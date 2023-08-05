【專訪】教三代人學英語的97歲「台灣阿嬤」彭蒙惠：台灣雖然小，卻如鑽石閃亮
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如果有一種餓，叫「阿嬤怕你餓」，對彭蒙惠這位「台灣阿嬤」來說，可以說是「英語教母怕你學習的教材不夠」，也陸續推出「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」3種不同受眾的雜誌。現在，台灣的雙語政策才剛起步，但已有部分人士憂心，加強英語教育的資源將不利本土語言的發展，但對彭蒙惠來說，英語與本土語言不應是互斥關係......
（中央社）彭蒙惠疼惜台灣「眾孫」，但掛念的不是衣食，而是英語教材。這位跨世代英語教母曾因男友無意在台耕耘而幾度婉拒求婚，但她沒有後悔，言談間字字真心：「台灣如鑽石般珍貴。」
彭蒙惠（Doris Brougham）無疑是「台灣英語教育」代名詞，她1962年創辦「空中英語教室」廣播教學，開啟無數人自學英語之路，不論開場音樂、授課老師或雜誌末頁可沿虛線剪下的單字卡，都是台灣三代人的青春記憶。
今天就滿97歲的彭蒙惠，即使因腿部肌腱退化而須以輪椅代步，推動英語教學的熱情始終如一、毫不受限。她每天行程滿檔，比200多名員工還早到辦公室，對著鍵盤敲敲打打，編輯著生活化的授課單元。
本週接受《中央社》專訪時，彭蒙惠向記者介紹她們推出的手機版免費英語學習資源，就像一個發現珍稀奇獸的孩子，急切地想與他人分享這份喜悅。
彭蒙惠出身美國西雅圖的10口之家，排行老六，1951年輾轉跟隨幾位基督教傳教士踏上「福爾摩沙」。抵台後她不願從眾向西，而是往東朝傳教士人數幾乎掛零的花蓮走，為原住民學生提供課後英語教學。
聊起初來乍到的日子，彭蒙惠不提當時捉襟見肘的苦，而是談受邀到泰雅族部落過夜的體驗。當時花蓮許多人不曾見過外國人，夜幕降臨時，總有人拿著火把走進房間，一睹睡在榻榻米上的彭蒙惠。
她說：「夜間醒來，看到這些紋面的人在閃爍火光下直盯著我看，我有些不安。這確實讓我有點緊張，泰雅族以前會獵頭！」
無論是這場夜半相見歡，或是抵達花蓮不久後就遇到的芮氏規模7.3強震，甚至是撕心裂肺的喪母之痛，彭蒙惠都沒有離台灣而去。她與族人打成一片，還有個泰雅族的名字Libeck，代表盛開於花蓮的山谷百合，直到現在仍與族人傳Line聯繫。
從彭蒙惠的辦公桌向前望去是一堵滿滿的照片牆，紀錄著她來台72年的生活點滴，也是她如何讓更多台灣人願意開口說英文的縮影。
彭蒙惠首度開創廣播英語教學時，台灣還是沒有彩色電視的年代。她在教學中融入各種生動有趣的元素，讓學習英語變得有趣，「當我們在其中找到樂趣，一切都會變得美好。孩子們喜愛樂趣，就算我個性嚴肅，我也喜歡！」
如果有一種餓，叫「阿嬤怕你餓」，對彭蒙惠這位「台灣阿嬤」來說，可以說是「英語教母怕你學習的教材不夠」。
彭蒙惠陸續推出「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」3種不同受眾的雜誌，以包山包海、定時出版、上架的內容，幫助各年齡層的讀者克服說英語的恐懼，拓展對英語的想像與理解。
台灣在2020年舉辦首場雙語國家政策諮詢會議，希望在2030年成為雙語國家。彭蒙惠沒有缺席，「要挪多一點時間給英文啊」。
彭蒙惠說，台灣人樂於學習，從農業社會到現在成為有優良醫療技術、晶片製造能力的國家，靠的就是不斷學習；而她的角色是設計有效的英語學習工具，例如這一年與教育部合作推動供國中小老師教英語的「Give me 10」，每天只要花10分鐘，就能提升學生的英語讀、說能力。
台灣的雙語政策才剛起步，已有部分人士憂心，加強英語教育的資源將不利本土語言的發展。但對彭蒙惠來說，英語與本土語言不應是互斥關係。
彭蒙惠在花蓮傳教期間，也學會一點泰雅語，「這很有趣」。她說，原住民語言逐漸消失，這令人非常難過，她很高興看到越來越多人努力保存原住民語言，「重視自己獨特的文化並引以為榮是很重要的」。
從師鐸特別獎、金鼎獎到紫色大綬景星勳章，彭蒙惠一路走來獲獎無數，總統蔡英文6月更親自將台灣護照交到彭蒙惠手中，歡迎她成為正港台灣人。
蒙惠21歲到中國傳教，因中國內戰而來台灣。回想當初，她說，年輕時不會想到太遠的事，她沒想過在台灣待多久，而72年過去，也不曾想過搬去別處。原以為會步入家庭生活的她，甚至為了在台耕耘而與婚姻數次錯身。
彭蒙惠說，每當有人上門求婚，他們總認為她想回美國看看，但「我已經在這裡扎根了，不會來回跑」。如果結婚生子，能教的蘿蔔頭有限；如今，成千上萬的「孩子」被她的英語節目或福音所感動，這也使她的生命更溫潤豐富。
「沒有自己的孩子，我並不後悔。」
留在台灣，彭蒙惠同樣義無反顧。「你必須全心投入。我已經決定留在這裡，我認為我們要意識到，與中國大陸相比，台灣確實很小，但細微事物也能是很珍貴的，就像一顆微小鑽石，但閃閃發光。」
彭蒙惠認為，台灣之所以偉大，不僅僅是因為台灣美，全球不乏秀麗的國家及地點。台灣出眾之處，在於友善及樂於助人的台灣人。
彭蒙惠喜歡對外分享台灣大小事，可謂台灣對外交流大使，如今有了台灣公民身分，她期待自己可以為台灣做更多，例如在旅行途中或有其他國家友人前來探望時，她能以公民的身分宣傳台灣，理直氣壯。
「我愛台灣和台灣人民。我見證了台灣許多變化，台灣人民聰明、創新且勤奮，能被當成一分子，我非常自豪。」
被問到長壽秘訣，彭蒙惠除了叮嚀要睡飽、多吃綠色蔬菜、運動以外，也要注重生活態度。她建議，該做的事盡力而為，別侷限於自我感受，「不要想太多」，並保持正向思考，「如果把工作做妥，也會帶給別人正能量」。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL