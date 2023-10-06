Foursquare創辦人的三大工作原則：人生就像躲避球，在閃躲和接球之間獲得成功

文：向榆錩（創新拿鐵）

人生難免會遇到困難與挑戰，就算你貴為總統或是成功的創業家，也是一樣。Foursquare是一家環繞者「手機打卡」服務的公司。2009年創立，曾累積了6000萬用戶。近年來轉型成B-to-B模式，提供定位技術和數據給Uber、Twitter等公司。2020年的營收大約一億美金。創辦人Dennis Crowley，一路走來歷經挫折。他克服困難的經驗，值得我們學習。

挫折像飛來的「躲避球」，你必須靈活閃躲、適時接球

2000年，還在紐約念研究所的Crowley建立了Foursquare的前身「躲避球」（Dodgeball）。這是一個線上城市導覽網站，使用者可以寫下對景點或店家的評論。

由於當時因為行動裝置還不普及，因此它們只做了網頁版。服務推出時，使用者很少，唱衰的人很多。有人說內容網站一定要有編輯，也有人說User Generated Content行不通。

但因為Crowley自己想用這家產品，於是他還是試著做出來。他自學程式，開始打造這產品，最後使用者真的不多，只有2000人。

Crowley知道產品必須改變，於是他開始把定位的功能加入Dodgeball。2004年，Crowley為Dodgeball新增了打卡功能，推出Dodgeball 2.0。使用者可以看到朋友去過的地方，讓彼此容易相聚或不期而會。

這功能吸引了很多人，也讓Crowley鬆了一口氣。回憶從1.0「軸轉」到2.0的過程，Crowley說：「不要輕易放棄。只要有十個你的朋友喜歡用，這產品就有希望。因為這十個人每個人可能又有十個朋友也喜歡。」

喜歡用的人中包括Google。2005年，Google買了Dodgeball。

Crowley面對挫折不放棄，是躲避球中的「閃躲」。而面對挫折修正做法，則是躲避球中的「接球」。

Photo Credit: GettyImages Foursquare創辦人Dennis Crowley

釐清你專攻領域，去「糾纏」其他領域的專家

將Dodgeball賣給了Google後，Crowley不為此而自滿。2009年，Crowley靠著由Dodgeball累積的經驗，推出Foursquare。推出後，立即碰到挫折。

投資者質疑：「你不是已經做過這個，賣給Google了嗎？Google買下卻沒用，代表這東西不行。」

但Crowley知道Foursquare和Dodge不同，因為手機不同了，手機使用者打卡習慣和社交習慣都不同了。

另一個不同，是Crowley看到使用者留下的數據，將會價值連城。

雖然曾經成功創業，但Crowley清楚知道自己對網路生態還不是很熟悉。因此，他虛心請教專業人士，學習如何使用數據讓Foursquare的服務能更貼近用戶。他聽從了建議，在Foursquare中加入遊戲元素，當用戶去過的地點越多，就能夠累積越多的「經歷值」，然後「升級」。

透過這些遊戲元素，Foursquare成功的蒐集了大量用戶的數據，包括年齡層、興趣、偏好等。之後 Foursquare與商家配合，推出了主動推播的功能。當用戶到達某個地點後，程式會自動運算，然後，根據該名用戶的偏好，推薦他有興趣的鄰近地點，並讓他看到其他用戶的評論。因為此功能，Foursquare成功在推出七年後（2016年）就累積了5000萬用戶。

Crowley請教的專業人士中，最先看到數據的價值的，是一位創投Charlie O’Donnel。他知道「使用者打卡、店家給好康、更多使用者打卡」的良性循環，將會產生無窮的數據。他甚至還寫了一篇文章為Foursquare拉票。

Crowley相信，人外有人，天外有天。沒有人能夠知道所有的事物。因此，在碰到不懂的事情，我們需要謙卑的傾聽專家的意見，並向他們學習。

不怕酸民唱衰，但從唱衰中找到改進方式

曾有一晚，Crowley和Foursquare團隊一起凝望星空。這時他指著北極星對大家說：「天空中的星星都隨著時間移動，唯獨永遠最明亮的北極星是固定的，能指引對的方向。」

Crowley認為，願景就是公司的北極星。當遇到難以判斷的建議或陷入迷惘時，就應該回過頭來思考自己的願景。然後再以它為準。這樣就能夠確保自己沒有偏離原本的航道。

Foursquare的願景是：做個產品，展示使用者都去了哪些地方。並用蒐集到的數據，讓使用者來去自如。

Photo Credit: Foursquare Foursquare的界面

公司發展過程，不管碰到挫敗或誘惑，Crowley都會自問：「這是我們十年後該做的事嗎？」。如果是，再難也要做。如果不是，再好賺的錢也要割捨。

很多人會唱衰Crowley，他們覺得Foursquare只是個遊戲app，或是他現在都沒有使用Foursquare了。但Crowley深知Foursquare的獨特性，不僅僅帶給用戶便利，讓用戶能夠找到想去的地點，更為店主和廠商提供新型態的行銷方式（例如：可以設定同一個用戶如果到店裡集滿3次紀錄，就給予優惠）。

這些唱衰，也促使Crowley不斷優化產品，把Foursquare的移動定位服務用在醫療救援和確保個人安全上（例如：可以先在地圖上畫出一塊從家裡到學校的虛擬路線。若小孩出門上學依照該路線走到學校後，系統會自動運算並通知家長，小孩以安全到學校了）。Crowley堅信公司提供的服務是真的能夠為用戶創造出價值的。