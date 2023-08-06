台灣企業對新興職缺「AI溝通師」仍持保守態度，掌握5大技巧向人工智慧精準下達指令
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台灣大哥大總經理林之晨說明，與AI溝通不必會寫程式，比的是人文素養。例如「你要告訴AI你想要運用張曼娟或是王文華的風格，甚至是不同時期的筆觸」，這就有賴你夠不夠了解文學；學習AI溝通也像是寫作文，寫得好就像暢銷作家一樣炙手可熱。
AI溝通師成新職業？台灣企業、學界仍持保守態度
（中央社）ChatGPT問世後，引爆生成式AI熱潮，海外已有「AI溝通師」新興職缺崛起，號稱年薪上看新台幣千萬元；但專家認為，台灣企業對AI溝通師專職需求恐微乎其微，不僅對AI工具態度仍偏保守，甚至視為毒蛇猛獸。
AI溝通師又稱提示工程師（Prompt engineer），他們知道該如何對AI下指令，誘導AI產出更好的結果，且能協助企業培訓員工來駕馭AI工具；也有人給予它一個更優美的名字「AI詠唱師」，就像法師唸出咒語就能產生魔法一樣。
ChatGPT問世以後，除了激勵AI概念股飆升，人工智慧也正式進工作職場領域，掀起人力市場的新變革。熟知新創產業新趨勢的台灣大哥大總經理林之晨表示，在美國求職網站上已有數千個類似AI溝通師職缺，甚至有企業開出新台幣千萬元的年薪；在日本，專屬的人力銀行Prompters日前也正式上線。
不過，台灣人力網站對「AI溝通師」職缺的數量可能只有個位數，商業發展研究院數位創新人才研究所所長楊梓青對《中央社》記者表示，國外傳出AI溝通師年薪可高達千萬，他認為，這可能是美國新創環境才有的暫時性現象。
楊梓青分析，台灣不太容易複製有3大原因，第一，台灣企業界和學界對AI的態度還是相對保守、排斥，視為「毒蛇猛獸」或認為是投機取巧，甚至禁止使用。
第二，AI工具有資安疑慮，為了得到更好的答案，AI溝通師會提供AI工具許多企業資訊作為參考；但這些資料可能是公司機密，若被AI搜集進入資料庫，將來可能就會被當作答案讓其他人隨意獲取。
第三，AI溝通師說穿了，其實就是一種溝通技巧，「可能也沒那麼偉大」，不看好企業會特地開出職缺，但反而能催生許多第三方的AI溝通講師，對許多企業員工開課培訓。
不管AI溝通師是否能成為正式職缺，許多產業界高層都認為，AI溝通在未來將成為一個普遍技能。中華電信近期也積極進行AI轉型，中華電信總經理林昭陽就坦言，AI人才「有很大的缺口」，但不見得都要透過外部徵才，可透過員工訓練升級，中華電資訊技術群現有1500名人力，未來要成長到2000人，「AI會是通識能力」。
台灣104人力銀行徵才資料庫顯示，AI相關工作機會目前已超過2.6萬個，多數以AI研發工程師為主；但業者認為，「會AI」的應用人才同樣水漲船高，平均身價至少高出1成，包括商管、社科或文學院的學生，若能熟玩AI應用產品，將更能接近產業當紅核心，AI整合力也將被視為工作者的必備技能。
林之晨說明，與AI溝通不必會寫程式，比的是人文素養。例如「你要告訴AI你想要運用張曼娟或是王文華的風格，甚至是不同時期的筆觸」，這就有賴你夠不夠了解文學；學習AI溝通也像是寫作文，寫得好就像暢銷作家一樣炙手可熱。他也認為，「人人都需要與AI溝通的技巧」，台灣大哥大就成立很多專案社團讓員工學習「AI詠唱技能」。
不過，根據資策會指引，生成式AI除了帶來正面影響，也可能有負面衝擊。例如為了讓AI學習不小心洩漏組織的機敏資料、濫用智慧財產權、AI可能混淆對於事實的正確認知等，這些都是企業與員工勇於擁抱AI工具時必須思考的問題。
掌握AI溝通5大技巧，向ChatGPT精準提問
如何向生成式AI工具精準提問，並獲得自己想得到的答案，產業高層認為需要功力，「與AI溝通就像在通靈」。專家援引外媒提供的5大AI溝通技巧，試用後證明「答案比自己亂問問題好多了」。
ChatGPT興起，AI溝通師職位應運而生，如果詢問ChatGPT「請問AI溝通師是什麼」，它的回覆是「AI溝通師是指擁有高度專業知識的人工智慧專家，負責橋接人與AI之間的溝通和互動。他們不僅懂得如何有效地與AI系統進行交流，還能解釋和翻譯AI的決策、結果和潛在風險給普通使用者。」
這個解釋「有點硬邦邦」，產業高層私下就開玩笑比喻，「AI溝通師就像是乩童，看你要跟哪一個AI大神溝通，問對問題就像成功通靈，你就能順利求解，得到問題的答案。」雖然已有人把一些基本的AI指令整理成線上資料庫，方便初學者查詢和學習，但這些指令僅僅是入門層次，不同領域和行業需求不同，AI指令細節也存在很大差異。
熟知新創產業的台灣大哥大總經理林之晨舉例，如果把「禪月和諧；淺海藍寶石；一個年輕漂亮的微笑女人，留著美麗茂盛的髮型，以帝王般的步態走下樓梯；紅色絲綢晚禮服，透明高跟鞋，精緻的眼睛。」以上這段神奇咒語的英文版，輸入Midjourney，幾分鐘內，就會得到一張幾乎跟電影海報或時尚雜誌封面一樣，華麗又磅礡的照片。
至於為何要使用「禪月和諧」、「淺海藍寶石」、「帝王般的步態」，而不是其他形容方式，他說，這就是「AI詠唱師」這個新興職業的功力所在。
ChatGPT為生成式人工智慧（Generative AI）的一種模型，近期帶動AI概念爆紅，和早期分辨式人工智慧（Discriminative AI）存在差別。
商業發展研究院數位創新人才研究所所長楊梓青剖析，分辨式AI全數仰賴真實數據與資料「餵食」，雖然結果接近真實，但訓練養成過程耗時；而生成式AI有一半的資料是「自行創造模擬出來的」，雖然相對接近真實，但人們在與ChatGPT溝通求解時，往往發現資料有誤。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號