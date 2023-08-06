烏克蘭和平峰會：40國齊聚沙烏地同意和談應尊重烏國主權，中國出席防止西方孤立俄羅斯

調停俄烏戰爭，沙國會議同意和談應尊重烏國主權

（中央社）沙烏地阿拉伯廣邀各國商討烏克蘭和平計畫的會議，在俄羅斯缺席但美、中、印度等約40國官員齊聚下，據傳已就關鍵要點達成共識，包括烏國領土完整應成為任何和平方案的核心。

綜合《法新社》和《路透社》報導，這場為期2天的會議，在多個代表團歷經數小時發言和冗長的閉門討論之後，於昨（5）日晚間落幕。

一如預料，會後並未發布最終聲明，但一位歐洲消息人士表示，各方已就關鍵要點達成共識，包括尊重烏克蘭的「領土完整和主權」應成為「任何和平解決方案的核心」。

主辦方成功讓俄國以外的金磚（BRICS）國家代表與會，也就是巴西、印度、中國和南非。

上述歐洲消息來源表示，「中國積極參與」，並對再次會談一事「抱持正面態度」。

然而，巴西代表團強調，「任何實際的談判都必需廣納所有陣營」，當中也包括俄羅斯。

巴西代表團指出，「烏克蘭雖是最大受害者，但如果真的想要和平，就必需讓莫斯科當局以某種形式參與這個過程。」

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，雖沒有拿下烏國首都，但奪取了大片烏東領土。烏軍目前在西方國家支持下，正極力反攻以奪回失土。

烏克蘭出席昨天的會議之前，已預料會中將出現緊張情勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在昨天播出的受訪片段中說：「我預料對話勢必針鋒相對，但真理是在我們這一方的。」

率領烏國代表團出席這場會議的葉爾馬克說：「我們有很多分歧，也聽到很多的立場，但重點是有提出了我們的原則。」

「我們的任務是讓全世界為烏克蘭團結起來。」

中國出席吉達峰會，學者：參與討論不代表反俄

（中央社）沙烏地阿拉伯在吉達舉辦烏克蘭和平峰會，中國也派代表出席；學者分析，中國釋出支持沙國訊號，但參加會議僅表明願意傾聽和討論，這不意味中國會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果。

沙烏地阿拉伯於5至6日在第2大城吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、印度、巴西等約40國代表參加會議；中國政府也派出歐亞事務特別代表李輝出席會議。

《德國之聲》5日報導，沙國邀請數十個國家高級官員齊聚一堂，希望在2天會議期間就和平結束俄烏戰爭的關鍵原則達成一致。俄羅斯沒有獲邀出席，但一直不願譴責俄羅斯的中國則派出特別代表與會。

報導指出，目前尚不清楚此非正式會議是否旨在達成聯合聲明。出席會議的烏克蘭特使葉爾馬克則認為，這次的對話「將會相當困難」。

美國萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）中東研究員伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）說，中國的出席是一種支持沙烏地阿拉伯訊號。

不過，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國項目主任孫韻則表示，這不代表中國最終會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果：「參加會議僅表明願意傾聽和討論，這絕不意味著中國最終必須同意任何事情。」

香港《南華早報》8月4日報導，李輝今年5月前往歐洲執行和平任務，他出席吉達會議表明了中國尋求和平解決方案的決心；且北京還可以防止這一活動變成「反俄和西方主導的孤立俄羅斯的多邊場合」。

此外，中東政治分析師西哈比（Ali Shihabi）表示：這些會談是沙烏地阿拉伯與烏克蘭、俄羅斯和中國保持牢固關係的多極戰略取得成功的一個典型例子。

總部位於比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）中東項目主任希爾特曼（Joost Hiltermann）則指出，透過主辦這次會議，沙國希望加強其成為有能力調解衝突的中等強國的努力，同時希望外界忘記其過去的一些失敗的戰略和行動，例如干預葉門局勢或謀殺記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）等。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺