【東南亞週報】為泰黨排除前進黨另組執政聯盟｜緬甸軍政府減輕翁山蘇姬刑期6年遭批「毫無意義」｜歐盟執委會主席首次訪菲雙邊重啟FTA協商

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第234期，為讀者挑選2023年7月29日至8月4日期間，有關菲律賓、泰國、緬甸、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

菲律賓｜歐盟執委會主席首次訪菲 雙邊重啟FTA協商

歐盟執委會主席馮德萊恩7月31日至8月1日到菲律賓進行兩天的訪問，會晤菲國小馬可仕，這是雙邊建立關係60年來，歐盟執委會主席首次出訪菲國。

小馬可仕曾於2022年底在布魯塞爾的歐盟與東協峰會上與馮德萊恩見面。此次馮德萊恩出訪，雙邊談及海事安全、貿易與經濟、氣候變遷、歐盟全球門戶（Global Gateway）基礎建設計畫等議題。馮德萊恩指出開放自由的印太地區，對區域和平穩定的重要性，歐盟會加強與菲律賓在海事安全的合作，包含資訊分享、建立巡防能量等等。馮德萊恩也重申，歐盟支持2016年海牙法庭對南海仲裁案的結果。氣候變遷議題上，歐盟承諾支持菲律賓能源轉型，助其達成2030年再生能源發電佔比達35%的目標，兩人也共同見證綠色經濟協議的簽署，協議承諾提供援助金額達5億美金。

在經貿方面，雙邊也談及重啟在杜特蒂政府時期、自2017年起暫緩的自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）協商。小馬可仕表示，雙邊政府將在今年對協商範圍進行界定，菲國政府及專家將與歐盟委員會合作，致力於實現雙邊自由貿易協定的願景。目前在東南亞地區，新加坡以及越南已與歐盟簽訂FTA；菲國則是歐盟在東協國家中第六大貿易夥伴。

Very glad to be in Manila today.



The EU and the Philippines share common interests and values.



I’m here to open a new era of cooperation between us, with a focus on:

→ Trade

→ Investments in green and digital projects

→ Security pic.twitter.com/0umg1pSW32 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2023

泰國｜為泰黨排除前進黨另組執政聯盟

為泰黨（Pheu Thai Party）於8月2日宣布將組建一個新的政黨聯盟，該聯盟將不包括本屆大選取得最多席次的前進黨（Move Forward Party），以利為泰黨總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）。然而，泰國國會原預計在8月4日投票決定新任總理，因國會限制前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被二度提名，疑似有違憲之虞，憲法法庭將在16日做出判決。

為泰黨黨魁Cholnan Srikaew表示，其黨已與前進黨協商，該黨將退出執政聯盟，並提名賽塔為新的總理候選人。前進黨將執政聯盟領導權移交給為泰黨之後，該黨便迅速與其他非聯盟政黨會面，以確保賽塔的選票。較為保守的政黨，如Bhumjaithai、Chart Thai Pattana、Palang Pracharath等等，皆表示除非前進黨退出執政聯盟，否則不支持為泰黨的總理候選人。

Cholnan於週三的聲明亦指出，無論是為泰黨或賽塔皆不會支持修改刑法第112條，即攸關褻瀆國家元首的相關處罰，但將優先修改憲法，消除本次組建政府的困境。泰國軍政府於2017年頒布的憲法賦予參議院在總理選舉的角色。 儘管如此，泰國新任總理仍需等到憲法法庭作出判決後，國會才能正式投票決定。前進黨總理候選人皮塔兩次被參眾兩院拒絕，7月13日首輪投票中以大約50票的差距未能任相，而國會在7月19日拒絕他第二次提名的嘗試，憲法法庭將慎重審理該程序是否違憲，因此要求國會延後總理投票至判決出爐以後。

Photo Credit:GettyImages 泰國最大在野黨為泰黨總理候選人賽塔（左）和貝東丹（中）

緬甸｜緬甸軍政府減輕翁山蘇姬刑期6年 遭批「毫無意義」

緬甸軍政府控制的國家管理委員會8月1日宣布，特赦緬甸前國務資政翁山蘇姬19項罪名中的5項，並將其33年的有期徒刑減刑6年，原民選總統溫敏也獲得部分特赦，減刑4年。緬國家管理委員會發言人表示，減刑後，翁山蘇姬刑期剩約27年，溫敏剩不到10年。



對此，翁山蘇姬小兒子阿里斯（Kim Aris）2日表示，部分特赦「毫無意義」，他批評，這只是軍政府的宣傳伎倆，呼籲西方政府採取進一步措施對軍政府施壓。外交人士也認為，所謂的赦免只是在「粉飾太平」，是為了向國際社會發出信號，但「並沒有任何實質意義」。聯合早報社論更批評，翁山蘇姬及溫敏現已分別為78歲和72歲，對他們而言，減刑「形同玩笑，也是對民意和世界輿論的嘲謔」。



此特赦是在緬甸國防安全委員會四度延長緊急狀態之後宣布。緬國防安全委員會7月31日表示，原定7月底到期的緊急狀態將延長6個月至明年1月31日，這意味著軍政府將無法兌現8月舉行全國大選的承諾。面對緬甸國內動盪遲遲未能平息，再度延長緊急狀態「並不令人意外」，但緬甸前景堪憂。如聯合早報指出，按照目前東協輪值主席國的安排，2026年就會輪到緬甸，若軍政府繼續執政，屆時就等於承認該政權的合法性，東協須採取特別措施。

A partial pardon by Myanmar's ruling military of jailed former leader Aung San Suu Kyi means ‘absolutely nothing,’ her younger son Kim Aris said, calling on Western governments to do more to step up pressure on the junta https://t.co/O69pXo88Lt pic.twitter.com/nTUHuy9R9Y — Reuters (@Reuters) August 3, 2023

新加坡｜星政壇風波不斷 總理李顯龍所屬人民行動黨「受到打擊」

新加坡總理李顯龍8月2日表示，其所屬的執政黨人民行動黨（PAP）在一系列醜聞中「受到打擊」，其中包括交通部長易華仁（S. Iswaran）的貪腐調查，和前國會議長陳川仁及前議員鍾麗慧的婚外情事件。李顯龍2日於國會首度就事件發表談話表示，易華仁正在接受國家反貪污機構的調查，他已暫停其內閣職務，並將其薪資減八成至每月8500新加坡元（約新台幣20萬元），直到另行通知。調查結果出爐後，將由總檢察署處置。



李顯龍強調，對於腐敗行為，PAP採取「零容忍」態度，並表示，政府將按照法律規定完成必須要做的事，即便這可能會在政治上令黨感到尷尬和痛苦，「我將毫不猶豫地履行我的職責，保持我們體制穩健和廉潔，這是人民行動黨政府能繼續值得新加坡人民信賴的方式」。



正值李顯龍領導新加坡近20年、規劃讓位之際，PAP遭遇貪腐調查及婚外情事件等一連串爭議。李顯龍表示，制度是由人組成，在任何體制中，無論保障措施多全面，有時仍會出現問題，「但我們將向新加坡人民展示，我們將繼續堅持標準並做正確的事」。

馬來西亞｜六州選舉將近 各黨積極競選活動