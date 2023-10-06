Foursquare創辦人的三大工作原則：人生就像躲避球，在閃躲和接球之間獲得成功
我們想讓你知道的是
挫折像飛來的「躲避球」，你必須靈活閃躲、適時接球，而在創業的路上，你得釐清自己的專攻領域，並且去「糾纏」他領域的專家。最重要的是：不要怕酸民唱衰，但得從唱衰中找到改進方式。
文：向榆錩（創新拿鐵）
人生難免會遇到困難與挑戰，就算你貴為總統或是成功的創業家，也是一樣。Foursquare是一家環繞者「手機打卡」服務的公司。2009年創立，曾累積了6000萬用戶。近年來轉型成B-to-B模式，提供定位技術和數據給Uber、Twitter等公司。2020年的營收大約一億美金。創辦人Dennis Crowley，一路走來歷經挫折。他克服困難的經驗，值得我們學習。
挫折像飛來的「躲避球」，你必須靈活閃躲、適時接球
2000年，還在紐約念研究所的Crowley建立了Foursquare的前身「躲避球」（Dodgeball）。這是一個線上城市導覽網站，使用者可以寫下對景點或店家的評論。
由於當時因為行動裝置還不普及，因此它們只做了網頁版。服務推出時，使用者很少，唱衰的人很多。有人說內容網站一定要有編輯，也有人說User Generated Content行不通。
但因為Crowley自己想用這家產品，於是他還是試著做出來。他自學程式，開始打造這產品，最後使用者真的不多，只有2000人。
Crowley知道產品必須改變，於是他開始把定位的功能加入Dodgeball。2004年，Crowley為Dodgeball新增了打卡功能，推出Dodgeball 2.0。使用者可以看到朋友去過的地方，讓彼此容易相聚或不期而會。
這功能吸引了很多人，也讓Crowley鬆了一口氣。回憶從1.0「軸轉」到2.0的過程，Crowley說：「不要輕易放棄。只要有十個你的朋友喜歡用，這產品就有希望。因為這十個人每個人可能又有十個朋友也喜歡。」
喜歡用的人中包括Google。2005年，Google買了Dodgeball。
Crowley面對挫折不放棄，是躲避球中的「閃躲」。而面對挫折修正做法，則是躲避球中的「接球」。
釐清你專攻領域，去「糾纏」其他領域的專家
將Dodgeball賣給了Google後，Crowley不為此而自滿。2009年，Crowley靠著由Dodgeball累積的經驗，推出Foursquare。推出後，立即碰到挫折。
投資者質疑：「你不是已經做過這個，賣給Google了嗎？Google買下卻沒用，代表這東西不行。」
但Crowley知道Foursquare和Dodge不同，因為手機不同了，手機使用者打卡習慣和社交習慣都不同了。
另一個不同，是Crowley看到使用者留下的數據，將會價值連城。
雖然曾經成功創業，但Crowley清楚知道自己對網路生態還不是很熟悉。因此，他虛心請教專業人士，學習如何使用數據讓Foursquare的服務能更貼近用戶。他聽從了建議，在Foursquare中加入遊戲元素，當用戶去過的地點越多，就能夠累積越多的「經歷值」，然後「升級」。
透過這些遊戲元素，Foursquare成功的蒐集了大量用戶的數據，包括年齡層、興趣、偏好等。之後 Foursquare與商家配合，推出了主動推播的功能。當用戶到達某個地點後，程式會自動運算，然後，根據該名用戶的偏好，推薦他有興趣的鄰近地點，並讓他看到其他用戶的評論。因為此功能，Foursquare成功在推出七年後（2016年）就累積了5000萬用戶。
Crowley請教的專業人士中，最先看到數據的價值的，是一位創投Charlie O’Donnel。他知道「使用者打卡、店家給好康、更多使用者打卡」的良性循環，將會產生無窮的數據。他甚至還寫了一篇文章為Foursquare拉票。
Crowley相信，人外有人，天外有天。沒有人能夠知道所有的事物。因此，在碰到不懂的事情，我們需要謙卑的傾聽專家的意見，並向他們學習。
不怕酸民唱衰，但從唱衰中找到改進方式
曾有一晚，Crowley和Foursquare團隊一起凝望星空。這時他指著北極星對大家說：「天空中的星星都隨著時間移動，唯獨永遠最明亮的北極星是固定的，能指引對的方向。」
Crowley認為，願景就是公司的北極星。當遇到難以判斷的建議或陷入迷惘時，就應該回過頭來思考自己的願景。然後再以它為準。這樣就能夠確保自己沒有偏離原本的航道。
Foursquare的願景是：做個產品，展示使用者都去了哪些地方。並用蒐集到的數據，讓使用者來去自如。
公司發展過程，不管碰到挫敗或誘惑，Crowley都會自問：「這是我們十年後該做的事嗎？」。如果是，再難也要做。如果不是，再好賺的錢也要割捨。
很多人會唱衰Crowley，他們覺得Foursquare只是個遊戲app，或是他現在都沒有使用Foursquare了。但Crowley深知Foursquare的獨特性，不僅僅帶給用戶便利，讓用戶能夠找到想去的地點，更為店主和廠商提供新型態的行銷方式（例如：可以設定同一個用戶如果到店裡集滿3次紀錄，就給予優惠）。
這些唱衰，也促使Crowley不斷優化產品，把Foursquare的移動定位服務用在醫療救援和確保個人安全上（例如：可以先在地圖上畫出一塊從家裡到學校的虛擬路線。若小孩出門上學依照該路線走到學校後，系統會自動運算並通知家長，小孩以安全到學校了）。Crowley堅信公司提供的服務是真的能夠為用戶創造出價值的。
Tags：
內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/