《國中三年最強父母求生指南》：想要孩子「認眞」讀書？比起籠統要求父母可以這樣引導
我們想讓你知道的是
很多時候爸媽都會希望孩子考的愈高越好，但孩子的內心可能不見得這樣認為，甚至只希望自己考上第二或第三志願即可，覺得「寧為雞首，不為牛後」。像這些認知差距，就應該要和孩子討論，看雙方能否達到平衡，接著再討論如何從大目標下來劃分小的目標。
文：洛洛老師
你是不是總覺得孩子不夠認真念書？
「你可以認真一點嗎？」媽媽看著躺在沙發上滑手機的安安，忍不住吐出這句話。「七、八年級的時候，你說沒有什麼功課就算了。現在都已經快九年級了，也沒有看你很認真的在讀書。我們以前像你這樣的時候， 都不知道有多拚命。」安安一臉不悅地說：「我們現在又跟你們以前不一樣，每次都拿以前來講。」漫不經心地放下手機，走回房間。媽媽心裡感到無奈，孩子怎麼就不能認真一點呢？
認為自己的孩子不夠認眞，應該是許多家長共同的心聲。自己的孩子也不算太差，就是用功度不足，考出來的成績不上不下，如果要再叫他認眞一點，就表現出滿臉的不情願，讓親子間每次遇到這個話題，氣氛就瞬間凍結。
然而只是叫孩子「認眞」，其實也是籠統的要求。所謂的「認眞一點」，是指念書時間再久一點？效率再高一點？專心一點？還是只要成績有出來，就是有認眞了呢？所以很多人會選擇坐在書桌前的時間長一點，至少花了時間念書，就能一定程度躱避爸媽的責難了。
相信爸媽都想看到孩子自動自發、全神貫注地讀書，卻常事與願違。為什麼孩子就是不肯拚一下呢？
雙方認知的差異
對於「認眞」到底要努力到什麼程度？常常是雙方歧異的來源。可能爸媽所謂的「認眞」，就是要用盡所有精力跟時間去念書。但大部分的時候，孩子認為有把功課作完，回家稍加複習過，考個七、八十分就不錯了，為什麼爸媽總是不滿意？當孩子對自我的要求並沒有那麼高的時候，自然就沒有那樣的動力花時間複習了。
還有一部分的狀況，是父母當年沒有那麼好的念書環境，或是表現不夠理想，不希望孩子也落居人後，所以特別把孩子送到私立學校，或額外去補習、學才藝，就是希望孩子能有更好的學習表現。當父母是犧牲自我生活品質，才能夠供給孩子這樣的學習環境時，心中自然有所期待。若孩子卻沒有預期中的努力，那心中的落差感自然更加深刻了。
及格就好的孩子
在教學現場中，我們會看到有很大一類是「看起來聰明，學習能力也不差」的孩子，他們在班級裡的成績還能維持中間甚至中上左右的水準，但如果要叫他再認眞一點，通常都不願付出更多的努力。這類的孩子上課往往也不夠專心，選擇用最小的力氣維持著差不多的成績水準，然後沾沾自喜地告訴大家：「我這次都沒有念書，還可以考成這個樣子。」
看在父母和老師的眼裡，常常是充滿疑惑的。我們很淸楚的可以看到這個孩子如果付出更多的努力，一定可以取得比現在好上更多的成績，但他們為什麼就不願意再認眞一點於課堂上，再專心一點完成課業呢？
念書，本身就是件需要花體力和精力的事。若你的孩子剛好處於上述狀況，父母該如何引導孩子更進一步呢？
及早了解自己的程度，才能以終為始前進
一般而言，在班級排名上還能夠維持前三分之一的人特別容易有想法誤差，認為自己在班上的成績已經不錯了，應該也可以考上不錯的高中吧！但各班的程度不見得齊一，有時連班上的第一名都不見得能夠順利進入第一志願。但孩子容易在這樣的誤解中，滿足於自己的學業表現。
等到九年級拿到模擬考成績之後，才發現自己和目標有所差距，屆時再奮力追趕，可能已是緩不濟急。
為了及早了解自己的程度，建議在七、八年級時，就可以針對每次段考成績的校排，大致對應出該校考上各級學校的人數，明白自己的成績大概要維持在校排的哪一個階層，才能拉近與自己心目中的理想學校的距離。甚至進入九年級模擬考之後，要以該區的區排名為主。
很多時候爸媽都會希望孩子考的愈高越好，但孩子的內心可能不見得這樣認為，甚至只希望自己考上第二或第三志願即可，覺得「寧為雞首，不為牛後」。像這些認知差距，就應該要和孩子討論，看雙方能否達到平衡，接著再討論如何從大目標下來劃分小的目標。
討論出雙方都能接受的認真程度
當有明確的前提時，再來調整念書的狀況，才會知道要有什麼具體的行為。例如：想要提升數學段考的成績十分、模擬考想達到A以上的成績？抑或是以考上某個學校為目標。
這樣討論的意義，是讓孩子能聚焦自己和理想中目標的差距，進而認淸自己必須付出多少努力。不然的話只是無限上綱的要孩子認眞，孩子只會感到困惑，卻不知道自己要努力到什麼程度。這樣一來討論「認眞」這個主題，才會有具體的方向以及目標，而不是只要坐在書桌前就好。
不夠認真，就不用面對「可能是自己實力不足」的問題
這類孩子通常是小學時期，憑藉著自己的聰明，好像就能輕鬆取得不錯的成績。但升上國中，課業開始加深加廣，無法再用「吃老本」的心態取得更好的成績。或是看到其他成績很好的同學，卻貌似沒有那麼努力，就想要像他們一樣。殊不知在學習上的天才還是屬於少數，多半表現優良的孩子，八十％都是苦讀而來的。這些人也許曾試著努力過，但是表現不如預期，在這樣的挫敗感下，乾脆一不做二不休選擇放棄，用「合理化」的心態來面對這個問題。
如此一來雖然能夠維持不差的成績，但身為師長都知道他們並沒有發揮實力。如果孩子和家長都不太在意這件事情，那自然沒有什麼問題。但很常看到的狀況是孩子心裡其實非常在意，卻裝作滿不在乎；爸媽的心裡也是在意的，又怕給孩子太大的壓力，所以告訴孩子：你考得怎麼樣都無所謂。有些孩子即便依然故我，其實內心也不知道要怎樣處理這樣的矛盾。
對於這類孩子，建議給予正面的累積與回饋，他們所展現的爆發力通常會遠超乎想像。讓他們知道「聰明」確實能夠在學習上有更快速的理解和利基點，但眞的要讓學習成效變好，「努力」還是很大的前提。
靠獎賞的外在動機，往往難以持久
累積孩子的成功經驗，是非常重要的一環。人會想要改變的前提，是必須累積足夠的自我效能，一方面相信自己能夠改變現狀，二方面也願意實踐。當這兩個條件完備的時候，他們才能夠啟動改變的機制。不然的話，父母會發現孩子好像八風吹不動，只剩下自己在那裡乾著急。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。