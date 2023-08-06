【成都世大運】台灣單日3金1銀2銅，「鞍馬王子」李智凱3連霸，網球男雙、女雙一日雙金

世大運台灣單日獲3金1銀2銅，李智凱鞍馬3連霸

（中央社）台灣代表隊昨（5）日在成都世大運進帳豐碩，單日拿下3金1銀2銅，以體操賽場上最令人感動，「鞍馬王子」李智凱摘金完成3連霸，蕭佑然、曾為聖也帶回1銀1銅。

世大運昨天在體操場上共頒發出10面金牌，包括男子6個單項決賽、女子4個單項決賽。世界級名將李智凱在男子鞍馬項目展現出完全宰制的能力，在近乎完美的動作下，以15.500的分數摘金。

這面金牌不但是李智凱連續3屆在世大運奪金，也是世大運史上首名在男子鞍馬完成3連霸的名將；而後起之秀蕭佑然雖是壓軸最後1名登場，卻仍舊頂住龐大壓力，以14.933逆轉摘下個人首面大型運動會銅牌。

至於在男子跳馬也有大驚喜，來自國立體大的曾為聖靠著2次完美落地，還一度暫居領先榜首，儘管最後遭到烏克蘭選手「超車」，但仍以14.416拿下銀牌。

此屆世大運體操賽程已經全部結束，台灣代表隊共拿下1金1銀1銅，成績相當出色。

另外，網球賽場上，台灣代表隊原本世界排名、實力就高出其他國家一截，昨天的男雙許育修/黃琮豪、女雙的梁恩碩/吳芳嫺都在金牌戰直落2擊敗對手風光摘金。

備受期待的女子鏈球新秀余雅倩昨天在世大運初體驗表現不俗，總計6次的試擲中，以最後一次的66公尺46最佳，她也靠著這個成績獲得第4名。

台灣在單日進帳3金1銀2銅後，累積獎牌達到6金14銀15銅，總獎牌數35面已經超越上屆拿坡里世大運的32面，接下來在網球、羽球、田徑都還有機會繼續增加。

台灣女籃惜敗芬蘭，世大運第4名作收

團隊籃板落後對手21個，加上決勝節追分關鍵期外線火力又沒能發揮，台灣女籃昨天在成都世界大學運動會銅牌戰以49比56惜敗芬蘭，以第4名作收，與獎牌擦身而過。

台灣女籃過去在世大運隊史最佳成績，是2011年深圳世大運銀牌，2017年台北世大運也曾拿下銅牌，今年成都世大運小組賽連勝捷克和斯洛伐克，8強賽扳倒匈牙利、闖進4強，可惜不敵地主中國，無緣金牌戰。

落入銅牌戰的台灣女籃，仍有機會尋求隊史第3面獎牌，昨天迎戰芬蘭，開賽兩隊進攻效率都不理想，芬蘭20投3中，台灣隊手感更是冷冰冰，首節9投1中，僅靠著羅培甄2分球和彭曉彤罰球，合計進帳3分，以3比8落後。

台灣女籃次節由林蝶領軍，搭配卓敬、羅蘋、羅培甄在外線接力開火，一度反超，可惜上半場結束前3分鐘團隊再度陷入進攻當機、未能再添分數，讓芬蘭趁機以23比19要回領先。

芬蘭第3節將比分拉開至雙位數，台灣隊靠著黃柔甄飆進三分球縮小差距，而芬蘭外線火力沉寂3節後，在決勝節噴發，單節17分中有12分是靠外線拿下，台灣隊無力逆轉，最終以7分差輸球名列第4。

台灣隊此役團隊僅抓下29顆籃板，慘輸對手21顆，昨天全隊共啟用11名球員，其中則以許玟瑄的9分最多，其次為徐玉蓮8分。

世大運台灣續拚金牌，網球混雙許育修、吳芳嫺接棒

台灣網球代表隊昨天在成都世界大學運動會單日進帳2金，成為本屆台灣隊重要金庫，今（6）日女單楊亞依、混雙組合許育修與吳芳嫺將分頭爭金，而跳遠好手文華佑也有機會力拚獎牌。

台灣網球代表隊過去9屆世大運都是台灣重要金牌庫，每屆至少保底1面金牌，並以2017年台北世大運4金1銀2銅最佳。

本屆賽會網球隊延續奪金傳統，台灣女雙組合梁恩碩與吳芳嫺、男雙許育修與黃琮豪昨天各自在雙打賽事登頂，單日進帳2金，台灣在網球項目連10屆摘金，今天將交棒給女單楊亞依，而混雙組合許育修與吳芳嫺同樣將在決賽攜手出擊，力拚個人單屆2金。

田徑部分，台灣跳遠好手文華佑、林佳興昨天資格賽分別以7公尺93、7公尺80晉級，今天決賽有機會為台灣再添獎牌，而台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴同樣將爭取登上頒獎台的機會。

台灣男籃這次確定改寫2017年世大運締造隊史最佳第13名紀錄，在休兵2天後，今天將與日本隊爭第11名。

台灣羽球代表隊這次已在混合團體賽先進帳1金，今天個人和雙打賽事將展開8強賽，台灣好手兵分多路出擊，除了單打林俊易、許玟琪、 宋碩芸外，男雙柏禮維與李芳至、女雙張淨惠與宋碩芸、 李佳馨與鄧淳薫、混雙葉宏蔚與李佳馨、鄧淳薫與李芳至都將輪番上陣，爭取4強入場券。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺