尼日政變：法國表態支持西非經濟共同體的軍事干預計畫，尼日軍政府是否在期限內讓民選總統復職？
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西非經濟共同體要求尼日軍政府在一週內讓總統貝佐姆復職，然而隨著一週期限將至，軍政府的立場未見軟化。而法國已表示支持西非經濟共同體干預政變，接下來西非經濟共同體是否會祭出最後手段？
尼日政變一週期限將屆，法國表態支持軍事干預
（中央社）法國昨（5）日表示，將會支持推翻非洲西部國家尼日軍事政變的行動。西非經濟共同體（ECOWAS）4日才表示，他們已有一套軍事介入計畫。
《路透社》報導，尼日總統衛隊7月26日在首都尼阿美（Niamey）奪權，民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到軟禁，成為西非與中非國家3年來第7場軍事政變，震撼薩赫爾（Sahel）西部地區，這裡是世界上最貧困的地區之一，卻對全球強權具有戰略重要性。
西非經濟共同體7月30日給予尼日軍政府一週期限讓貝佐姆復職；隨著期限將屆，他們4日又同意一份軍事干預計畫。這使得原已得對抗致命伊斯蘭主義分子叛亂的西非可能陷入進一步衝突。
59歲的尼日軍政府領導人、原總統衛隊首長蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍已表示，軍政府不會退讓。他曾在法國接受軍事訓練。
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨天在巴黎與原尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）會面後，發布聲明表示：「法國堅定、堅決支持西非經濟共同體擊退這場政變行動的作為。尼日的未來及整個區域的穩定都危在旦夕。」
曾是尼日殖民國的法國並未說明，這份支持是否包括在西非經濟體軍事介入尼日時提供軍事支援。
西非經濟共同體：已具備軍事干預計畫
西非經濟共同體官員4日指出，尼日軍政府恢復文官統治的最後期限逼近，西非軍事首長集會商議，已同意一項可能干預尼日的計畫。
《法新社》報導，西非經濟共同體7月30日給予尼日軍政府一週時間，讓當月26日在政變中遭推翻的民選總統貝佐姆復職，否則恐面臨軍事干預。
西非經濟共同體的軍事首長在奈及利亞首都阿布加（Abuja）集會，以商議應對這次危機之道。
西非經濟共同體專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示：「進行最終干預的所有要素都已制定出來，包括所需資源，以及我們將何時及如何部署軍隊。」
穆薩說：「我們想以外交方式解決，且我們想要清楚傳達此一訊息給他們，即我們給他們一切機會扭轉他們的所作所為。」
尼日軍政府矢言「立即」回應任何外國干預，並將貝佐姆和他的家屬軟禁在首都尼阿美官邸已9天。
美國暫停部分援助尼日計畫，將續供人道糧食援助
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日表示，美國正在暫停某些有利於非洲國家尼日政府的外國援助計畫，但將持續給予人道和糧食援助。
尼日軍政府7月26日推翻民選總統貝佐姆和他的政府，這是西非和中非地區不到3年內的第7次軍事奪權。
布林肯昨日透過聲明表示：「如同我們自這種局勢開始以來所表明，美國對尼日政府提供援助，是取決於民主治理及對憲法秩序的尊重。」
《路透社》報導，西非國家國防首長已擬定計畫，尼日政變若無法在6日前落幕，就要採取軍事行動。
布林肯說：「我們致力支持尼日人民，以幫助他們維護得來不易的民主，我們重申，我們呼籲即刻恢復尼日民主選出的政府。」
貝佐姆遭推翻，威脅著美國在該地區的戰略優先要務。
尼日是華府對抗伊斯蘭分子叛亂活動的重要夥伴；伊斯蘭叛亂分子已殺害成千上萬人，並導致數以百萬計民眾流離失所。美國軍事人員一直在訓練當地部隊對抗好戰團體。
拜登政府過去也一直將尼日譽為區域民主成功的故事；這個地區過去3年內面臨一連串政變或奪權未遂事件。
美國駐尼日首都尼阿美大使館2021年表示，五角大廈和國務院自2012年以來已提供尼日規模逾5億美元的裝備和培訓。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
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百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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