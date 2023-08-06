裴洛西訪台一週年，印證蘇聯時期的「中國式最後警告」至今仍然適用

文：黃澎孝

一年前的8月2日－3日，美國眾院議長南西・裴洛西無視北京的嚴重警告，訪問台灣。一時之間，台海緊張局勢飆高到舉世矚目的頂峰。但是，《今日俄羅斯》（Russia Today）的主編瑪格麗塔・西蒙尼揚（Margarita Simone）在去年8月2日的評論中卻認為：

在冷戰時收入俄語字典的名詞，「中國式最後警告」的釋義至今仍然適用。

意思是中國色厲內荏，只敢打打嘴砲而已。果不其然，一年前的8月3日，裴洛西在全球媒體熱切關注與百萬解放軍「坐視」下，安然完成訪台行程，毫髮無傷地翩然而去。印證了《今日俄羅斯》主編的精準預言。

為什麼俄羅斯會有「中國式最後警告」這麽搞笑的揶揄之詞呢？「中國式最後警告」（俄語：Последнее китайское предупреждение）是中蘇共交惡期間，前蘇聯流行的政治笑話。因為，在冷戰期間，中共動輒向「蘇修」和「美帝」提出「最後警告」。後來由於警告的次數太多，中共竟然滑天下之大稽，按次數編上「序號」。

於是，行動派的俄羅斯戰鬥民族，不時就會聽到：來自中國的「最後警告」，但卻始終不見中國採取任何實際行動。久而久之，俄羅斯人就把中國那種「不具實際威脅」的嘴砲式恫嚇，笑稱為「中國式最後警告」。

Photo Credit: GettyImages

有趣的是，這不但是前蘇聯的流行用語，甚至蘇聯解體後，「中國式最後警告」這句笑話，仍然流行於前蘇聯加盟共和國中。

事實上，在1972年2月，美國總統尼克森訪問中國，雙方關係破冰之前，中華人民共和國外交部就曾先後對美國發出過497次「嚴重警告」。但是，卻毫不影響其後北京喜滋滋的迎來與「美帝」的「關係正常化」。

「可惜」美中關係好景不長，近年來，雙方關係一步一步的又回到「冷戰」的邊緣。於是俄羅斯所笑話的「中國式最後警告」，如今改以「劃下不可踰越的紅線」，「一切後果自負」來替代。然後北京的「紅線」，從「美軍抵台日，武統台灣時」到「裴洛西抵台日，解放軍絕不坐視」⋯⋯不一而足。

但是對於北京惡狠狠地拋出了一條又一條警告美國後果自負的紅線。美國不但置若罔聞，甚至於還把北京諸多「紅線」，編織成一張展現美國政客「大無畏精神」的「紅地毯」。而且還像裴洛西那樣，紛紛刻意踩踏，接踵「竄台」打卡，以創造一己之政治票房。徒令北京戰狼一而再再而三的嚎叫不已，反而印證了「會叫的狗不咬人」。

不論如何，雖然北京戰狼「嘴砲而實不至」的恫嚇，被俄羅斯嘲笑成「中國式最後警告」。但是，對比起俄羅斯總統普亭的魯莽開戰，自陷泥淖不可自拔的悲慘下場；習近平雖然看似慫了一點，但是，「嘴砲避戰」，解放軍得免像俄羅斯戰士命喪異邦，還可以持續「偷著樂」好多年，這不也是功德一大件嗎？

就此而言，我真得要給習近平一個大大的「讚」呢。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：回顧裴洛西訪台一週年，笑談俄羅斯諺語：「中國式最後警告」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航