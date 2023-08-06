【成都世大運】台灣單日3金1銀2銅，「鞍馬王子」李智凱3連霸，網球男雙、女雙一日雙金
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台灣在單日進帳3金1銀2銅後，累積獎牌達到6金14銀15銅，總獎牌數35面已經超越上屆拿坡里世大運的32面，接下來在網球、羽球、田徑都還有機會繼續增加。
世大運台灣單日獲3金1銀2銅，李智凱鞍馬3連霸
（中央社）台灣代表隊昨（5）日在成都世大運進帳豐碩，單日拿下3金1銀2銅，以體操賽場上最令人感動，「鞍馬王子」李智凱摘金完成3連霸，蕭佑然、曾為聖也帶回1銀1銅。
世大運昨天在體操場上共頒發出10面金牌，包括男子6個單項決賽、女子4個單項決賽。世界級名將李智凱在男子鞍馬項目展現出完全宰制的能力，在近乎完美的動作下，以15.500的分數摘金。
這面金牌不但是李智凱連續3屆在世大運奪金，也是世大運史上首名在男子鞍馬完成3連霸的名將；而後起之秀蕭佑然雖是壓軸最後1名登場，卻仍舊頂住龐大壓力，以14.933逆轉摘下個人首面大型運動會銅牌。
至於在男子跳馬也有大驚喜，來自國立體大的曾為聖靠著2次完美落地，還一度暫居領先榜首，儘管最後遭到烏克蘭選手「超車」，但仍以14.416拿下銀牌。
此屆世大運體操賽程已經全部結束，台灣代表隊共拿下1金1銀1銅，成績相當出色。
另外，網球賽場上，台灣代表隊原本世界排名、實力就高出其他國家一截，昨天的男雙許育修/黃琮豪、女雙的梁恩碩/吳芳嫺都在金牌戰直落2擊敗對手風光摘金。
備受期待的女子鏈球新秀余雅倩昨天在世大運初體驗表現不俗，總計6次的試擲中，以最後一次的66公尺46最佳，她也靠著這個成績獲得第4名。
台灣在單日進帳3金1銀2銅後，累積獎牌達到6金14銀15銅，總獎牌數35面已經超越上屆拿坡里世大運的32面，接下來在網球、羽球、田徑都還有機會繼續增加。
台灣女籃惜敗芬蘭，世大運第4名作收
團隊籃板落後對手21個，加上決勝節追分關鍵期外線火力又沒能發揮，台灣女籃昨天在成都世界大學運動會銅牌戰以49比56惜敗芬蘭，以第4名作收，與獎牌擦身而過。
台灣女籃過去在世大運隊史最佳成績，是2011年深圳世大運銀牌，2017年台北世大運也曾拿下銅牌，今年成都世大運小組賽連勝捷克和斯洛伐克，8強賽扳倒匈牙利、闖進4強，可惜不敵地主中國，無緣金牌戰。
落入銅牌戰的台灣女籃，仍有機會尋求隊史第3面獎牌，昨天迎戰芬蘭，開賽兩隊進攻效率都不理想，芬蘭20投3中，台灣隊手感更是冷冰冰，首節9投1中，僅靠著羅培甄2分球和彭曉彤罰球，合計進帳3分，以3比8落後。
台灣女籃次節由林蝶領軍，搭配卓敬、羅蘋、羅培甄在外線接力開火，一度反超，可惜上半場結束前3分鐘團隊再度陷入進攻當機、未能再添分數，讓芬蘭趁機以23比19要回領先。
芬蘭第3節將比分拉開至雙位數，台灣隊靠著黃柔甄飆進三分球縮小差距，而芬蘭外線火力沉寂3節後，在決勝節噴發，單節17分中有12分是靠外線拿下，台灣隊無力逆轉，最終以7分差輸球名列第4。
台灣隊此役團隊僅抓下29顆籃板，慘輸對手21顆，昨天全隊共啟用11名球員，其中則以許玟瑄的9分最多，其次為徐玉蓮8分。
世大運台灣續拚金牌，網球混雙許育修、吳芳嫺接棒
台灣網球代表隊昨天在成都世界大學運動會單日進帳2金，成為本屆台灣隊重要金庫，今（6）日女單楊亞依、混雙組合許育修與吳芳嫺將分頭爭金，而跳遠好手文華佑也有機會力拚獎牌。
台灣網球代表隊過去9屆世大運都是台灣重要金牌庫，每屆至少保底1面金牌，並以2017年台北世大運4金1銀2銅最佳。
本屆賽會網球隊延續奪金傳統，台灣女雙組合梁恩碩與吳芳嫺、男雙許育修與黃琮豪昨天各自在雙打賽事登頂，單日進帳2金，台灣在網球項目連10屆摘金，今天將交棒給女單楊亞依，而混雙組合許育修與吳芳嫺同樣將在決賽攜手出擊，力拚個人單屆2金。
田徑部分，台灣跳遠好手文華佑、林佳興昨天資格賽分別以7公尺93、7公尺80晉級，今天決賽有機會為台灣再添獎牌，而台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴同樣將爭取登上頒獎台的機會。
台灣男籃這次確定改寫2017年世大運締造隊史最佳第13名紀錄，在休兵2天後，今天將與日本隊爭第11名。
台灣羽球代表隊這次已在混合團體賽先進帳1金，今天個人和雙打賽事將展開8強賽，台灣好手兵分多路出擊，除了單打林俊易、許玟琪、 宋碩芸外，男雙柏禮維與李芳至、女雙張淨惠與宋碩芸、 李佳馨與鄧淳薫、混雙葉宏蔚與李佳馨、鄧淳薫與李芳至都將輪番上陣，爭取4強入場券。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL