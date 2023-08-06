廣島原爆78週年：廣島市長籲實現無核武世界，2名小學生用流利英文導覽原爆遺址「願不再發生戰爭」
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8月6日，是原子彈爆炸紀念日。在紀念會上，廣島市長敦促執政者拋棄核威懾論，並呼籲大家應正視核威懾論的失敗。而針對北韓和中國持續增加核武，日本駐台代表泉裕泰則表示，北韓和中國的領導人應去廣島和長崎看看，並從人類過去的錯誤中吸取教訓。
廣島市長：執政者應拋棄核威懾論
（中央社）日本廣島今（6）日迎接遭原子彈轟炸的第78個「原爆日」（原爆78週年紀念），共有111國及歐盟代表等約5萬人與會。廣島市長認為，敦促執政者拋棄核威懾論變得愈來愈重要。
《日本經濟新聞》與《日本放送協會》（NHK）報導，和平紀念儀式今天上午在廣島市和平紀念公園舉行，當年原爆受害者與其遺族等人齊聚哀悼犧牲者。
廣島市長松井一實考量俄羅斯侵略烏克蘭造成核武威脅升高，在和平宣言中主張「敦促執政者拋棄核威懾論已變得愈來愈重要。」
今（2023）年七大工業國集團（G7）在廣島舉行峰會，針對核裁軍彙整共同文件「廣島願景」，松井對此正面評價說，「讓實現無核武器世界的最終目標獲再度確認。」
不過，對於G7在共同宣言中再度表達「核威懾論」的想法，松井說，基於有政治領袖利用核武進行恫嚇的現實狀況，「大家應該正視核威懾論的失敗。」
松井也對全球領袖喊話，為了從嚴峻現實走向理想未來，有必要盡速提出具體對策。
有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用，也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），為敦促早日成為其締約國，松井要求日本政府以觀察員身分參加今年11月開舉行的第2屆締約國會議。
出席致詞的日本首相岸田文雄說，政府會朝實現無核武器世界持續努力，絕不鬆懈。談到「廣島願景」時說，能再度提高國際社會朝核裁軍進展的氛圍。
岸田也重申，日本會繼續堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）。不過，岸田談話中未觸及禁止核武器條約。
今天有約5萬人出席這場儀式，包括數量創新高的111個國家及歐盟都派代表列席。由於烏克蘭遭侵略，日本今年跟2022年一樣，沒有邀請俄羅斯及白俄羅斯。
由於過去一年與原爆相關的死者增加5320人，讓目前登記在冊的原爆罹難者總數也隨之增至33萬9227人。
日本駐台代表泉裕泰：北韓、中國應吸取過去教訓
廣島原子彈爆炸78週年，日本駐台代表泉裕泰今天感慨指出，俄羅斯入侵烏克蘭，威脅使用核武，北韓、中國現在仍開發核武，若這些國家領導人無法想像核武造成的痛苦，「那他們應該去廣島和長崎看看，從人類過去錯誤中吸取教訓。」
泉裕泰在日本台灣交流協會臉書粉絲團發文指出，今天又迎來了8月6日原爆的日子，距離那天已過了78個年頭。
泉裕泰表示，回顧當今世界，作為聯合國安理會常任理事國、肩負維持世界和平責任的大國俄羅斯，不僅違反國際法入侵鄰國烏克蘭，甚至不惜威脅使用核武器。
他指出，北韓持續開發核彈，中國也大幅增加核武持有數，使用核武究竟會有什麼後果。「如果這些國家的領導人無法想像這種痛苦，那他們應該去廣島和長崎看看，從人類過去的錯誤中吸取教訓。」
泉裕泰說，今年在廣島舉行了七大工業國集團（G7）峰會，會上發表了和平宣言，各國領導人也參觀了廣島和平紀念公園和廣島和平紀念博物館，再次認識到核武的恐怖。會中，各國也回顧了台灣海峽的和平。
他表示，每年這個時候，日本報紙都會刊登各種有關原爆經歷的文章，8月1日《朝日新聞》報導當初被動員協助保護城市免於空襲的8000名小學生和中學生，遭受原爆襲擊，在血海與火海中不停地向父母求救，最終有6000多人因此殞命。戰爭是非常殘酷的，當中最無情的武器莫過於核武。
泉裕泰指出，作為在戰後出生於廣島的日本人，在今天這樣的日子裡，再次深切的期盼人類牢記歷史，為打造一個更加和平、無核武的世界做出更大努力。
二次世界大戰後期，美軍在1945年8月6日與9日，分別在日本廣島市、長崎市投下原子彈，是目前唯一在戰爭中使用核武器的紀錄。
廣島反戰小學生用流利英語為外國客導覽
日本廣島市中區的和平紀念公園內，有2位反戰的日本小學4年級跟3年級學生，自發性以流利英語為外國觀光客導覽「原爆圓頂館」等場所，向全世界訴說和平重要性。
日本《時事通信社》報導，這2位小學生分別是10歲的佐佐木駿及8歲的藤本大和，他們都表示「希望讓全世界知道不能再發生戰爭。」
頂著7月的烈日，佐佐木與藤本用英語向正在觀看原爆圓頂館的外國觀光客搭話「現在有時間嗎」？2人在出示遭原子彈轟炸前的圓頂館照片同時，以認真眼神配合手勢動作，高聲說明相關歷史等事項。
2人選在和平紀念公園內的原爆圓頂館及慰靈碑等5個場所，向外國觀光客進行5分鐘到10分鐘左右的導覽。2人導覽時都會穿上淡黃色背心，上面寫有Kids Volunteer Guide（兒童志工導覽）文字。
為拉近與外國觀光客的距離，2人還會在導覽過程中適時提出一些問題，像是「知道這棟建築物過去用途是什麼嗎」，經常在不知不覺中吸引其他外國觀光客，這些觀光客邊點頭回應邊傾聽導覽。
導覽結束後，許多外國觀光客也要求與2人合影，最後在閒談中與彼此微笑揮手告別。
佐佐木從導覽開始至今已進入第3年，多的時候一個月大約會做4次導覽；藤本因為對佐佐木的行動感到興趣，從今年4月起每月參加一次。
佐佐木過去利用幼兒教材學習英語，7歲時看到原爆圓頂館時心生好奇，於是前往和平紀念資料館參觀，之後又透過網路等途徑調查戰爭及原爆受害狀況時，萌生「絕對不能再次發生」的想法，所以開始利用擅長的英語進行導覽。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html