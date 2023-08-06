全球近七成民眾不喜歡中國，跨國反「習」民意對台灣的啟示
我們想讓你知道的是
從國際的層級來看，這樣獨尊一人的做法反而帶來不穩定、同時也是反民主的。因此習近平越是在國內塑造個人崇拜與權力鬥爭，從國際的角度來看對於習近平的不信任程度越高，連帶拖累了對中國的整體形象。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
在上週，Pew Survey公布了一個全球24個國家的民意調查，詢問各國人民對於中國議題的看法，於今年2月至3月間共調查了27000人。在這份調查裡，大多數的媒體報導了有接近七成的全球民眾不喜歡中國（28%喜歡、67%不喜歡），而且不喜歡的程度幾乎都逐年提高，甚至在許多國家是有史以來最高（也就是下圖最右側有塗色的民調數字，即為2023年在該國調查到史上對中國最不喜歡的數字）。
厭中是全球普遍趨勢
然而，假如我們細看這份民調的完整報告，可以看到許多也同樣值得討論的地方，以下一一說明。
第一，這份報告執行的時間是2、3月，也就是中國已經解封，並宣布大力重振經濟。因此中國在問卷調查時已經重新跟各國來往，但卻仍然被許多國家的民眾討厭。而在其他題目中，雖然各國民眾認可中國科技與軍事實力、也認為中國製的科技產品比較便宜，但說到其他軟實力議題，例如娛樂或是中國的一般生活水準，則認為中國在這方面並不突出。
換言之，所謂的說好中國故事、或者經濟交流，在疫情之後到目前來看並沒有辦法改善中國對於世界的形象。而在報告後半段，也提到了現在各國又逐漸認為美國才是對全球經濟影響最大的國家，而非過去幾年認定的中國。
這一點對台灣尤其重要，因為之前在我的專欄中，我們就有分析到美國以及各國民眾，在比較烏俄戰爭以及潛在的中台戰爭的立場上是高度相關的。只要各國民眾越討厭中國，就越會支持在中台戰爭時制裁中國，而且這趨勢在烏俄戰爭爆發一年來十分穩定。換言之，目前中國無法透過硬實力與軟實力改善其形象時，攻打台灣會碰到的國際成本就會大幅提升。
第二，相較於中國，世界各國更討厭習近平。雖然Pew報告裡面已經指出世界各國民眾對於中國的反感，跟對於習近平的不信任程度是高達0.9的高度相關。但假如我們仔細看一下對角線的位置（下圖橘色線，為本文作者自行加上），則可以發現絕大多數的國家在橘線的上方。
在橘線上方代表該國「對習近平沒信心的程度比對中國的反感程度還要更高」。像是墨西哥，對於中國的反感程度不到4成，對於習近平的不信任度卻高達6成。就24個國家總平均來說，對習近平沒有信心的比例是74%，比對中國的反感程度（67%）還要高一截，而有信心的比例僅有19%。
這個趨勢跟中國國內政治改革正好是相反的。習近平自從2012年掌權開始，把中國的集體決策制打破、把權力跟崇拜全部集中到習近平一個人身上，把自己的名字寫進憲法、在各少數民族家裡掛習近平畫像、要全中國各級學校念習近平語錄與生平故事，把習近平拉高到等同於全中國的高度。
然而，從國際的層級來看，這樣獨尊一人的做法反而帶來不穩定、同時也是反民主的。因此習近平越是在國內塑造個人崇拜與權力鬥爭，從國際的角度來看對於習近平的不信任程度越高，連帶拖累了對中國的整體形象。
當然，這種對內鞏固權力，卻破壞對外關係的作為，也不僅是中國。包括最近在討論給翁山蘇姬減刑的緬甸軍政府、正準備遭到國際聯合制裁的尼日叛軍，都是現成的例子。當然，台灣現在檯面上也出現了這樣只想鞏固國內權力，視國際關係與台灣國際形象無物的總統候選人，台灣選民不可不慎。
各國咸認中國會干涉它國內政
最後，在這份問卷中，有問一個過去學術問卷比較少問的問題：「中國是否有干涉他國內政。」（Q29. In general, to what extent do you think China interferes in the affairs of other countries）這題之所以重要，因為這是中國自毛澤東以來的重要宣傳策略以及重要外交手段：以不干涉他國內政為訴求，拉攏第三世界的盟友，共同透過全球組織的投票來形塑自己國家的利益。
習近平在國際宣傳對台戰略時，也一再強調中國不干涉他國內政，所以其他國家不能干涉中國內政，將台海議題內政化。然而，在這份民調當中，幾乎全部的國家都有過半的人認為中國會干涉他國內政，中位數為57%，僅有35%的民眾覺得中國沒有干涉他國內政。
這個民調分布顯然讓習近平的宣傳不攻自破。尤其是義大利，歐洲第一個一帶一路的國家，有高達82%的義大利民眾覺得中國會干涉他國內政，這也難怪義大利政壇最近在討論退出一帶一路的相關事宜了。
總而言之，這份問卷顯示了目前對中國的反對聲浪，並非只是美國一國、也不只是當初川普帶起來的旋風、也不只是疫情中斷接觸帶來的影響。這股全球反中民意對於中國已經有更高程度的了解（因此顯示在對於中國、對於習近平的偏好評價不完全相同），但也因為更了解而更看不到給中國正面評價的因素。
當然，問卷中處處也有提到年輕一代平均而言，對中國的好感程度比經歷過冷戰的年長族群為高，且這同樣為跨國現象。但究竟這樣的態度差異是會隨年齡變化、或是隨著世代變化，就需要持續追蹤調查了。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：跨國反「習」民意與對台啟示
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL