男人為何總是移情別戀？「It takes two to tango」，阿根廷探戈的愛情啟示

你是否跟我以前一樣，對於感情的歸宿，有一個很清楚的想望，接著當愛情來了、男人出現了，你就開始磨拳擦掌地拉著他一起往目標奔去；怎奈有一天男人卻突然消失，或者移情別戀，留下在原地驚訝又傷心的你。

說好的願為你奔赴，結果他有一天突然完全失聯，電話完全打不通，自此人間消失，留下我一個人在空空的房間裡，哭著一直等他或許會回來。又或者另一個他，給我Plan A以及Plan B，我痴痴地跟著相信，相信他一定會照著規劃作，帶著我從此幸福。可惜一年後，他卻給了另一個女人機會，留下心碎一地的我。

為什麼說好的劇本，後來卻變得不堪？為什麼男人就不肯好好定下心來，跟我們女人老老實實的努力、為將來的美好一起奮鬥？

女人的用心為何男人不懂

好不容易遇見了彼此，好不容易敞開了心房，為什麼男人不懂得珍惜？我們女人是如此小心翼翼地呵護這段感情。為了他，我們女人可以千里迢迢，任重道遠，為了能生活在同一個屋簷下的小小夢想，再多的辛苦與委居，我們女人都可以吞下來。

我們是如此的一心一意，他為什麼不懂我們女人的用心？

⋯⋯ 我只在乎你⋯⋯心甘情願感染你的氣息⋯⋯人生幾何能夠得到知己？所以我求求你， 別讓我離開你⋯⋯除了你，我不能感到，一絲絲情意⋯⋯ ——慎芝作詞

情歌唱出女人的專情與不捨，今生今世好不容易遇上了，說什麼也不肯放手。

再試試，再試試。有誤會，可以好好溝通； 有困難，可以一起克服。可是男人，終究還是退縮了、終究還是變心了。是沒錯，在還沒有結婚之前，兩人都有後悔的權利。只是，為什麼每一次戀情走偏了，女人總是要到最後一刻才知道？

在繼續探問之前，讓我拉著你的手，先到阿根廷的探戈舞會看一看。

Photo Credit: 林聲｜墨心婷提供

阿根廷探戈的愛情啟示

在傳統的探戈舞會裡，男人與女人以深擁抱的舞姿，將上半身結合在一起。兩個人的胸腔是緊密貼合的、兩人的右頰也親密地貼著，雙手互相抱著對方，結合成兩人四腳的狀態，一起跟池裡其它的舞者，以逆時針的方式繞著池邊走。

不曾學習過深擁抱的觀眾，看著一對對舞者這樣緊緊抱著，可能會以為：兩個人應該是以手臂的力量，使勁把對方向自己攬住、固定住，才能在持續走動的狀態下，保持兩個人胸腔緊密貼合。但真相是：深擁抱的探戈舞者們，二個手臂其實隨時可以放掉，還能保持胸腔貼合一起地舞著。

你一定不相信，會說：這怎麼可能？

事實上，這麼親密的舞蹈，靠的不是用自己的手，刻意把對方鎖住。用蠻力鎖住對方，會影響對方踩舞步的自由度，在他／她的懷裡，跳起來會很不舒服。一男一女的舞者，之所以能在這麼近的距離，還能同步移動，卻完全不會踩到對方的腳，靠的技巧是：「兩個人自己有意識地，以胸膛主動向對方輕壓過去。」

這句話換成談感情，意思就是：兩個人的親密連結，無法單靠著女人用力把男人拉過來，就能成功。同在關係裡的男人，也得願意主動靠近，兩人要得具備一定程度的安全感，能給對方做夠的自由度，這樣子談感情才能開心。

愛不是單方努力，女人無法控制男人

讓我們回到文章一開頭的疑問。

我們女人在感情裡，無論你再怎麼千里迢迢、事前規劃想好劇本、吞忍各種辛苦與委居、想要定下心來跟男人一起努力奮鬥、想要小心翼翼地呵護這段感情，最終都無法強迫一個男人愛你，也無法「求他」不要離開你。

女人唯一能控制的，是你自己。

你可以交出你的心，愛著他。但你同時也要有一種覺悟，告訴自己：男人隨時都有離開的自由，一但他不愛了，他隨時轉身都可以離開。你怎麼拉，也拉不回來。

「It takes two to tango」在探戈裡，需要兩個人一起，向著彼此進入擁抱。在感情裡也是。一但你發現男人放掉了，請你第一時間，不是去拉他回來，而是先穩住你自己，站回自己的重心。接著才是改用「吸引」的方式，讓男人主動願意再回到你的懷抱裡。

成為女人需要學習

如果你發現，他還是沒有走向你的可能，那麼我會邀請你放下這句「我只在乎你，除了你，我不能感到一絲絲情意」的歌詞；改成直接轉身過去，面對更多不同的男人、嚐試更多不同的選擇。你一邊學習打開心房面對不同的男人，一邊探索你想要的互動品質有哪些。

是在這樣一連串的遇上、謝謝你的來訪、遇上、謝謝另一個你的來訪⋯⋯經過一位又一位不同男士短暫交會的過程裡，讓你得以慢慢描繪出自己渴望的關係輪廓。

然後，會有那麼一天，那位適合你的男子，終將長久地留在你身邊。你不用費力拉他靠近、使勁挽留哭求，他就會自動交出他的心，跟你一起跳動，帶著你舞出你本質裡最美好的那一面。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航