2023/08/06,
印太

裴洛西訪台一週年，印證蘇聯時期的「中國式最後警告」至今仍然適用

裴洛西訪台一週年，印證蘇聯時期的「中國式最後警告」至今仍然適用
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於北京拋出了一條又一條警告美國後果自負的紅線。美國不但置若罔聞，甚至還像裴洛西那樣，紛紛刻意踩踏；政要接踵「竄台」打卡，以創造一己之政治票房。徒令北京戰狼一而再再而三的嚎叫不已，反而印證了「會叫的狗不咬人」。

文：黃澎孝

一年前的8月2日－3日，美國眾院議長南西・裴洛西無視北京的嚴重警告，訪問台灣。一時之間，台海緊張局勢飆高到舉世矚目的頂峰。但是，《今日俄羅斯》（Russia Today）的主編瑪格麗塔・西蒙尼揚（Margarita Simone）在去年8月2日的評論中卻認為：

在冷戰時收入俄語字典的名詞，「中國式最後警告」的釋義至今仍然適用。

意思是中國色厲內荏，只敢打打嘴砲而已。果不其然，一年前的8月3日，裴洛西在全球媒體熱切關注與百萬解放軍「坐視」下，安然完成訪台行程，毫髮無傷地翩然而去。印證了《今日俄羅斯》主編的精準預言。

為什麼俄羅斯會有「中國式最後警告」這麽搞笑的揶揄之詞呢？「中國式最後警告」（俄語：Последнее китайское предупреждение）是中蘇共交惡期間，前蘇聯流行的政治笑話。因為，在冷戰期間，中共動輒向「蘇修」和「美帝」提出「最後警告」。後來由於警告的次數太多，中共竟然滑天下之大稽，按次數編上「序號」。

於是，行動派的俄羅斯戰鬥民族，不時就會聽到：來自中國的「最後警告」，但卻始終不見中國採取任何實際行動。久而久之，俄羅斯人就把中國那種「不具實際威脅」的嘴砲式恫嚇，笑稱為「中國式最後警告」。

GettyImages-168141758
Photo Credit: GettyImages

有趣的是，這不但是前蘇聯的流行用語，甚至蘇聯解體後，「中國式最後警告」這句笑話，仍然流行於前蘇聯加盟共和國中。

事實上，在1972年2月，美國總統尼克森訪問中國，雙方關係破冰之前，中華人民共和國外交部就曾先後對美國發出過497次「嚴重警告」。但是，卻毫不影響其後北京喜滋滋的迎來與「美帝」的「關係正常化」。

「可惜」美中關係好景不長，近年來，雙方關係一步一步的又回到「冷戰」的邊緣。於是俄羅斯所笑話的「中國式最後警告」，如今改以「劃下不可踰越的紅線」，「一切後果自負」來替代。然後北京的「紅線」，從「美軍抵台日，武統台灣時」到「裴洛西抵台日，解放軍絕不坐視」⋯⋯不一而足。

但是對於北京惡狠狠地拋出了一條又一條警告美國後果自負的紅線。美國不但置若罔聞，甚至於還把北京諸多「紅線」，編織成一張展現美國政客「大無畏精神」的「紅地毯」。而且還像裴洛西那樣，紛紛刻意踩踏，接踵「竄台」打卡，以創造一己之政治票房。徒令北京戰狼一而再再而三的嚎叫不已，反而印證了「會叫的狗不咬人」。

不論如何，雖然北京戰狼「嘴砲而實不至」的恫嚇，被俄羅斯嘲笑成「中國式最後警告」。但是，對比起俄羅斯總統普亭的魯莽開戰，自陷泥淖不可自拔的悲慘下場；習近平雖然看似慫了一點，但是，「嘴砲避戰」，解放軍得免像俄羅斯戰士命喪異邦，還可以持續「偷著樂」好多年，這不也是功德一大件嗎？

就此而言，我真得要給習近平一個大大的「讚」呢。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：回顧裴洛西訪台一週年，笑談俄羅斯諺語：「中國式最後警告」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。