廣島原爆78週年：廣島市長籲實現無核武世界，2名小學生用流利英文導覽原爆遺址「願不再發生戰爭」

廣島市長:執政者應拋棄核威懾論

(中央社)日本廣島今(6)日迎接遭原子彈轟炸的第78個「原爆日」(原爆78週年紀念),共有111國及歐盟代表等約5萬人與會。廣島市長認為,敦促執政者拋棄核威懾論變得愈來愈重要。

《日本經濟新聞》與《日本放送協會》(NHK)報導,和平紀念儀式今天上午在廣島市和平紀念公園舉行,當年原爆受害者與其遺族等人齊聚哀悼犧牲者。

廣島市長松井一實考量俄羅斯侵略烏克蘭造成核武威脅升高,在和平宣言中主張「敦促執政者拋棄核威懾論已變得愈來愈重要。」

今(2023)年七大工業國集團(G7)在廣島舉行峰會,針對核裁軍彙整共同文件「廣島願景」,松井對此正面評價說,「讓實現無核武器世界的最終目標獲再度確認。」

不過,對於G7在共同宣言中再度表達「核威懾論」的想法,松井說,基於有政治領袖利用核武進行恫嚇的現實狀況,「大家應該正視核威懾論的失敗。」

松井也對全球領袖喊話,為了從嚴峻現實走向理想未來,有必要盡速提出具體對策。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用,也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),為敦促早日成為其締約國,松井要求日本政府以觀察員身分參加今年11月開舉行的第2屆締約國會議。

出席致詞的日本首相岸田文雄說,政府會朝實現無核武器世界持續努力,絕不鬆懈。談到「廣島願景」時說,能再度提高國際社會朝核裁軍進展的氛圍。

岸田也重申,日本會繼續堅持「非核三原則」(不擁有、不生產、不引進核武器)。不過,岸田談話中未觸及禁止核武器條約。

今天有約5萬人出席這場儀式,包括數量創新高的111個國家及歐盟都派代表列席。由於烏克蘭遭侵略,日本今年跟2022年一樣,沒有邀請俄羅斯及白俄羅斯。

由於過去一年與原爆相關的死者增加5320人,讓目前登記在冊的原爆罹難者總數也隨之增至33萬9227人。

日本駐台代表泉裕泰:北韓、中國應吸取過去教訓

廣島原子彈爆炸78週年,日本駐台代表泉裕泰今天感慨指出,俄羅斯入侵烏克蘭,威脅使用核武,北韓、中國現在仍開發核武,若這些國家領導人無法想像核武造成的痛苦,「那他們應該去廣島和長崎看看,從人類過去錯誤中吸取教訓。」

泉裕泰在日本台灣交流協會臉書粉絲團發文指出,今天又迎來了8月6日原爆的日子,距離那天已過了78個年頭。

泉裕泰表示,回顧當今世界,作為聯合國安理會常任理事國、肩負維持世界和平責任的大國俄羅斯,不僅違反國際法入侵鄰國烏克蘭,甚至不惜威脅使用核武器。

他指出,北韓持續開發核彈,中國也大幅增加核武持有數,使用核武究竟會有什麼後果。「如果這些國家的領導人無法想像這種痛苦,那他們應該去廣島和長崎看看,從人類過去的錯誤中吸取教訓。」

泉裕泰說,今年在廣島舉行了七大工業國集團(G7)峰會,會上發表了和平宣言,各國領導人也參觀了廣島和平紀念公園和廣島和平紀念博物館,再次認識到核武的恐怖。會中,各國也回顧了台灣海峽的和平。

他表示,每年這個時候,日本報紙都會刊登各種有關原爆經歷的文章,8月1日《朝日新聞》報導當初被動員協助保護城市免於空襲的8000名小學生和中學生,遭受原爆襲擊,在血海與火海中不停地向父母求救,最終有6000多人因此殞命。戰爭是非常殘酷的,當中最無情的武器莫過於核武。

泉裕泰指出,作為在戰後出生於廣島的日本人,在今天這樣的日子裡,再次深切的期盼人類牢記歷史,為打造一個更加和平、無核武的世界做出更大努力。

二次世界大戰後期,美軍在1945年8月6日與9日,分別在日本廣島市、長崎市投下原子彈,是目前唯一在戰爭中使用核武器的紀錄。

廣島反戰小學生用流利英語為外國客導覽

日本廣島市中區的和平紀念公園內,有2位反戰的日本小學4年級跟3年級學生,自發性以流利英語為外國觀光客導覽「原爆圓頂館」等場所,向全世界訴說和平重要性。

日本《時事通信社》報導,這2位小學生分別是10歲的佐佐木駿及8歲的藤本大和,他們都表示「希望讓全世界知道不能再發生戰爭。」

頂著7月的烈日,佐佐木與藤本用英語向正在觀看原爆圓頂館的外國觀光客搭話「現在有時間嗎」?2人在出示遭原子彈轟炸前的圓頂館照片同時,以認真眼神配合手勢動作,高聲說明相關歷史等事項。

2人選在和平紀念公園內的原爆圓頂館及慰靈碑等5個場所,向外國觀光客進行5分鐘到10分鐘左右的導覽。2人導覽時都會穿上淡黃色背心,上面寫有Kids Volunteer Guide(兒童志工導覽)文字。

為拉近與外國觀光客的距離,2人還會在導覽過程中適時提出一些問題,像是「知道這棟建築物過去用途是什麼嗎」,經常在不知不覺中吸引其他外國觀光客,這些觀光客邊點頭回應邊傾聽導覽。

導覽結束後,許多外國觀光客也要求與2人合影,最後在閒談中與彼此微笑揮手告別。

佐佐木從導覽開始至今已進入第3年,多的時候一個月大約會做4次導覽;藤本因為對佐佐木的行動感到興趣,從今年4月起每月參加一次。

佐佐木過去利用幼兒教材學習英語,7歲時看到原爆圓頂館時心生好奇,於是前往和平紀念資料館參觀,之後又透過網路等途徑調查戰爭及原爆受害狀況時,萌生「絕對不能再次發生」的想法,所以開始利用擅長的英語進行導覽。