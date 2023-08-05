爬屋頂、砸車輛......Twitch直播主號召粉絲紐約集會送PS5引發暴動，警方逮捕65人

美國網路紅人賽納特（Kai Cenat）美國時間8月4日未事先獲得許可就號召在紐約集會，響應人數超過預期，演變成暴力事件，有人因此受傷，促使大批警力出動平息混亂。

《中央社》綜合外媒報導，21歲的賽納特在社群媒體Instagram發文，號召粉絲前往紐約曼哈頓下城的一場直播活動，將可見到他本人，且有機會得到PlayStation 5遊戲機等禮物。

賽納特在串流媒體平台Twitch、影音平台YouTube、Instagram等各種社群媒體上有數百萬人追蹤。美國媒體提到，至少2000名年輕人很快就聚集在聯合廣場（Union Square）和周圍街道，希望看到賽納特。

警方也迅速派遣大批人員趕到現場，隨著人潮愈來愈多，年輕人們開始從附近一處建築工地朝群眾和警察丟擲東西，甚至砸車。

紐約市警察局長麥德瑞（Jeffrey Maddrey）在新聞簡報中說：「有人頭部、臉部流血……情況很慘。」他還說：「那裡有很多人，場面失去控制……許多年輕人受傷。」

紐約市最後動用1000名警力來驅散這場臨時集會，並逮捕數人。

UPDATE: The New York Police Department is currently dealing with a large gathering, including a riot-like atmosphere at Union Sqaure Park in Manhattan.



- A Twitch Streamer, Kai Cenat, scheduled a large giveaway of PlayStation 5s and an overwhelming number of people showed up.… pic.twitter.com/FDq2rtS4rv — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 4, 2023

警方逮捕了65人、其中30人未成年，賽納特將面臨多項刑事罪責

本次事件的帶頭主角賽納特，是紐約布朗克斯（Bronx）的21歲Twitch直播主和YouTube饒舌歌手。儘管他從2018年就開始拍攝YouTube影片，但賽納特的網路名氣直到2021年開始在Twitch直播才起飛。

最初，賽納特使用Twitch來直播打電動並與粉絲聊天，觀眾需支付5至25美元觀看他的內容。這個3月，賽納特打破最多Twitch訂閱者的紀錄——30萬人次。破紀錄前，賽納特展開一個連續30天不間斷的直播活動以提高訂閱量，他向網友聊天、玩遊戲、訪問嘉賓，以及在鏡頭前睡覺。

《BBC》報導，紐約市警局總警監（Chief of Department）傑弗瑞·馬德雷（Jeffrey Maddrey）表示：「我們以前遇到過這樣的事情，但從來沒有達到這種危險程度，年輕人不聽從我們的命令。」馬德雷指出，你能看到人們手持鏟子、斧頭和其他建築工具四處走動，還有人點燃煙火向警察投擲，也互相投擲。

在這場曼哈頓星期五下午的混亂中，警方逮捕了65人，其中30人未成年。

根據《Daily Mail》報導，這場事件至少有12人受傷，截至當地時間下午5點，多名紐約市警察仍在試圖驅散人群。

報導提到，人們向警察投擲物品、搗毀路障，一些年輕人甚至爬上聯合廣場地鐵站入口的屋頂、爬上紅綠燈，站在標誌上扭動身體，在人群中跳舞。

kai cenat & his fans are so corny… this is exactly what happens when you build a fanbase full of little KIDS! pic.twitter.com/WGUkK45xlg — jay.☆ (@munch4spice) August 4, 2023

此外，也有一群人在聯合廣場公園內放鞭炮，當逮捕正在進行時引發了恐慌和虛假傳言，說發生了槍擊事件；另有些人在一輛市區公車的側面敲，並爬上另一輛公車的頂部上下跳躍。

警方表示，賽納特將面臨多項刑事罪責，包括至少兩項煽動騷亂和非法集會的指控。

BREAKING: Social media personality Kai Cenat has been arrested after chaos unfolded at his event in Union Square.



Cenat, for those unaware, is a well-known Twitch streamer and YouTuber, whom earlier this year became the most streamed Twitch user ever.



Cenat was holding the… pic.twitter.com/NJDiSyWT0p — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 4, 2023

對粉絲發福利毫不手軟，但也曾被Twitch禁用5次

儘管在Twitch上取得了突破性的成功，但賽納特已經被Twitch禁用了5次。

《New York Post》整理，賽納特曾因為在遊戲《GTA 5》直播中「反覆進行模擬性行為的動作」，而在今年4月被禁用一週。3個月前，賽納特因在直播中吃了大麻食品而昏迷，之後也被禁用。

此外，賽納特也因為使用具有仇恨性的語言而被處罰兩次，他還因為不小心在他的直播中電腦上觀看裸體暴露的影片而被禁用帳號。

不過，除了聯合廣場的贈品發放外，賽納特也對粉絲進行過許多慷慨的回饋，這位聲稱自己曾在喬治亞州收容所生活的直播主，今年年初曾向一位罹患罕見心臟病的患者捐贈1萬美元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核搞編輯：楊士範