【專訪】教三代人學英語的97歲「台灣阿嬤」彭蒙惠：台灣雖然小，卻如鑽石閃亮

（中央社）彭蒙惠疼惜台灣「眾孫」，但掛念的不是衣食，而是英語教材。這位跨世代英語教母曾因男友無意在台耕耘而幾度婉拒求婚，但她沒有後悔，言談間字字真心：「台灣如鑽石般珍貴。」

彭蒙惠（Doris Brougham）無疑是「台灣英語教育」代名詞，她1962年創辦「空中英語教室」廣播教學，開啟無數人自學英語之路，不論開場音樂、授課老師或雜誌末頁可沿虛線剪下的單字卡，都是台灣三代人的青春記憶。

今天就滿97歲的彭蒙惠，即使因腿部肌腱退化而須以輪椅代步，推動英語教學的熱情始終如一、毫不受限。她每天行程滿檔，比200多名員工還早到辦公室，對著鍵盤敲敲打打，編輯著生活化的授課單元。

本週接受《中央社》專訪時，彭蒙惠向記者介紹她們推出的手機版免費英語學習資源，就像一個發現珍稀奇獸的孩子，急切地想與他人分享這份喜悅。

彭蒙惠出身美國西雅圖的10口之家，排行老六，1951年輾轉跟隨幾位基督教傳教士踏上「福爾摩沙」。抵台後她不願從眾向西，而是往東朝傳教士人數幾乎掛零的花蓮走，為原住民學生提供課後英語教學。

聊起初來乍到的日子，彭蒙惠不提當時捉襟見肘的苦，而是談受邀到泰雅族部落過夜的體驗。當時花蓮許多人不曾見過外國人，夜幕降臨時，總有人拿著火把走進房間，一睹睡在榻榻米上的彭蒙惠。

她說：「夜間醒來，看到這些紋面的人在閃爍火光下直盯著我看，我有些不安。這確實讓我有點緊張，泰雅族以前會獵頭！」

無論是這場夜半相見歡，或是抵達花蓮不久後就遇到的芮氏規模7.3強震，甚至是撕心裂肺的喪母之痛，彭蒙惠都沒有離台灣而去。她與族人打成一片，還有個泰雅族的名字Libeck，代表盛開於花蓮的山谷百合，直到現在仍與族人傳Line聯繫。

Photo Credit: 彭蒙惠 via 中央社 彭蒙惠出身美國西雅圖，排行老六，1951年輾轉隨幾位基督教傳教士踏上「福爾摩沙」。抵台後她不願從眾向西，而是往東朝傳教士人數幾乎掛零的花蓮走。

從彭蒙惠的辦公桌向前望去是一堵滿滿的照片牆，紀錄著她來台72年的生活點滴，也是她如何讓更多台灣人願意開口說英文的縮影。

彭蒙惠首度開創廣播英語教學時，台灣還是沒有彩色電視的年代。她在教學中融入各種生動有趣的元素，讓學習英語變得有趣，「當我們在其中找到樂趣，一切都會變得美好。孩子們喜愛樂趣，就算我個性嚴肅，我也喜歡！」

如果有一種餓，叫「阿嬤怕你餓」，對彭蒙惠這位「台灣阿嬤」來說，可以說是「英語教母怕你學習的教材不夠」。

彭蒙惠陸續推出「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」3種不同受眾的雜誌，以包山包海、定時出版、上架的內容，幫助各年齡層的讀者克服說英語的恐懼，拓展對英語的想像與理解。

台灣在2020年舉辦首場雙語國家政策諮詢會議，希望在2030年成為雙語國家。彭蒙惠沒有缺席，「要挪多一點時間給英文啊」。

彭蒙惠說，台灣人樂於學習，從農業社會到現在成為有優良醫療技術、晶片製造能力的國家，靠的就是不斷學習；而她的角色是設計有效的英語學習工具，例如這一年與教育部合作推動供國中小老師教英語的「Give me 10」，每天只要花10分鐘，就能提升學生的英語讀、說能力。

台灣的雙語政策才剛起步，已有部分人士憂心，加強英語教育的資源將不利本土語言的發展。但對彭蒙惠來說，英語與本土語言不應是互斥關係。

彭蒙惠在花蓮傳教期間，也學會一點泰雅語，「這很有趣」。她說，原住民語言逐漸消失，這令人非常難過，她很高興看到越來越多人努力保存原住民語言，「重視自己獨特的文化並引以為榮是很重要的」。

從師鐸特別獎、金鼎獎到紫色大綬景星勳章，彭蒙惠一路走來獲獎無數，總統蔡英文6月更親自將台灣護照交到彭蒙惠手中，歡迎她成為正港台灣人。

擷取自 總統蔡英文 Facebook 總統蔡英文（左）6月參訪空中英語教室時將台灣護照交給創辦人彭蒙惠（中），並感謝她對台灣的貢獻

蒙惠21歲到中國傳教，因中國內戰而來台灣。回想當初，她說，年輕時不會想到太遠的事，她沒想過在台灣待多久，而72年過去，也不曾想過搬去別處。原以為會步入家庭生活的她，甚至為了在台耕耘而與婚姻數次錯身。

彭蒙惠說，每當有人上門求婚，他們總認為她想回美國看看，但「我已經在這裡扎根了，不會來回跑」。如果結婚生子，能教的蘿蔔頭有限；如今，成千上萬的「孩子」被她的英語節目或福音所感動，這也使她的生命更溫潤豐富。

「沒有自己的孩子，我並不後悔。」

留在台灣，彭蒙惠同樣義無反顧。「你必須全心投入。我已經決定留在這裡，我認為我們要意識到，與中國大陸相比，台灣確實很小，但細微事物也能是很珍貴的，就像一顆微小鑽石，但閃閃發光。」

彭蒙惠認為，台灣之所以偉大，不僅僅是因為台灣美，全球不乏秀麗的國家及地點。台灣出眾之處，在於友善及樂於助人的台灣人。

彭蒙惠喜歡對外分享台灣大小事，可謂台灣對外交流大使，如今有了台灣公民身分，她期待自己可以為台灣做更多，例如在旅行途中或有其他國家友人前來探望時，她能以公民的身分宣傳台灣，理直氣壯。

「我愛台灣和台灣人民。我見證了台灣許多變化，台灣人民聰明、創新且勤奮，能被當成一分子，我非常自豪。」

Photo Credit: 空中英語教室 via 中央社 彭蒙惠疼惜台灣「眾孫」，但掛念的不是衣食，而是英語教材，她創辦的空中英語教室等雜誌是三代台灣人的青春記憶。圖為彭蒙惠在大直辦公室歡慶97歲生日，熱愛音樂的彭蒙惠吹奏小號，為生命喝采

被問到長壽秘訣，彭蒙惠除了叮嚀要睡飽、多吃綠色蔬菜、運動以外，也要注重生活態度。她建議，該做的事盡力而為，別侷限於自我感受，「不要想太多」，並保持正向思考，「如果把工作做妥，也會帶給別人正能量」。