TNL+ 2023/08/06,
健康

研究：只要喝酒就會傷身，即使每天只喝一杯也會增加高血壓的風險

研究：只要喝酒就會傷身，即使每天只喝一杯也會增加高血壓的風險
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

針對少量喝酒或喝含有白藜蘆醇的紅酒，有助於避免心臟病的說法，美國心臟協會則表示相關說法皆為迷思，因先前關聯的研究結果，很可能摻雜了不同生活型態的變因，無法證明喝少量的酒或紅酒可以防止心血管疾病。

文：Taylor Mei

據《CNN》報導，即使每天只有喝一杯酒，也有可能會增加未來罹患高血壓的機率，因為近期研究指出，只要是攝取含有酒精的飲料，無論喝酒的人是否有高血壓的問題，都會增加量測血壓時的收縮壓。

少量喝酒還是會傷身

雖然，不少人會以為喝少量的酒能殺菌或對健康有些益處，但義大利摩德納大學（UNIMORE）流行病學與公衛學系教授文西提（Marco Vinceti）表示：「我們發現與完全不喝酒的成人相比，僅喝一點酒的人，其實也沒有獲得任何健康上的助益。」

由於近幾年針對酒精對人體負面影響的討論漸熱，陸續有研究也點明酒精說到底本來就不是個好東西。像是《高血壓期刊》（Journal of Hypertension）一篇論文即指出，因為即便是少量攝取，都會增加人體收縮壓，而對男性來說除了收縮壓會因為喝酒上升外，也會連帶影響舒張壓。

針對此研究，論文的共同作者、美國杜蘭大學（Tulane University）公衛與熱帶醫學系教授偉頓（Paul Whelton）直言：「雖然舒張壓和收縮壓互相關聯，但高收縮壓絕對是導致成人高血壓最主要的元兇。」

心血管疾病成現代人健康大敵

根據世界衛生組織（WHO）最新統計，2019年全球十大死因中，缺血性心臟病及中風等心血管疾病，就包辦了第一、第二名。其中缺血性心臟病，更是導致全球16％人口死亡的原因。在高收入、中高收入及中低收入族群中，該心臟病類型的至死數更是高居第一。

在美國，光是在2021年，與高血壓相關的心血管疾病就已經造成超過69萬人死亡，而48.1％（約1.1億）的美國人，超過收縮壓超過130mmHg，或收縮壓高於80mmHg的標準。同時，美國疾病管制暨預防中心（CDC）從2003至2014年間的統計也指出，政府每年至少都會需要花費高達1310億美金（約4.1兆新臺幣），在高血壓相關的醫療支出上。

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