運具電動化產業戰略報告：台灣擁有四大利基，可望創造3.8兆產值、新增57萬工作機會
我們想讓你知道的是
從國際趨勢到台灣的產業利基，都已說明已突顯電動機車發展對淨零轉型與經濟成長的重要性，電動運具產業鏈應未雨綢繆，尤其台灣已建立完整的電動機車供應鏈量能，更該把握優勢，參考國際間逐漸將產業供應鏈朝向區域化整合的發展腳步，放眼國際市場——特別是東協國家。
台灣智慧移動產業協會（SMAT）本（8）月正式發布《淨零臺灣：2023運具電動化產業戰略報告與願景展望》，此份戰略報告盤點最新的電動運具產業發展狀況，並提出對運具電動化政策的建言，盼望政府能用穩定政策支持台灣電動運具產業。
電動運具是淨零轉型的關鍵角色，國內外皆設定電動化時程
2050淨零轉型的趨勢已不可逆，實踐淨零排放成為全球共同的期望，「運具電動化」更是其中的重要議題。「運具電動化」對減少碳排放和空氣污染、提高能源使用效率、降低能源依賴度都大有助益。透過交通運具的全面革新，從二輪的機車、四輪的汽車到各類大眾運輸，「運具電動化」將是驅動台灣實現2050淨零排放願景的重要途徑。
依據國際能源總署（International Energy Agency，以下簡稱IEA）的推估，全球2022年購置電動運具的金額超過4,250億美元（約新台幣13兆3,173億元），較2021年大幅成長50%，顯見市場對電動運具的需求龐大。IEA進一步推算，在若按照現在的政策脈絡發展，到2030年電動汽車每天將取代超過500萬桶的石油使用量，大幅減少石化燃料使用。
台灣政府極具遠見，「運具電動化」的進程起步很早。相關政策始於1979年5月修正《貨物稅條例》，減半徵收電動運具貨物稅；1992年經濟部委託工業技術研究院進行電動機車研究；1995年開始補助電動機車購買；2010年行政院核定《智慧電動運具發展策略與行動方案》並正式核發「電動運具專屬牌照」。
之後，2015年環保署公告施行《淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法》；2017年行政院核定「電動機車產業創新躍升計畫」及「空氣清淨方案」，並曾提出2035年禁售燃油機車及2040年禁售燃油汽車的目標。
近年隨著世界各國加大對淨零轉型的力道，台灣也於2021年4月22日世界地球日宣示2050淨零轉型目標，並於2022年3月及12月分別公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，確立台灣運具電動化發展方向。也設立了電動運具銷售與普及的目標，如下圖所示：
電動機車是台灣運具電動化關鍵，也是經濟成長關鍵
在各項電動運具中，台灣以電動機車產業發展腳步最快，也已成功打入國際市場，成為重要的創匯產業。
產業順利發展的契機包括：政府積極推動綠能轉型，對電動運具提供政策支持，例如稅收優惠、補助金和基礎設施建設；民眾面對環境議題，減少污染和碳足跡的意識提高，使電動機車因零排放特性而成為受歡迎的環保選擇；廠商快速發展相關技術帶動成本遞減，使得電動機車更具吸引力和實用性。
政府、民眾和廠商共同推動台灣電動機車產業的發展，一起為永續交通和綠色交通做出積極貢獻。
電動機車發展的重要性非僅在於其對淨零轉型的貢獻，它對於產業、經濟、就業上的貢獻，更是值得關注。本次戰略報告估算，推動電動機車產業發展已帶動整體產業鏈達到2兆586億元產值，包括供應鏈上游——機車基礎材料產業1兆4581億元產值、供應鏈中游——機車零組件與整車廠整體產值1135億元、供應鏈下游——機車行服務業生產總值4870億元。
未來配合國家淨零政策運具電動化推動規劃，更將帶動機車產業鏈上中下游的產值再擴張近一倍，共可創造3兆8875億元產值，產值效益極為龐大。
電動機車產業除帶動整體產業革新，產業鏈上中下游的產值大幅提升，連帶對就業市場也產生正面助益。本次戰略報告透過產值與勞動生產力試算，在2040年達成政策目標，即達到市售車全面電動化的情境下，預期帶動電動機車本業新增7.6萬就業人數，其他關聯產業新增24.6萬人工作機會，合計高達57萬個工作機會。
用「電動機車國家隊」打入東協，建立台灣區域供應鏈優勢
本次戰略報告也特別點出，地緣政治的因素影響各行各業。電動運具產業鏈應未雨綢繆，尤其台灣已建立完整的電動機車供應鏈量能，更該把握優勢，參考國際間逐漸將產業供應鏈朝向區域化整合的發展腳步，放眼國際市場，特別是東協國家。
台灣所具備的利基包括：
一、東協已成為亞洲區域生產中心，台灣政府推行新南向政策，對東協成員貿易互動日益密切、產業鏈結日益深厚、雙向投資日益頻繁。
二、電動機車和電動汽車不同，受鋰礦影響程度小，反而在電動機車技術上極為重要的晶片，台灣具備全球頂尖的晶片研發及製造技術，可提供高品質、高效能和具競爭力的產品。
三、台灣電動機車產業技術領先，並已建立完整的供應鏈量能，不只可提供內銷，也可以外銷創匯；或透過「電動機車國家隊」赴東協國家投資，降低跨國供應之生產、運輸成本與政治風險，放眼國際間新興市場淨零商機。
四、東協為全世界最大的機車市場，對於總持有成本較低的電動機車購買意願高。台灣若能善用自身優勢並針對東協市場的特點做出調適，有機會在電動機車領域中取得先機，並在這個潛力巨大的市場中取得成功。
從國際趨勢到台灣的產業利基，都已說明已突顯電動機車發展對淨零轉型與經濟成長的重要性，本次戰略報告特別盤整出這些優勢，希望能讓社會大眾更了解這個已在台灣發展已久，但近年才更被大家看到的產業。SMAT認為，台灣應掌握電動運具產業這個關鍵機會點，才能對抗氣候變遷的衝擊，帶動我們的未來持續進步。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html