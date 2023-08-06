2023/08/06,
非洲

尼日政變：法國表態支持西非經濟共同體的軍事干預計畫，尼日軍政府是否在期限內讓民選總統復職？

尼日政變：法國表態支持西非經濟共同體的軍事干預計畫，尼日軍政府是否在期限內讓民選總統復職？
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西非經濟共同體要求尼日軍政府在一週內讓總統貝佐姆復職，然而隨著一週期限將至，軍政府的立場未見軟化。而法國已表示支持西非經濟共同體干預政變，接下來西非經濟共同體是否會祭出最後手段？

尼日政變一週期限將屆，法國表態支持軍事干預

（中央社）法國昨（5）日表示，將會支持推翻非洲西部國家尼日軍事政變的行動。西非經濟共同體（ECOWAS）4日才表示，他們已有一套軍事介入計畫。

《路透社》報導，尼日總統衛隊7月26日在首都尼阿美（Niamey）奪權，民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到軟禁，成為西非與中非國家3年來第7場軍事政變，震撼薩赫爾（Sahel）西部地區，這裡是世界上最貧困的地區之一，卻對全球強權具有戰略重要性。

西非經濟共同體7月30日給予尼日軍政府一週期限讓貝佐姆復職；隨著期限將屆，他們4日又同意一份軍事干預計畫。這使得原已得對抗致命伊斯蘭主義分子叛亂的西非可能陷入進一步衝突。

59歲的尼日軍政府領導人、原總統衛隊首長蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍已表示，軍政府不會退讓。他曾在法國接受軍事訓練。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨天在巴黎與原尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）會面後，發布聲明表示：「法國堅定、堅決支持西非經濟共同體擊退這場政變行動的作為。尼日的未來及整個區域的穩定都危在旦夕。」

曾是尼日殖民國的法國並未說明，這份支持是否包括在西非經濟體軍事介入尼日時提供軍事支援。

西非經濟共同體：已具備軍事干預計畫

西非經濟共同體官員4日指出，尼日軍政府恢復文官統治的最後期限逼近，西非軍事首長集會商議，已同意一項可能干預尼日的計畫。

《法新社》報導，西非經濟共同體7月30日給予尼日軍政府一週時間，讓當月26日在政變中遭推翻的民選總統貝佐姆復職，否則恐面臨軍事干預。

西非經濟共同體的軍事首長在奈及利亞首都阿布加（Abuja）集會，以商議應對這次危機之道。

西非經濟共同體專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示：「進行最終干預的所有要素都已制定出來，包括所需資源，以及我們將何時及如何部署軍隊。」

穆薩說：「我們想以外交方式解決，且我們想要清楚傳達此一訊息給他們，即我們給他們一切機會扭轉他們的所作所為。」

尼日軍政府矢言「立即」回應任何外國干預，並將貝佐姆和他的家屬軟禁在首都尼阿美官邸已9天。

美國暫停部分援助尼日計畫，將續供人道糧食援助

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日表示，美國正在暫停某些有利於非洲國家尼日政府的外國援助計畫，但將持續給予人道和糧食援助。

尼日軍政府7月26日推翻民選總統貝佐姆和他的政府，這是西非和中非地區不到3年內的第7次軍事奪權。

布林肯昨日透過聲明表示：「如同我們自這種局勢開始以來所表明，美國對尼日政府提供援助，是取決於民主治理及對憲法秩序的尊重。」

《路透社》報導，西非國家國防首長已擬定計畫，尼日政變若無法在6日前落幕，就要採取軍事行動。

布林肯說：「我們致力支持尼日人民，以幫助他們維護得來不易的民主，我們重申，我們呼籲即刻恢復尼日民主選出的政府。」

貝佐姆遭推翻，威脅著美國在該地區的戰略優先要務。

尼日是華府對抗伊斯蘭分子叛亂活動的重要夥伴；伊斯蘭叛亂分子已殺害成千上萬人，並導致數以百萬計民眾流離失所。美國軍事人員一直在訓練當地部隊對抗好戰團體。

拜登政府過去也一直將尼日譽為區域民主成功的故事；這個地區過去3年內面臨一連串政變或奪權未遂事件。

美國駐尼日首都尼阿美大使館2021年表示，五角大廈和國務院自2012年以來已提供尼日規模逾5億美元的裝備和培訓。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


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