「偽經」是印刷術成熟之後才出現的觀念，文本在網路世界的傳播彷彿又回到上古時代
我們想讓你知道的是
或許「偽經」這種觀念，是在印刷術成熟的時代，才會出現的看法，在上古時期，文本是有機的、會變動的。其實文字載體在資訊化時代電子化以後，又慢慢跳脫了印刷術的限制，再度變回了有機體。
文：王臻明
前一陣子偶然看到一篇有點年紀的文章，在談中國上古時期典籍的文體與真偽問題。似乎當時學界在爭論一些上古時期典籍是不是「偽經」，可能是由後人所寫成，卻謊稱為是過去知名學者所撰述。不過這篇文章的作者並沒有直接介入真偽之辯，反而從古代的書寫工具著手，提出了一個非常有意思的論點。
要知道在紙張還沒有發明之前，中國是使用竹簡作為書寫文字的載體，不只極為笨重又不方便，包括筆、墨等工具，都極為昂貴。這也是為什麼讀書識字在過去是非常不容易的事。使用竹簡做為文字載體所會出現的問題，是今日習慣紙本書籍的人，所無法想像的。
竹簡最大的特點，是需要用繩子將一支一支的竹簡串起來，成為簡冊。隨著長期的使用，這些繩子會磨損斷裂，需要更換，重新綁好每一支竹簡。再加上書寫不易，過去的文體與今日非常不同，很多都是極短的記事或記言，如《論語》就是一個最好的例子。《論語》的每一段都很短，儘量能在一支竹簡上寫完，寫完以後再編集成冊即可。
如子曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」就是非常典型的論語式文體，可以寫在一根竹簡上。就算是較罕見的長篇，通常也在兩、三根竹簡就可以寫完的範圍內。這就形成了一個現象，就是在重綁這些簡冊時，如果稍微調換竹簡的次序，其實並不影響閱讀。
這就形成了今日書籍與竹簡的最大差異，今日大量印刷出版的書籍，除非有特殊原因，或有人故意去剪裁、調換內頁次序，否則所有印好的書籍，內容都會一模一樣，永遠不變。但竹簡可能因為長期使用而在重綁簡冊時，出現次序調換的問題，甚至因為各種原因，而將不同內容的竹簡綁在一起，再加上傳抄錯誤等，而形成越來越多的版本。
其實印刷術剛剛在歐洲問世時，這種情況也存在，當時賣的書，並不是已經裝訂好的。印刷廠只負責印好書頁，會直接將整本書的書頁賣給買書人，買書人需要自己找人裝訂，並依自己的喜好，選擇封面的材質與裝訂方式，因而形成了各種不同的版本。
歐洲中世紀時期這種買書人要自己負責裝訂的方式，最常出現的當然是漏頁或頁面順序出現錯誤，這往往是裝訂工人的失誤，畢竟當時的識字率不高。但也有一些例外情況，如買書人要求將別本書的書頁一併裝訂在一起，這可能是相關的內容或自己寫的研究筆記，而形成獨一無二的版本。
同樣的情況，似乎也出現在使用竹簡的中國。在更換簡冊的繩子時，除了出現錯誤以外，有些藏書人似乎傾向將類似的內容集結在一起，甚至是把寫有自己讀書心得的竹簡，與原來的竹簡綁在一起，就像今日學生在課本空白處寫下註解或筆記一樣。但久而久之，當這些內容都混雜在一起時，下一個抄寫人，如何辯識哪一支竹簡才是原來的內容，哪一支竹簡上寫的文字，只是後人的註釋？
在那個完全沒有著作權觀念的時代，這種混雜了原有內容，自己筆記，次序又調亂的文本，可能一代傳一代，竹簡上的內容會隨之增加，或是佚失，甚至是蟲蛀損毀。當某一個混雜了大量後人註釋或其他竹簡內容的版本，再被後人傳抄一遍後，恐怕已很難分辨，到底內容有幾分是原作者所做，哪一部份又是後來所增加的。
那這樣的版本到底算不算是「偽經」？如果不是有人刻意偽造典籍，那就只是一個不斷蛻變的文本。或許「偽經」這種觀念，是在印刷術成熟的時代，才會出現的看法，在上古時期，文本是有機的、會變動的。其實文字載體在資訊化時代電子化以後，又慢慢跳脫了印刷術的限制，再度變回了有機體。
網路時代來臨後，最早的超聯結標記語言（HTML），早已跳脫了單一文本的傳統格式，只要擁有資料的網路位址，就能取得並組合成一個新文本。當時很常見的網頁盜圖，最惡劣的作法，是直接連結別人網頁上的圖片，放在自己的網頁上。如果別人更換、編輯或刪除了這張圖片，也會讓自己的網頁文本產生變化。
隨後進入了Web 2.0的時代，動態網頁的技術讓許多出現在網路論壇上的熱門帖子，不再是由單一一個作者所撰寫，而且匯集了許多網友討論貢獻的結果。這種文本的增長與改變速度驚人，可能閱讀者在閱讀時，文本也在不斷改變中，閱讀者也往往加入成為撰寫者，徹底推翻了印刷術時代的傳統文本形成模式。
網路時代的另一個特點，是文本開始變回輕薄短小的模樣，許多人在撰寫網路文章時，每一行自成一段的風格已開始盛行。行動裝置崛起後，可能受限於螢幕大小與輸入不易，行動時代的文體，似乎又慢慢回到《論語》寫成的那個時代，以能寫在一支竹簡上的長度為限。
過去有嚴格字數限制的推特，是這方面的極致，每位推友貢獻一小段話的推特討論串，像極了一人寫一支竹簡，最後匯集成冊的書寫過程。對於這種隻字片語的網路創作，通常也沒有人會積極主張著作權，文本自己在網路世界裡成長、蛻變、傳播，彷彿又回到了上古時代。印刷術時代所設下的限制，正在逐步瓦解，依附印刷術的書寫者們，往往感嘆這個資訊時代扼殺了一切，但或許逝去的只是印刷術，創作本身反而更有機、更自由、更蓬勃。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：關於文字與書寫的那些事
延伸閱讀
- 經典閱讀的價值：你在意食品生產履歷，卻不在乎吸收到腦袋的知識是從哪裡來的？
- 極簡生活感到空虛？「經典閱讀」就是你必須重新培養的重要能力
- 【專訪】一個屈原，各自表述：政大教授廖棟樑研究《楚辭》揭開屈原的百變面紗
- 以後《論語》多2篇？中國江西出土失傳1,800年的「齊論語」
- 《改變世界的100本書》：從《易經》到《天翻地覆》，橫跨四千八百年歷史的人類知識精華
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約