全球近七成民眾不喜歡中國，跨國反「習」民意對台灣的啟示

文:王宏恩(內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授)

在上週,Pew Survey公布了一個全球24個國家的民意調查,詢問各國人民對於中國議題的看法,於今年2月至3月間共調查了27000人。在這份調查裡,大多數的媒體報導了有接近七成的全球民眾不喜歡中國(28%喜歡、67%不喜歡),而且不喜歡的程度幾乎都逐年提高,甚至在許多國家是有史以來最高(也就是下圖最右側有塗色的民調數字,即為2023年在該國調查到史上對中國最不喜歡的數字)。

Photo Credit: 王宏恩

厭中是全球普遍趨勢

然而,假如我們細看這份民調的完整報告,可以看到許多也同樣值得討論的地方,以下一一說明。

第一,這份報告執行的時間是2、3月,也就是中國已經解封,並宣布大力重振經濟。因此中國在問卷調查時已經重新跟各國來往,但卻仍然被許多國家的民眾討厭。而在其他題目中,雖然各國民眾認可中國科技與軍事實力、也認為中國製的科技產品比較便宜,但說到其他軟實力議題,例如娛樂或是中國的一般生活水準,則認為中國在這方面並不突出。

換言之,所謂的說好中國故事、或者經濟交流,在疫情之後到目前來看並沒有辦法改善中國對於世界的形象。而在報告後半段,也提到了現在各國又逐漸認為美國才是對全球經濟影響最大的國家,而非過去幾年認定的中國。

這一點對台灣尤其重要,因為之前在我的專欄中,我們就有分析到美國以及各國民眾,在比較烏俄戰爭以及潛在的中台戰爭的立場上是高度相關的。只要各國民眾越討厭中國,就越會支持在中台戰爭時制裁中國,而且這趨勢在烏俄戰爭爆發一年來十分穩定。換言之,目前中國無法透過硬實力與軟實力改善其形象時,攻打台灣會碰到的國際成本就會大幅提升。

第二,相較於中國,世界各國更討厭習近平。雖然Pew報告裡面已經指出世界各國民眾對於中國的反感,跟對於習近平的不信任程度是高達0.9的高度相關。但假如我們仔細看一下對角線的位置(下圖橘色線,為本文作者自行加上),則可以發現絕大多數的國家在橘線的上方。

在橘線上方代表該國「對習近平沒信心的程度比對中國的反感程度還要更高」。像是墨西哥,對於中國的反感程度不到4成,對於習近平的不信任度卻高達6成。就24個國家總平均來說,對習近平沒有信心的比例是74%,比對中國的反感程度(67%)還要高一截,而有信心的比例僅有19%。

Photo Credit: 王宏恩

這個趨勢跟中國國內政治改革正好是相反的。習近平自從2012年掌權開始,把中國的集體決策制打破、把權力跟崇拜全部集中到習近平一個人身上,把自己的名字寫進憲法、在各少數民族家裡掛習近平畫像、要全中國各級學校念習近平語錄與生平故事,把習近平拉高到等同於全中國的高度。

然而,從國際的層級來看,這樣獨尊一人的做法反而帶來不穩定、同時也是反民主的。因此習近平越是在國內塑造個人崇拜與權力鬥爭,從國際的角度來看對於習近平的不信任程度越高,連帶拖累了對中國的整體形象。

當然,這種對內鞏固權力,卻破壞對外關係的作為,也不僅是中國。包括最近在討論給翁山蘇姬減刑的緬甸軍政府、正準備遭到國際聯合制裁的尼日叛軍,都是現成的例子。當然,台灣現在檯面上也出現了這樣只想鞏固國內權力,視國際關係與台灣國際形象無物的總統候選人,台灣選民不可不慎。

各國咸認中國會干涉它國內政

最後,在這份問卷中,有問一個過去學術問卷比較少問的問題:「中國是否有干涉他國內政。」(Q29. In general, to what extent do you think China interferes in the affairs of other countries)這題之所以重要,因為這是中國自毛澤東以來的重要宣傳策略以及重要外交手段:以不干涉他國內政為訴求,拉攏第三世界的盟友,共同透過全球組織的投票來形塑自己國家的利益。

習近平在國際宣傳對台戰略時,也一再強調中國不干涉他國內政,所以其他國家不能干涉中國內政,將台海議題內政化。然而,在這份民調當中,幾乎全部的國家都有過半的人認為中國會干涉他國內政,中位數為57%,僅有35%的民眾覺得中國沒有干涉他國內政。

這個民調分布顯然讓習近平的宣傳不攻自破。尤其是義大利,歐洲第一個一帶一路的國家,有高達82%的義大利民眾覺得中國會干涉他國內政,這也難怪義大利政壇最近在討論退出一帶一路的相關事宜了。

總而言之,這份問卷顯示了目前對中國的反對聲浪,並非只是美國一國、也不只是當初川普帶起來的旋風、也不只是疫情中斷接觸帶來的影響。這股全球反中民意對於中國已經有更高程度的了解(因此顯示在對於中國、對於習近平的偏好評價不完全相同),但也因為更了解而更看不到給中國正面評價的因素。

當然,問卷中處處也有提到年輕一代平均而言,對中國的好感程度比經歷過冷戰的年長族群為高,且這同樣為跨國現象。但究竟這樣的態度差異是會隨年齡變化、或是隨著世代變化,就需要持續追蹤調查了。

本文經《思想坦克》授權轉載,原文發表於此

原標題:跨國反「習」民意與對台啟示

