裴洛西訪台一週年，印證蘇聯時期的「中國式最後警告」至今仍然適用
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對於北京拋出了一條又一條警告美國後果自負的紅線。美國不但置若罔聞，甚至還像裴洛西那樣，紛紛刻意踩踏；政要接踵「竄台」打卡，以創造一己之政治票房。徒令北京戰狼一而再再而三的嚎叫不已，反而印證了「會叫的狗不咬人」。
文：黃澎孝
一年前的8月2日－3日，美國眾院議長南西・裴洛西無視北京的嚴重警告，訪問台灣。一時之間，台海緊張局勢飆高到舉世矚目的頂峰。但是，《今日俄羅斯》（Russia Today）的主編瑪格麗塔・西蒙尼揚（Margarita Simone）在去年8月2日的評論中卻認為：
在冷戰時收入俄語字典的名詞，「中國式最後警告」的釋義至今仍然適用。
意思是中國色厲內荏，只敢打打嘴砲而已。果不其然，一年前的8月3日，裴洛西在全球媒體熱切關注與百萬解放軍「坐視」下，安然完成訪台行程，毫髮無傷地翩然而去。印證了《今日俄羅斯》主編的精準預言。
為什麼俄羅斯會有「中國式最後警告」這麽搞笑的揶揄之詞呢？「中國式最後警告」（俄語：Последнее китайское предупреждение）是中蘇共交惡期間，前蘇聯流行的政治笑話。因為，在冷戰期間，中共動輒向「蘇修」和「美帝」提出「最後警告」。後來由於警告的次數太多，中共竟然滑天下之大稽，按次數編上「序號」。
於是，行動派的俄羅斯戰鬥民族，不時就會聽到：來自中國的「最後警告」，但卻始終不見中國採取任何實際行動。久而久之，俄羅斯人就把中國那種「不具實際威脅」的嘴砲式恫嚇，笑稱為「中國式最後警告」。
有趣的是，這不但是前蘇聯的流行用語，甚至蘇聯解體後，「中國式最後警告」這句笑話，仍然流行於前蘇聯加盟共和國中。
事實上，在1972年2月，美國總統尼克森訪問中國，雙方關係破冰之前，中華人民共和國外交部就曾先後對美國發出過497次「嚴重警告」。但是，卻毫不影響其後北京喜滋滋的迎來與「美帝」的「關係正常化」。
「可惜」美中關係好景不長，近年來，雙方關係一步一步的又回到「冷戰」的邊緣。於是俄羅斯所笑話的「中國式最後警告」，如今改以「劃下不可踰越的紅線」，「一切後果自負」來替代。然後北京的「紅線」，從「美軍抵台日，武統台灣時」到「裴洛西抵台日，解放軍絕不坐視」⋯⋯不一而足。
但是對於北京惡狠狠地拋出了一條又一條警告美國後果自負的紅線。美國不但置若罔聞，甚至於還把北京諸多「紅線」，編織成一張展現美國政客「大無畏精神」的「紅地毯」。而且還像裴洛西那樣，紛紛刻意踩踏，接踵「竄台」打卡，以創造一己之政治票房。徒令北京戰狼一而再再而三的嚎叫不已，反而印證了「會叫的狗不咬人」。
不論如何，雖然北京戰狼「嘴砲而實不至」的恫嚇，被俄羅斯嘲笑成「中國式最後警告」。但是，對比起俄羅斯總統普亭的魯莽開戰，自陷泥淖不可自拔的悲慘下場；習近平雖然看似慫了一點，但是，「嘴砲避戰」，解放軍得免像俄羅斯戰士命喪異邦，還可以持續「偷著樂」好多年，這不也是功德一大件嗎？
就此而言，我真得要給習近平一個大大的「讚」呢。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：回顧裴洛西訪台一週年，笑談俄羅斯諺語：「中國式最後警告」
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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