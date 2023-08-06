台灣企業對新興職缺「AI溝通師」仍持保守態度，掌握5大技巧向人工智慧精準下達指令

AI溝通師成新職業？台灣企業、學界仍持保守態度

（中央社）ChatGPT問世後，引爆生成式AI熱潮，海外已有「AI溝通師」新興職缺崛起，號稱年薪上看新台幣千萬元；但專家認為，台灣企業對AI溝通師專職需求恐微乎其微，不僅對AI工具態度仍偏保守，甚至視為毒蛇猛獸。

AI溝通師又稱提示工程師（Prompt engineer），他們知道該如何對AI下指令，誘導AI產出更好的結果，且能協助企業培訓員工來駕馭AI工具；也有人給予它一個更優美的名字「AI詠唱師」，就像法師唸出咒語就能產生魔法一樣。

ChatGPT問世以後，除了激勵AI概念股飆升，人工智慧也正式進工作職場領域，掀起人力市場的新變革。熟知新創產業新趨勢的台灣大哥大總經理林之晨表示，在美國求職網站上已有數千個類似AI溝通師職缺，甚至有企業開出新台幣千萬元的年薪；在日本，專屬的人力銀行Prompters日前也正式上線。

不過，台灣人力網站對「AI溝通師」職缺的數量可能只有個位數，商業發展研究院數位創新人才研究所所長楊梓青對《中央社》記者表示，國外傳出AI溝通師年薪可高達千萬，他認為，這可能是美國新創環境才有的暫時性現象。

楊梓青分析，台灣不太容易複製有3大原因，第一，台灣企業界和學界對AI的態度還是相對保守、排斥，視為「毒蛇猛獸」或認為是投機取巧，甚至禁止使用。

第二，AI工具有資安疑慮，為了得到更好的答案，AI溝通師會提供AI工具許多企業資訊作為參考；但這些資料可能是公司機密，若被AI搜集進入資料庫，將來可能就會被當作答案讓其他人隨意獲取。

第三，AI溝通師說穿了，其實就是一種溝通技巧，「可能也沒那麼偉大」，不看好企業會特地開出職缺，但反而能催生許多第三方的AI溝通講師，對許多企業員工開課培訓。

不管AI溝通師是否能成為正式職缺，許多產業界高層都認為，AI溝通在未來將成為一個普遍技能。中華電信近期也積極進行AI轉型，中華電信總經理林昭陽就坦言，AI人才「有很大的缺口」，但不見得都要透過外部徵才，可透過員工訓練升級，中華電資訊技術群現有1500名人力，未來要成長到2000人，「AI會是通識能力」。

台灣104人力銀行徵才資料庫顯示，AI相關工作機會目前已超過2.6萬個，多數以AI研發工程師為主；但業者認為，「會AI」的應用人才同樣水漲船高，平均身價至少高出1成，包括商管、社科或文學院的學生，若能熟玩AI應用產品，將更能接近產業當紅核心，AI整合力也將被視為工作者的必備技能。

林之晨說明，與AI溝通不必會寫程式，比的是人文素養。例如「你要告訴AI你想要運用張曼娟或是王文華的風格，甚至是不同時期的筆觸」，這就有賴你夠不夠了解文學；學習AI溝通也像是寫作文，寫得好就像暢銷作家一樣炙手可熱。他也認為，「人人都需要與AI溝通的技巧」，台灣大哥大就成立很多專案社團讓員工學習「AI詠唱技能」。

不過，根據資策會指引，生成式AI除了帶來正面影響，也可能有負面衝擊。例如為了讓AI學習不小心洩漏組織的機敏資料、濫用智慧財產權、AI可能混淆對於事實的正確認知等，這些都是企業與員工勇於擁抱AI工具時必須思考的問題。

掌握AI溝通5大技巧，向ChatGPT精準提問

如何向生成式AI工具精準提問，並獲得自己想得到的答案，產業高層認為需要功力，「與AI溝通就像在通靈」。專家援引外媒提供的5大AI溝通技巧，試用後證明「答案比自己亂問問題好多了」。

ChatGPT興起，AI溝通師職位應運而生，如果詢問ChatGPT「請問AI溝通師是什麼」，它的回覆是「AI溝通師是指擁有高度專業知識的人工智慧專家，負責橋接人與AI之間的溝通和互動。他們不僅懂得如何有效地與AI系統進行交流，還能解釋和翻譯AI的決策、結果和潛在風險給普通使用者。」

這個解釋「有點硬邦邦」，產業高層私下就開玩笑比喻，「AI溝通師就像是乩童，看你要跟哪一個AI大神溝通，問對問題就像成功通靈，你就能順利求解，得到問題的答案。」雖然已有人把一些基本的AI指令整理成線上資料庫，方便初學者查詢和學習，但這些指令僅僅是入門層次，不同領域和行業需求不同，AI指令細節也存在很大差異。

熟知新創產業的台灣大哥大總經理林之晨舉例，如果把「禪月和諧；淺海藍寶石；一個年輕漂亮的微笑女人，留著美麗茂盛的髮型，以帝王般的步態走下樓梯；紅色絲綢晚禮服，透明高跟鞋，精緻的眼睛。」以上這段神奇咒語的英文版，輸入Midjourney，幾分鐘內，就會得到一張幾乎跟電影海報或時尚雜誌封面一樣，華麗又磅礡的照片。

至於為何要使用「禪月和諧」、「淺海藍寶石」、「帝王般的步態」，而不是其他形容方式，他說，這就是「AI詠唱師」這個新興職業的功力所在。

ChatGPT為生成式人工智慧（Generative AI）的一種模型，近期帶動AI概念爆紅，和早期分辨式人工智慧（Discriminative AI）存在差別。

商業發展研究院數位創新人才研究所所長楊梓青剖析，分辨式AI全數仰賴真實數據與資料「餵食」，雖然結果接近真實，但訓練養成過程耗時；而生成式AI有一半的資料是「自行創造模擬出來的」，雖然相對接近真實，但人們在與ChatGPT溝通求解時，往往發現資料有誤。