主義」一直是「象棋家族的禍害來源」，認為改變和伸出援手是大家的責任。她的推文也獲得知名美國棋手波爾加（Susan Polgar）的支持留言。
波爾加1991年獲得夢寐以求的特級大師頭銜，是最早獲頒的女性之一。知名電視劇《后翼棄兵》2020年爆紅後，波爾加接受BBC專訪，表示雖然電視劇對比賽刻畫用心，「但仍淡化了性別歧視的部分」
她當時表示，「在我職業生涯中，我幾乎不記得有什麼錦標賽是沒有發生過性騷擾、肢體恐嚇、言語或心理虐待的」，且即使之後成為美國首位帶領男子團隊贏得國家級獎項的女性，「仍有一些對手學校的教練拒絕與我握手或祝賀我」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html