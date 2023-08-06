2023/08/06,
印太

【東南亞週報】為泰黨排除前進黨另組執政聯盟｜緬甸軍政府減輕翁山蘇姬刑期6年遭批「毫無意義」｜歐盟執委會主席首次訪菲雙邊重啟FTA協商

【東南亞週報】為泰黨排除前進黨另組執政聯盟｜緬甸軍政府減輕翁山蘇姬刑期6年遭批「毫無意義」｜歐盟執委會主席首次訪菲雙邊重啟FTA協商
為泰黨總理候選人賽塔。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

為泰黨於8月2日宣布將組建一個新的政黨聯盟，該聯盟將不包括本屆大選取得最多席次的前進黨，以利為泰黨總理候選人賽塔。然而，泰國國會原預計在8月4日投票決定新任總理，因國會限制前進黨總理候選人皮塔被二度提名，疑似有違憲之虞，憲法法庭將在16日做出判決。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第234期，為讀者挑選2023年7月29日至8月4日期間，有關菲律賓、泰國、緬甸、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

菲律賓｜歐盟執委會主席首次訪菲 雙邊重啟FTA協商

歐盟執委會主席馮德萊恩7月31日至8月1日到菲律賓進行兩天的訪問，會晤菲國小馬可仕，這是雙邊建立關係60年來，歐盟執委會主席首次出訪菲國

小馬可仕曾於2022年底在布魯塞爾的歐盟與東協峰會上與馮德萊恩見面。此次馮德萊恩出訪，雙邊談及海事安全、貿易與經濟、氣候變遷、歐盟全球門戶（Global Gateway）基礎建設計畫等議題。馮德萊恩指出開放自由的印太地區，對區域和平穩定的重要性，歐盟會加強與菲律賓在海事安全的合作，包含資訊分享、建立巡防能量等等。馮德萊恩也重申，歐盟支持2016年海牙法庭對南海仲裁案的結果。氣候變遷議題上，歐盟承諾支持菲律賓能源轉型，助其達成2030年再生能源發電佔比達35%的目標，兩人也共同見證綠色經濟協議的簽署，協議承諾提供援助金額達5億美金。

在經貿方面，雙邊也談及重啟在杜特蒂政府時期、自2017年起暫緩的自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）協商。小馬可仕表示，雙邊政府將在今年對協商範圍進行界定，菲國政府及專家將與歐盟委員會合作，致力於實現雙邊自由貿易協定的願景。目前在東南亞地區，新加坡以及越南已與歐盟簽訂FTA；菲國則是歐盟在東協國家中第六大貿易夥伴。

泰國｜為泰黨排除前進黨另組執政聯盟

為泰黨（Pheu Thai Party）於8月2日宣布將組建一個新的政黨聯盟，該聯盟將不包括本屆大選取得最多席次的前進黨（Move Forward Party），以利為泰黨總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）。然而，泰國國會原預計在8月4日投票決定新任總理，因國會限制前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被二度提名，疑似有違憲之虞，憲法法庭將在16日做出判決。

為泰黨黨魁Cholnan Srikaew表示，其黨已與前進黨協商，該黨將退出執政聯盟，並提名賽塔為新的總理候選人。前進黨將執政聯盟領導權移交給為泰黨之後，該黨便迅速與其他非聯盟政黨會面，以確保賽塔的選票。較為保守的政黨，如Bhumjaithai、Chart Thai Pattana、Palang Pracharath等等，皆表示除非前進黨退出執政聯盟，否則不支持為泰黨的總理候選人。

Cholnan於週三的聲明亦指出，無論是為泰黨或賽塔皆不會支持修改刑法第112條，即攸關褻瀆國家元首的相關處罰，但將優先修改憲法，消除本次組建政府的困境。泰國軍政府於2017年頒布的憲法賦予參議院在總理選舉的角色。 儘管如此，泰國新任總理仍需等到憲法法庭作出判決後，國會才能正式投票決定。前進黨總理候選人皮塔兩次被參眾兩院拒絕，7月13日首輪投票中以大約50票的差距未能任相，而國會在7月19日拒絕他第二次提名的嘗試，憲法法庭將慎重審理該程序是否違憲，因此要求國會延後總理投票至判決出爐以後。

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Photo Credit:GettyImages
泰國最大在野黨為泰黨總理候選人賽塔（左）和貝東丹（中）

緬甸｜緬甸軍政府減輕翁山蘇姬刑期6年 遭批「毫無意義」

緬甸軍政府控制的國家管理委員會8月1日宣布，特赦緬甸前國務資政翁山蘇姬19項罪名中的5項，並將其33年的有期徒刑減刑6年，原民選總統溫敏也獲得部分特赦，減刑4年。緬國家管理委員會發言人表示，減刑後，翁山蘇姬刑期剩約27年，溫敏剩不到10年。

對此，翁山蘇姬小兒子阿里斯（Kim Aris）2日表示，部分特赦「毫無意義」，他批評，這只是軍政府的宣傳伎倆，呼籲西方政府採取進一步措施對軍政府施壓。外交人士也認為，所謂的赦免只是在「粉飾太平」，是為了向國際社會發出信號，但「並沒有任何實質意義」。聯合早報社論更批評，翁山蘇姬及溫敏現已分別為78歲和72歲，對他們而言，減刑「形同玩笑，也是對民意和世界輿論的嘲謔」。

此特赦是在緬甸國防安全委員會四度延長緊急狀態之後宣布。緬國防安全委員會7月31日表示，原定7月底到期的緊急狀態將延長6個月至明年1月31日，這意味著軍政府將無法兌現8月舉行全國大選的承諾。面對緬甸國內動盪遲遲未能平息，再度延長緊急狀態「並不令人意外」，但緬甸前景堪憂。如聯合早報指出，按照目前東協輪值主席國的安排，2026年就會輪到緬甸，若軍政府繼續執政，屆時就等於承認該政權的合法性，東協須採取特別措施

新加坡｜星政壇風波不斷 總理李顯龍所屬人民行動黨「受到打擊」

新加坡總理李顯龍8月2日表示，其所屬的執政黨人民行動黨（PAP）在一系列醜聞中「受到打擊」，其中包括交通部長易華仁（S. Iswaran）的貪腐調查，和前國會議長陳川仁及前議員鍾麗慧的婚外情事件。李顯龍2日於國會首度就事件發表談話表示，易華仁正在接受國家反貪污機構的調查，他已暫停其內閣職務，並將其薪資減八成至每月8500新加坡元（約新台幣20萬元），直到另行通知。調查結果出爐後，將由總檢察署處置。

李顯龍強調，對於腐敗行為，PAP採取「零容忍」態度，並表示，政府將按照法律規定完成必須要做的事，即便這可能會在政治上令黨感到尷尬和痛苦，「我將毫不猶豫地履行我的職責，保持我們體制穩健和廉潔，這是人民行動黨政府能繼續值得新加坡人民信賴的方式」。

正值李顯龍領導新加坡近20年、規劃讓位之際，PAP遭遇貪腐調查及婚外情事件等一連串爭議。李顯龍表示，制度是由人組成，在任何體制中，無論保障措施多全面，有時仍會出現問題，「但我們將向新加坡人民展示，我們將繼續堅持標準並做正確的事」。

馬來西亞｜六州選舉將近 各黨積極競選活動


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