彰化北斗鎮長補選：顏宏霖獲「藍白郭」相挺勝出，被問及總統大選低調回「台灣不該分你我」
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彰化北斗鎮長補選被外界視為明年總統、立委選舉前哨戰，郭台銘、柯文哲曾陸續參拜北斗奠安宮，謝典林和顏宏霖都接待相陪，地方也因此傳出「謝家」支持顏宏霖。對此，顏宏霖則回應他不依靠黨派、不組織派系對抗。
（中央社）彰化北斗鎮長補選昨（5）日投開票，曾與彰化縣議長謝典林等人「同框」的無黨籍顏宏霖勝出，擊敗民進黨江熊一楓、前北斗鎮長楊麗香等人。顏宏霖說，不依靠黨派，感激各界對北斗鎮的好。
前北斗鎮長李玄在犯圖利罪遭判刑定讞入監，彰化縣選委會昨天辦理北斗鎮長補選投開票，候選人包括江熊一楓、顏宏霖、李玄在妻子楊麗香等5人。開票過程，顏宏霖得票一路呈領先態勢，顏宏霖傍晚現身競選總部自行宣布當選。
顏宏霖曾2度參選北斗鎮長落選，第3次參選鎮長終於獲勝，他接受媒體聯訪指出，感謝鄉親、團隊、家族等人支持，他會找回北斗鎮榮耀、尊嚴及發展，未來鎮務工作很多，會保障鎮公所人員工作權益並尊重專業，感謝總統蔡英文、副總統賴清德到訪北斗鎮，並感謝台灣民眾黨總統參選人柯文哲錄影加持、永齡基金會創辦人郭台銘加油。
郭台銘、柯文哲曾陸續參拜北斗奠安宮，謝典林、顏宏霖都接待相陪，地方傳出「謝家」支持顏宏霖。顏宏霖回應媒體提問如何看待地方傳言時表示，各界對北斗鎮的好，他都非常感激，他不依靠黨派、不組織派系對抗，他是農業子弟，一步一腳印前進。
媒體提問，未來是否會扮演郭台銘與柯文哲合作橋梁。對此，他指出，不分黨派，因此是無黨參選，他會將全鎮鄉親當一家人看待，能貢獻北斗鎮的人，都會保持友好。
他表示，郭台銘與柯文哲對北斗鎮出力很多，當然不是為了他，他與兩人交情「不到非常好」，但郭台銘與柯文哲看重北斗鎮、照顧鄉親，未來若有需要，一定會服務。
媒體詢問，這場補選被外界視為明（2024）年總統、立委選舉前哨戰，競爭格外激烈，對於總統參選人他支持誰也受關注。
顏宏霖回答，「台灣不該分你我」，不論民進黨、國民黨、民眾黨、無黨，他都會以疼惜北斗鎮的心去「交陪」，不因利益與政黨結盟；至於誰最能提攜北斗鎮，他還沒想到。
根據彰化縣選舉委員會資料，北斗鎮長補選，顏宏霖獲5697票、楊麗香獲4266票、江熊一楓獲2523票，5名候選人總得票數為1萬2863票，以選舉人數共2萬7105人換算投票率約47％。
地方人士觀察，這場補選投票率相較外鄉鎮，確實有比較高，應與這場選舉受外界關注有關。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航