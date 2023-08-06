烏克蘭和平峰會：40國齊聚沙烏地同意和談應尊重烏國主權，中國出席防止西方孤立俄羅斯
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沙烏地阿拉伯在第2大城吉達舉辦烏克蘭和平峰會，除俄羅斯缺席外，美、中、印度等40國官員齊聚一堂。學者分析，中國出席峰會僅代表中國願意討論和平解決方案。此外，中國的出席還可以防止這場活動變成「反俄和西方主導的孤立俄羅斯的多邊場合」。
調停俄烏戰爭，沙國會議同意和談應尊重烏國主權
（中央社）沙烏地阿拉伯廣邀各國商討烏克蘭和平計畫的會議，在俄羅斯缺席但美、中、印度等約40國官員齊聚下，據傳已就關鍵要點達成共識，包括烏國領土完整應成為任何和平方案的核心。
綜合《法新社》和《路透社》報導，這場為期2天的會議，在多個代表團歷經數小時發言和冗長的閉門討論之後，於昨（5）日晚間落幕。
一如預料，會後並未發布最終聲明，但一位歐洲消息人士表示，各方已就關鍵要點達成共識，包括尊重烏克蘭的「領土完整和主權」應成為「任何和平解決方案的核心」。
主辦方成功讓俄國以外的金磚（BRICS）國家代表與會，也就是巴西、印度、中國和南非。
上述歐洲消息來源表示，「中國積極參與」，並對再次會談一事「抱持正面態度」。
然而，巴西代表團強調，「任何實際的談判都必需廣納所有陣營」，當中也包括俄羅斯。
巴西代表團指出，「烏克蘭雖是最大受害者，但如果真的想要和平，就必需讓莫斯科當局以某種形式參與這個過程。」
俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，雖沒有拿下烏國首都，但奪取了大片烏東領土。烏軍目前在西方國家支持下，正極力反攻以奪回失土。
烏克蘭出席昨天的會議之前，已預料會中將出現緊張情勢。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在昨天播出的受訪片段中說：「我預料對話勢必針鋒相對，但真理是在我們這一方的。」
率領烏國代表團出席這場會議的葉爾馬克說：「我們有很多分歧，也聽到很多的立場，但重點是有提出了我們的原則。」
「我們的任務是讓全世界為烏克蘭團結起來。」
中國出席吉達峰會，學者：參與討論不代表反俄
（中央社）沙烏地阿拉伯在吉達舉辦烏克蘭和平峰會，中國也派代表出席；學者分析，中國釋出支持沙國訊號，但參加會議僅表明願意傾聽和討論，這不意味中國會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果。
沙烏地阿拉伯於5至6日在第2大城吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、印度、巴西等約40國代表參加會議；中國政府也派出歐亞事務特別代表李輝出席會議。
《德國之聲》5日報導，沙國邀請數十個國家高級官員齊聚一堂，希望在2天會議期間就和平結束俄烏戰爭的關鍵原則達成一致。俄羅斯沒有獲邀出席，但一直不願譴責俄羅斯的中國則派出特別代表與會。
報導指出，目前尚不清楚此非正式會議是否旨在達成聯合聲明。出席會議的烏克蘭特使葉爾馬克則認為，這次的對話「將會相當困難」。
美國萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）中東研究員伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）說，中國的出席是一種支持沙烏地阿拉伯訊號。
不過，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國項目主任孫韻則表示，這不代表中國最終會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果：「參加會議僅表明願意傾聽和討論，這絕不意味著中國最終必須同意任何事情。」
香港《南華早報》8月4日報導，李輝今年5月前往歐洲執行和平任務，他出席吉達會議表明了中國尋求和平解決方案的決心；且北京還可以防止這一活動變成「反俄和西方主導的孤立俄羅斯的多邊場合」。
此外，中東政治分析師西哈比（Ali Shihabi）表示：這些會談是沙烏地阿拉伯與烏克蘭、俄羅斯和中國保持牢固關係的多極戰略取得成功的一個典型例子。
總部位於比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）中東項目主任希爾特曼（Joost Hiltermann）則指出，透過主辦這次會議，沙國希望加強其成為有能力調解衝突的中等強國的努力，同時希望外界忘記其過去的一些失敗的戰略和行動，例如干預葉門局勢或謀殺記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）等。
新聞來源
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL