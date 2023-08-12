【小說】《緣故地》推薦序：取材自抗日「林杞埔事件」，將筆伸到歷史無法替小人物發聲的地方
我們想讓你知道的是
本書為曾獲得台灣歷史小說獎的作家錢真，以家鄉竹山為場景，書寫一段日治時期帶有神異色彩的抗日故事。透過靜謐悠緩的筆觸，錢真寫下台灣人經歷近代化洗禮的震顫、新舊秩序更迭的迷惘，以及人與土地的深厚關係。
文：張惠菁（作家、衛城出版前總編輯）
【推薦序】多重宇宙中， 迷霧行路者
（本文涉及部分小說情節，請斟酌閱讀。）
時間是什麼？時間是推展著推展著便會分岔成平行宇宙，還是多重的平行宇宙終究會接觸與匯流合而為一？倘若平行宇宙之間發生接觸，誰會勝出成為此後的主線？又或者，這是一個沒有意義的問題，因為此刻看起來收伏了其他可能性的那條主線，當鏡頭拉遠，也只是紊亂線球中的一個線頭而已。而那被吸收、被消化、無聲壓抑潛伏下來的，或許又正一絲絲一縷縷地，被編織到下一個即將壯大的主線之中。這，是不是就是時間行進的方式？
錢真的小說，從《羅漢門》到《緣故地》，都善寫大帝國中的小人物。她所寫的小人物，是如此之小，小到不知帝國如何之大。帝國在《羅漢門》中，是京城遠在北京的大清帝國；在《緣故地》，則是明治維新後的大日本帝國。兩個帝國都在遠方，但也在近前。遠方有它們的皇帝、朝廷、層層的官階與威儀，近前有它們的代理人，官府、收租者，或是警察、公司。星戰影集《安道爾》描繪帝國從遠方統治著邊境殖民地，官僚冷漠，隨手把人逼上絕路。百姓看似卑微，實則頑強，保留著在地的智慧，這裡或那裡地隱匿著逃逸的空間、他者的意識。帝國雖強卻無知，無法遍知腳下統治的腳下這塊土地。
小人物也是無知的，卻是另一種。在大日本帝國代表的現代國家面前，小人物原生的生活與思考方式（或許可比喻成小人物自己所在的這一重宇宙），遭遇了來自上位、全然不同的思路——更高的權力，更縝密的計畫，有一整個帝國作後盾。沒人向小人物解釋清楚，帝國懷著什麼意圖而來，只有一個聲音總在告訴小人物，什麼可以、什麼不可以，壓制他，打擊他，要他改變。而他似乎聽到自己在問，為什麼是這樣，而不是那樣？
決定事情往什麼方向發展的，是氣？是運？是修行因果？還是軍事力量，經濟產值？ 若想改變一件事，是用符咒，道理，武力，或是法律訴訟？理解一件事情是按石碑上所刻，舊書上所寫，夢中所得，自己的靈感，神蹟的顯示，還是官員所講？
《緣故地》中的劉賜與劉乾，活在對這些問題沒有答案、或者說，答案在變動的時代。他們的故事，是關於小人物對著自己、對著彼此，問出「如何讓事情按我們希望的方向發展」，並且與答案角力的故事。他們知識程度不高，也不是存在主義哲學家，但他們被拋擲到這世間，恍惚知道國家主張的道理對他們並不友善，而像薛西弗斯般滾動著巨大的疑惑前行。
小說開始的時間是二十世紀初期，一九○九年（明治四十二年）。前一年台灣縱貫鐵路剛通車，台灣總督府初步完成清水溪流域的竹林調查，伊藤博文即將在次年於哈爾濱遇刺，故事中的劉乾來到劉賜的屋外。他們是年紀相近的朋友，他們的家鄉（今天南投竹山、鹿谷一帶）正被「日本人統治」這個因素改變。日本人派任的保正、巡查補，與內地生意人開始出現在身邊，代理著遠方帝國的意志。
有人能跟隨「勢」的走向，而獲利致富。像劉乾與劉賜這樣的人，是完全不知帝國的計畫、沒有途徑參與新時代的「術」或「勢」的人。百姓原本可以自由使用，維持基本生計的竹林，被總督府收走，總督府又將竹林交給三菱企業。生計被剝奪，加上日本警察的壓制方式，不滿累積，一九一二年（明治四十五年），發生了當地人襲擊派出所的真實歷史事件。
從歷史上看，這個時期發生在台灣的事，有點類似齋藤幸平在《人類世的「資本論」》中所說的，十六和十八世紀英國發生的「圈地運動」。英國「圈地運動」當時，農民被趕出原本共同擁有的農地；在二十世紀初的竹山，是筍農被奪走使用竹林，採竹、採筍的權利。資本將公共財解體，轉移所有權，成為大資本大企業的所有物，以更有效率的機械化工場，重組生產方式。
在新的勞動方式中，每個人將如齒輪般只負責一小環節；被零件化了的人，喪失了從土地收穫生活所需的可能，漸漸不再能自給自足，一切日用品變得匱乏而向外購買。這個齋藤幸平描述為「將公共財解體，並逐漸擴大『人為稀有性』」的資本主義初期發展，對當時的人想必衝擊很大。但在工業化被視為理所當然之後，前工業化時代小農的經歷從集體記憶中被遺忘。竹山筍農遇上三菱企業時的經歷，很接近這樣的歷史進程。
《緣故地》寫的是台灣這段真實發生過的歷史。但小說家錢真擅長的，卻是進入歷史所無法告訴我們的、角色的內面。她在真實的「林杞埔事件」上，藉著小說家的敘事，展開對台灣心靈的探索。身為社會底層的筍農與算命人，識字有限，學習知識的管道有限。對於世道為什麼變成如今這個樣子，他們尋求解釋，卻未必能分辨解釋的價值和真偽。原生文化告訴他們可信的，與外人帶來的法律、科學、新聞、新生產方式相接觸，這些小人物正來到多重宇宙交會處。
農民遇到了公司。法術遇到了法律。如果他們問，「事情為什麼是這樣」，或許算命仙會有一個答案，廟裏擲筊也有一個答案，日本國家則會有一個完全不同的答案。當他們開始懷疑，想要掙脫國家和公司的說法，為自己做出解釋，誰能保證，他們的解釋不是一種編造？來自夢境，來自願望，來自渴望能有些什麼可以相信。就像公司或國家編造理由給他們一樣，人為了拒絕國家的說法，是否必須編造幻境給自己，像劉乾在夢境中尋找根據？
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。