烏克蘭展開反攻已有兩個月，為何進展卻如此緩慢？
我們想讓你知道的是
烏克蘭軍隊在3個戰線上發動了攻擊，使用了西方提供的裝備和培訓，並探查長達1125公里前線上的俄國軍隊的脆弱點。但莫斯科預見了烏軍的意圖，花了數個月時間建造了近代史上最為廣泛的防禦工事。
烏克蘭的戰爭已經達到了一個關鍵時刻。現在戰爭的走向將決定這個國家的未來，並影響歐洲的安全。事實上，俄羅斯入侵烏克蘭的18個月裡，烏軍大多處於防御狀態，阻止莫斯科軍隊奪取更多領土。
然而，在今年夏天，在西方提供的數十億英鎊的軍事裝備支持下，烏克蘭發動攻勢，試圖將俄羅斯人從該國東部和南部被佔領域趕出去。在這場反攻行動進行了2個月後，在冬季來臨之前，烏克蘭的軍隊是否取得了任何實質性的進展呢？
《BBC》通過分析了戰爭影片並與專家進行了交流，試圖回答這個問題。
反攻行動
看一看烏克蘭東部和南部的大比例地圖，可以發現自從反攻行動開始，幾乎沒有太多變化。事實上，自從2022年11月以來的9個月裡，烏克蘭取得的最後一個重大勝利是在南部城市赫爾松奪回大片的領土，在烏國東北部和東部也取得了一些小規模的收復。
但對於烏克蘭來說，這並不都是壞消息。
烏軍稱，最近奪回了頓內次克地區的斯塔羅邁爾斯克村（Staromaiorske）。《BBC》已查核並支持這一說法的影片。
在東部的巴赫穆特（Bakhmut）地區，曾經經歷了激烈戰鬥的地方，烏克蘭也奪回了一些之前在夏季失去的小片區域。並且在南部的札波利沙區（Zaporizhzhia）亦取得了一些小規模的收復，這是烏克蘭真正需要有所作為的關鍵區域。
烏克蘭希望穿越俄羅斯控制的廣袤領土，直抵亞速海以擾亂俄羅斯的供應線路，並切斷莫斯科吞併的克里米亞和更西部地區的軍隊路線。
下面的地圖顯示了烏克蘭收復的地區。大片紅色區塊是俄羅斯現在控制區域，紫色區域是烏克蘭佔領或收復的領土。黑點是俄羅斯在這個地區的防禦工事。
例如，托克馬克市（Tokmak）周圍有一圈防禦工事，正如《BBC》在今年五5月份披露的那樣。
為何烏克蘭的進展如此緩慢？
根據獨立分析，兩個月來，烏克蘭軍隊在該地區長達160公里的前線上，最多只前進了約10英里（16公里）。
雖然有進展，但比烏克蘭及其西方盟友所希望的速度要慢。
烏克蘭軍隊在3個戰線上發動了攻擊，使用了西方提供的裝備和培訓，並探查長達1125公里前線上的俄國軍隊的脆弱點。但莫斯科預見了烏軍的意圖，花了數個月時間建造了近代史上最為廣泛的防禦工事。
戰壕、碉堡、混凝土金字塔式的坦克障礙物（所謂的「龍齒」）和溝渠構成的三層防護，以及數千個地雷。對於烏克蘭的任何進攻都構成了巨大的障礙，就像下面的衛星圖像所示，這是在托克馬克附近拍攝的。
衛星圖像顯示了一個反坦克壕溝，距離一個龍齒陣列約250米，進一步有一個約300米的戰壕網絡。在戰壕後面標有炮兵位置。
倫敦大學國王學院的軍事專家瑪麗娜・米倫（Marina Miron）博士說，烏克蘭不得不調低其在烏國南部的雄心，包括奪回克里米亞的願望。 「我認為這不會很快發生。」
米倫還告訴《BBC》，對烏克蘭來說，最好的期望的是有可能重新奪回托克馬克市。因為，這座城市位於該國東南部的一個關鍵路線上，這個地區是俄羅斯軍隊的後勤中心。
在今年6月，烏克蘭向托克馬克市派遣了一支裝甲車隊，但很快就遇到了麻煩。
社群媒體上分享的影片（《BBC》進行了交叉查證以比較位置和軍事車輛的類型）顯示，西方提供的豹式坦克和布萊德利戰車行進中，碰到了一片地雷區，然後被俄羅斯炮兵襲擊。
俄羅斯軍隊似乎已經從入侵的頭12個月中犯下的一些錯誤中有所醒悟，並在防禦方面表現出驚人的創新和效能。例如，使用許多反坦克地雷。
俄羅斯的防禦策略
通常，西方供應的排雷車可以承受這些地雷的一次打擊，但不能承受兩次。因此，據報導，俄羅斯人正在將一個地雷放在另一個地雷的上面，以增加效果。
俄羅斯人還開始在戰壕中布置陷阱。
在一個影片中，經過《BBC》查核（但由於太血腥而不提供），可以看到烏克蘭步兵進入札波利沙南部的空曠戰壕，然後隱藏的爆炸物被引爆，炸毀了一些士兵。
俄羅斯軍隊還利用了自己的空中力量 ，例如使用其Ka-52鱷魚攻擊直升機。這些直升機可用於向進入地雷區後被迫減速或停止的烏克蘭裝甲車發射火箭。
值得注意的是，烏克蘭在戰場上並沒有空中優勢。
烏克蘭下一步反攻
在俄羅斯建立其防禦工事的同時，烏克蘭正在組建一個裝甲旅，其中許多在歐洲接受了訓練並且配備比俄羅斯更好的裝備。
烏克蘭現在有能力向俄羅斯的深處發射導彈、火箭或炮彈，打擊敵軍的燃料庫、彈藥集散地和指揮控制中心，這可能會從內部削弱俄羅斯的防禦。
譬如，一種由英國供應的「風暴暗影導彈」（Storm Shadow）的射程超過240公里，使烏克蘭能夠將迫使俄羅斯防線後退。
烏克蘭還在使用美國供應的集束彈。其中許多在撞擊時不會爆炸，而且將造成對平民長期的潛在危險，但白宮表示它們對攻擊一些固守的俄羅斯陣地有效。
然而，詹氏防務（Jane's Defence）的分析師卡波文（Gian Luca Capovin）向《BBC》說，集束炸藥或能幫助但不會是改變「戰爭走向」。
因為，俄羅斯也有自己的集束武器，並且去（2022）年《BBC》也報導過莫斯科使用了它們。
最後一點，時間不在烏克蘭一方。
到了秋天，雨季將會來臨，將未鋪設的道路變得泥濘，軍事推進將變得困難。此外，明（2024）年春季結束，美國總統選舉週期將會開始：如果烏克蘭在戰場上不能取得任何決定性的進展，那麼美國和北約的支持很可能不會繼續保持目前的高水平。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。