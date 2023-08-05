爬屋頂、砸車輛......Twitch直播主號召粉絲紐約集會送PS5引發暴動，警方逮捕65人
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人們向警察投擲物品、搗毀路障，一些年輕人甚至爬上聯合廣場地鐵站入口的屋頂、爬上紅綠燈，站在標誌上扭動身體，在人群中跳舞。警方表示，賽納特將面臨多項刑事罪責，包括至少兩項煽動騷亂和非法集會的指控。
美國網路紅人賽納特（Kai Cenat）美國時間8月4日未事先獲得許可就號召在紐約集會，響應人數超過預期，演變成暴力事件，有人因此受傷，促使大批警力出動平息混亂。
《中央社》綜合外媒報導，21歲的賽納特在社群媒體Instagram發文，號召粉絲前往紐約曼哈頓下城的一場直播活動，將可見到他本人，且有機會得到PlayStation 5遊戲機等禮物。
賽納特在串流媒體平台Twitch、影音平台YouTube、Instagram等各種社群媒體上有數百萬人追蹤。美國媒體提到，至少2000名年輕人很快就聚集在聯合廣場（Union Square）和周圍街道，希望看到賽納特。
警方也迅速派遣大批人員趕到現場，隨著人潮愈來愈多，年輕人們開始從附近一處建築工地朝群眾和警察丟擲東西，甚至砸車。
紐約市警察局長麥德瑞（Jeffrey Maddrey）在新聞簡報中說：「有人頭部、臉部流血……情況很慘。」他還說：「那裡有很多人，場面失去控制……許多年輕人受傷。」
紐約市最後動用1000名警力來驅散這場臨時集會，並逮捕數人。
警方逮捕了65人、其中30人未成年，賽納特將面臨多項刑事罪責
本次事件的帶頭主角賽納特，是紐約布朗克斯（Bronx）的21歲Twitch直播主和YouTube饒舌歌手。儘管他從2018年就開始拍攝YouTube影片，但賽納特的網路名氣直到2021年開始在Twitch直播才起飛。
最初，賽納特使用Twitch來直播打電動並與粉絲聊天，觀眾需支付5至25美元觀看他的內容。這個3月，賽納特打破最多Twitch訂閱者的紀錄——30萬人次。破紀錄前，賽納特展開一個連續30天不間斷的直播活動以提高訂閱量，他向網友聊天、玩遊戲、訪問嘉賓，以及在鏡頭前睡覺。
《BBC》報導，紐約市警局總警監（Chief of Department）傑弗瑞·馬德雷（Jeffrey Maddrey）表示：「我們以前遇到過這樣的事情，但從來沒有達到這種危險程度，年輕人不聽從我們的命令。」馬德雷指出，你能看到人們手持鏟子、斧頭和其他建築工具四處走動，還有人點燃煙火向警察投擲，也互相投擲。
在這場曼哈頓星期五下午的混亂中，警方逮捕了65人，其中30人未成年。
根據《Daily Mail》報導，這場事件至少有12人受傷，截至當地時間下午5點，多名紐約市警察仍在試圖驅散人群。
報導提到，人們向警察投擲物品、搗毀路障，一些年輕人甚至爬上聯合廣場地鐵站入口的屋頂、爬上紅綠燈，站在標誌上扭動身體，在人群中跳舞。
此外，也有一群人在聯合廣場公園內放鞭炮，當逮捕正在進行時引發了恐慌和虛假傳言，說發生了槍擊事件；另有些人在一輛市區公車的側面敲，並爬上另一輛公車的頂部上下跳躍。
警方表示，賽納特將面臨多項刑事罪責，包括至少兩項煽動騷亂和非法集會的指控。
對粉絲發福利毫不手軟，但也曾被Twitch禁用5次
儘管在Twitch上取得了突破性的成功，但賽納特已經被Twitch禁用了5次。
《New York Post》整理，賽納特曾因為在遊戲《GTA 5》直播中「反覆進行模擬性行為的動作」，而在今年4月被禁用一週。3個月前，賽納特因在直播中吃了大麻食品而昏迷，之後也被禁用。
此外，賽納特也因為使用具有仇恨性的語言而被處罰兩次，他還因為不小心在他的直播中電腦上觀看裸體暴露的影片而被禁用帳號。
不過，除了聯合廣場的贈品發放外，賽納特也對粉絲進行過許多慷慨的回饋，這位聲稱自己曾在喬治亞州收容所生活的直播主，今年年初曾向一位罹患罕見心臟病的患者捐贈1萬美元。
新聞來源
- 美網紅Kai Cenat號召集會送PS5 數千人湧紐約街頭釀暴亂（中央社）
- Kai Cenat: Twitch streamer's hyped PS5 giveaway sparks New York mayhem（BBC）
- YouTuber Kai Cenat is CHARGED with inciting a riot by NYPD for PS5 giveaway which erupted in violence at Union Square, as 65 rioters arrested amid chaos（Daily Mail）
- Who is Twitch gamer Kai Cenat, whose PS5 giveaway led to Union Square riot?（New York Post）
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核搞編輯：楊士範
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號