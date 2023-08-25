《印地安神話》：阿茲特克人常說自己是火與雨水的民族，大地女神埃卻悲戚地告誡，不可殺戮過多

文：王覺眠

戰神出世

作為四位創世神中的老大，南方蜂鳥神維齊洛波奇特利一直沒有掌管過世界，因為他對前幾個世界中造出來的人充滿不屑，他喜歡鮮血和戰鬥，到了第五太陽紀元，他終於等到了機會。

在圖拉城郊外的蛇山上，有一座孤伶伶的神廟，裡面有一個年邁的女祭司，叫科亞特利庫埃，某天她在打掃的時候，忽然從天花板掉下一個羽毛做的球。她覺得這個毛球十分可愛，就把它放在自己的裙子裡，繼續打掃。但是當她打掃完，想把球拿出來把玩一番時，卻發現球不見了。

不久後，科亞特利庫埃的肚子就大起來了，她懷孕了。她覺得又好氣又好笑，自己年紀已經這般大了，居然還會受孕，而受孕的原因卻是因為一個毛球。在這之前，科亞特利庫埃已經生了一個女兒和四百個兒子，她已經不想再生孩子了。於是她想了各種辦法把孩子打掉，但是孩子卻在她的肚子裡穩如磐石。女兒科伊奧莉沙烏基知道母親懷孕的事後，非常生氣，覺得母親一定是做了不可見人的醜事，她不希望母親生下這個孩子。

科伊奧莉沙烏基是個愛挑事的女人，她跑去和自己四百個兄弟說：「母親身為祭司，卻和不知哪裡的男人苟合，眼看就要生下野種，讓我們跟著一起蒙羞。現在我們只能去討伐她，殺死她和她肚子裡的野種。」這四百個男人沒什麼腦子，被姐姐一挑唆，也都十分憤怒，決定趕往蛇山，殺死母親。

一隻野鹿把消息帶給了科亞特利庫埃，她聽後傷心落淚，沒想到自己的孩子會這樣對待自己。「我該怎麼辦啊，是向自己的孩子叩首求饒，還是等著他們殺死我呢？」她流著眼淚自言自語。

這時，她肚子裡的孩子開口說話了：「母親不要著急，我自有退敵的辦法，妳就安心吧。」科亞特利庫埃震驚地看著自己的肚子，心想：「我是會生下妖孽，還是神明？算了，一切交給命運吧。」

兄弟大戰

四百兄弟全副武裝，手裡拿著鋒利的長矛，戰袍上下用貝殼妝點，十分威猛，在大姐伊奧莉沙烏基的帶領下，氣勢洶洶地趕往母親所居住的高山。

兄弟裡有一個叫奎特里亞克的，他心裡對大姐和其他人的做法很不滿，於是偷偷給母親通風報信。他一進門，就看到母親大得駭人的肚子，更奇特的是，肚子還會說話。

肚子裡的孩子冷靜地問奎特里亞克他們在哪裡駐紮，然後告訴他不要擔心母親。果然，當四百人趕到高山的時候，孩子從科亞特利庫埃的肚子裡破腹而出，他一出生身上就穿著戰袍，頭上有紅色的羽毛頭飾，大腿和雙腳是藍色的，臉上有黃黑兩色的花紋，肩膀上纏繞著通紅的火蛇，他就是南方蜂鳥神維齊洛波奇特利，他以投胎的方式來到了人間。

但是，他的母親科亞特利庫埃卻因肚子破開而死去了，她終究未能保住自己的性命，維齊洛波奇特利簡單地安葬了母親，就把自己的戰神之火燃向了自己的兄弟們，他相信此舉是為母親報仇。

他先是用火蛇燒壞了大姐的臉，割下她的頭顱，把她的身體砍成一塊一塊的，扔到山下，隨後進攻的長矛便對準了四百個兄弟，兄弟們被殺得七零八落，絕大部分的人都死在了維齊洛波奇特利的長矛之下，只有少部分逃往南方。

維齊洛波奇特利把四百個兄弟的武器都據為己有，尊自己的母親科亞特利埃為大地女神，而他死去的大姐和四百個兄弟也升上天空成為星辰，享得神位。

遷徙之旅

經此一役，維齊洛波奇特利便有了名氣，有一支部落找到了他，希望他能成為首領，這支部落是從一個子宮形狀的洞穴中爬出來的，他們自稱來自地心。他們就是阿茲特克人，生性好戰，四處遷徙。阿茲特克人選擇成為維齊洛波奇特利的子民，他們也奉維齊洛波奇特利出生的蛇山為聖山。維齊洛波奇特利高興地找到了一群和自己一樣好戰的人，決心帶領他們強大起來。

維齊洛波奇特利對他們說，他們原來的家園阿茲特蘭不適宜部落的進一步強大，他將帶領他們遷徙到一個神佑之地去。

路上，有一個阿茲特克人看到一隻野兔，他跑過去抓它，卻怎麼也抓不到，維齊洛波奇特利見狀不屑地說：「來吧，我的子民，我來教你們使用弓箭。」於是，維齊洛波奇特利將從四百個兄弟那裡繳獲來的武器分給阿茲特克人，在遷徙的路上，教他們使用弓箭，阿茲特克人日後征服四方，便將鮮血獻給維齊洛波奇特利。

他們一行人來到了特斯科科湖畔的查普爾特佩克，準備暫時休整。

但是這裡恰好是被維齊洛波奇特利殺死的姐姐伊奧莉沙烏基的兒子——考比爾的地盤，考比爾聽說了他們到來的消息，摩拳擦掌地說：「好了，這次我要為我的母親報仇，給那個什麼蜂鳥一點顏色看看。」

在場的祭司說：「這個傢伙很奇怪，明明身披火蛇，卻有個蜂鳥的名字。」另一個祭司說：「蜂鳥雖小，但是卻不停地從花心裡吸吮花蜜，貪婪的樣子就像吸血一樣，我們不要小覷他，何況他將四百個強大戰士幾乎屠殺殆盡。」考比爾說：「不過他帶領的並非軍隊，而是一群烏合之眾，我們絕對可以擊敗他們。」

一開始，維齊洛波奇特利的神威讓考比爾的軍隊嚇到腿軟，但是真正打起來的時候，沒有經過正規軍事訓練的阿茲特克人卻吃了敗仗，不過維齊洛波奇特利在交戰中一把抓住了考比爾。考比爾佯裝鎮定，說：「你好歹是我舅舅，請饒了我吧。」維齊洛波奇特利輕輕一笑說：「那麼我將用你的心臟做一件偉大的事。」說著，他伸手就把考比爾的心臟挖了出來，丟到特斯科科湖裡，考比爾的心臟變成一個小島，這個島日後成了偉大的特諾奇提特蘭城的所在地，阿茲特克人在這裡建立起了偉大的文明。