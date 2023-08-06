男人為何總是移情別戀？「It takes two to tango」，阿根廷探戈的愛情啟示
我們想讓你知道的是
在探戈裡，需要兩個人一起，向著彼此進入擁抱。在感情裡也是。一但你發現男人放掉了，請你第一時間，不是去拉他回來，而是先穩住妳自己，站回自己的重心。接著才是改用「吸引」的方式，讓男人主動回到你的懷抱裡。
你是否跟我以前一樣，對於感情的歸宿，有一個很清楚的想望，接著當愛情來了、男人出現了，你就開始磨拳擦掌地拉著他一起往目標奔去；怎奈有一天男人卻突然消失，或者移情別戀，留下在原地驚訝又傷心的你。
說好的願為你奔赴，結果他有一天突然完全失聯，電話完全打不通，自此人間消失，留下我一個人在空空的房間裡，哭著一直等他或許會回來。又或者另一個他，給我Plan A以及Plan B，我痴痴地跟著相信，相信他一定會照著規劃作，帶著我從此幸福。可惜一年後，他卻給了另一個女人機會，留下心碎一地的我。
為什麼說好的劇本，後來卻變得不堪？為什麼男人就不肯好好定下心來，跟我們女人老老實實的努力、為將來的美好一起奮鬥？
女人的用心為何男人不懂
好不容易遇見了彼此，好不容易敞開了心房，為什麼男人不懂得珍惜？我們女人是如此小心翼翼地呵護這段感情。為了他，我們女人可以千里迢迢，任重道遠，為了能生活在同一個屋簷下的小小夢想，再多的辛苦與委居，我們女人都可以吞下來。
我們是如此的一心一意，他為什麼不懂我們女人的用心？
⋯⋯ 我只在乎你⋯⋯心甘情願感染你的氣息⋯⋯人生幾何能夠得到知己？所以我求求你， 別讓我離開你⋯⋯除了你，我不能感到，一絲絲情意⋯⋯
——慎芝作詞
情歌唱出女人的專情與不捨，今生今世好不容易遇上了，說什麼也不肯放手。
再試試，再試試。有誤會，可以好好溝通； 有困難，可以一起克服。可是男人，終究還是退縮了、終究還是變心了。是沒錯，在還沒有結婚之前，兩人都有後悔的權利。只是，為什麼每一次戀情走偏了，女人總是要到最後一刻才知道？
在繼續探問之前，讓我拉著你的手，先到阿根廷的探戈舞會看一看。
阿根廷探戈的愛情啟示
在傳統的探戈舞會裡，男人與女人以深擁抱的舞姿，將上半身結合在一起。兩個人的胸腔是緊密貼合的、兩人的右頰也親密地貼著，雙手互相抱著對方，結合成兩人四腳的狀態，一起跟池裡其它的舞者，以逆時針的方式繞著池邊走。
不曾學習過深擁抱的觀眾，看著一對對舞者這樣緊緊抱著，可能會以為：兩個人應該是以手臂的力量，使勁把對方向自己攬住、固定住，才能在持續走動的狀態下，保持兩個人胸腔緊密貼合。但真相是：深擁抱的探戈舞者們，二個手臂其實隨時可以放掉，還能保持胸腔貼合一起地舞著。
你一定不相信，會說：這怎麼可能？
事實上，這麼親密的舞蹈，靠的不是用自己的手，刻意把對方鎖住。用蠻力鎖住對方，會影響對方踩舞步的自由度，在他／她的懷裡，跳起來會很不舒服。一男一女的舞者，之所以能在這麼近的距離，還能同步移動，卻完全不會踩到對方的腳，靠的技巧是：「兩個人自己有意識地，以胸膛主動向對方輕壓過去。」
這句話換成談感情，意思就是：兩個人的親密連結，無法單靠著女人用力把男人拉過來，就能成功。同在關係裡的男人，也得願意主動靠近，兩人要得具備一定程度的安全感，能給對方做夠的自由度，這樣子談感情才能開心。
愛不是單方努力，女人無法控制男人
讓我們回到文章一開頭的疑問。
我們女人在感情裡，無論你再怎麼千里迢迢、事前規劃想好劇本、吞忍各種辛苦與委居、想要定下心來跟男人一起努力奮鬥、想要小心翼翼地呵護這段感情，最終都無法強迫一個男人愛你，也無法「求他」不要離開你。
女人唯一能控制的，是你自己。
你可以交出你的心，愛著他。但你同時也要有一種覺悟，告訴自己：男人隨時都有離開的自由，一但他不愛了，他隨時轉身都可以離開。你怎麼拉，也拉不回來。
「It takes two to tango」在探戈裡，需要兩個人一起，向著彼此進入擁抱。在感情裡也是。一但你發現男人放掉了，請你第一時間，不是去拉他回來，而是先穩住你自己，站回自己的重心。接著才是改用「吸引」的方式，讓男人主動願意再回到你的懷抱裡。
成為女人需要學習
如果你發現，他還是沒有走向你的可能，那麼我會邀請你放下這句「我只在乎你，除了你，我不能感到一絲絲情意」的歌詞；改成直接轉身過去，面對更多不同的男人、嚐試更多不同的選擇。你一邊學習打開心房面對不同的男人，一邊探索你想要的互動品質有哪些。
是在這樣一連串的遇上、謝謝你的來訪、遇上、謝謝另一個你的來訪⋯⋯經過一位又一位不同男士短暫交會的過程裡，讓你得以慢慢描繪出自己渴望的關係輪廓。
然後，會有那麼一天，那位適合你的男子，終將長久地留在你身邊。你不用費力拉他靠近、使勁挽留哭求，他就會自動交出他的心，跟你一起跳動，帶著你舞出你本質裡最美好的那一面。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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