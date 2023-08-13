刀郎〈羅刹海市〉唱出底層的奴隸心聲，更可悲的是你我就住在羅刹國裡
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網友們之所以根據《羅刹海市》這首歌，將刀郎和一些圈內音樂同儕的不和聯繫起來，是因為一些圈內音樂同儕更像是制定規則和維持圈內規則的人，刀郎有點蓮花濁清漣而不妖般游離於體制和規則之外的角色。可以想像，這樣一個不服膺於體制和規則的人會遭受何種狂風驟雨。
曾經以略帶嘶啞的嗓音，樸素的裝扮在中國樂壇異軍突起的中國歌手刀郎，在沉寂多年後，憑藉一首頗具話題性的超現實歌曲再次成功進入大眾視野。
他的一首與《聊齋志異》裡的小說同名的歌曲〈羅刹海市〉，被外界認為蘊含了某種憤世嫉俗，以及對社會醜陋現象的隱喻。
和他過往的成名歌曲以滄桑和深情的口吻唱出成熟男性的某種無奈與苦悶不同，他的〈羅刹海市〉融合了民間小調和戲曲的特色，演唱風格輕鬆明快，不乏詼諧幽默之處。
其中一處還有玩文字遊戲的幽默感，「老粉嘴多半輩兒以為自己是只雞，那馬戶不知道，它是一頭驢，那又鳥不知道，它是一隻雞。」後面的四句對仗工整的歌詞，「勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」和「豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」將本來輕鬆的戲謔上升到了對一些社會現象一針見血的批判。
「青樓女子扮高雅，豬狗登堂入室」的類比被外界解讀為刀郎對圈內有江湖恩怨音樂人的不滿，也有人認為這樣未免有點以小人之心奪君子之腹，根據過往刀郎處理那些和自己有過節的圈內音樂人的方式，他的格局不會這麼小。
筆者對於〈羅刹海市〉的故事並不陌生，還記得上小學的時候就聽老師講過，有這麼個神奇的國度，人們都是以醜為美，越醜官位越高，越受歡迎。剛聽到這個故事只當作童話令人莞爾，後來慢慢長大了才知道，作者在荒誕離奇的故事背後所要表達的真實意思。
一個老掉牙的故事經過歌曲改編還能受到社會大眾的歡迎，若不是童心未泯，大抵難逃社會大環境和個人心境相互作用的結果。有趣的是，歌曲甫經問世，廣受好評的同時，也在海內外中文圈掀起了一場場口水戰，「到底哪裡是羅刹國？」海峽兩岸的網友以各種或直接或含蓄的方式，表示自己所在的地方就是羅刹國，兩岸的媒體也加入進來或是自嘲或是指責對方為羅刹國。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航