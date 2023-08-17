《國中三年最強父母求生指南》：想要孩子「認眞」讀書？比起籠統要求父母可以這樣引導

文：洛洛老師

你是不是總覺得孩子不夠認真念書？

「你可以認真一點嗎？」媽媽看著躺在沙發上滑手機的安安，忍不住吐出這句話。「七、八年級的時候，你說沒有什麼功課就算了。現在都已經快九年級了，也沒有看你很認真的在讀書。我們以前像你這樣的時候， 都不知道有多拚命。」安安一臉不悅地說：「我們現在又跟你們以前不一樣，每次都拿以前來講。」漫不經心地放下手機，走回房間。媽媽心裡感到無奈，孩子怎麼就不能認真一點呢？

認為自己的孩子不夠認眞，應該是許多家長共同的心聲。自己的孩子也不算太差，就是用功度不足，考出來的成績不上不下，如果要再叫他認眞一點，就表現出滿臉的不情願，讓親子間每次遇到這個話題，氣氛就瞬間凍結。

然而只是叫孩子「認眞」，其實也是籠統的要求。所謂的「認眞一點」，是指念書時間再久一點？效率再高一點？專心一點？還是只要成績有出來，就是有認眞了呢？所以很多人會選擇坐在書桌前的時間長一點，至少花了時間念書，就能一定程度躱避爸媽的責難了。

相信爸媽都想看到孩子自動自發、全神貫注地讀書，卻常事與願違。為什麼孩子就是不肯拚一下呢？

雙方認知的差異

對於「認眞」到底要努力到什麼程度？常常是雙方歧異的來源。可能爸媽所謂的「認眞」，就是要用盡所有精力跟時間去念書。但大部分的時候，孩子認為有把功課作完，回家稍加複習過，考個七、八十分就不錯了，為什麼爸媽總是不滿意？當孩子對自我的要求並沒有那麼高的時候，自然就沒有那樣的動力花時間複習了。

還有一部分的狀況，是父母當年沒有那麼好的念書環境，或是表現不夠理想，不希望孩子也落居人後，所以特別把孩子送到私立學校，或額外去補習、學才藝，就是希望孩子能有更好的學習表現。當父母是犧牲自我生活品質，才能夠供給孩子這樣的學習環境時，心中自然有所期待。若孩子卻沒有預期中的努力，那心中的落差感自然更加深刻了。

及格就好的孩子

在教學現場中，我們會看到有很大一類是「看起來聰明，學習能力也不差」的孩子，他們在班級裡的成績還能維持中間甚至中上左右的水準，但如果要叫他再認眞一點，通常都不願付出更多的努力。這類的孩子上課往往也不夠專心，選擇用最小的力氣維持著差不多的成績水準，然後沾沾自喜地告訴大家：「我這次都沒有念書，還可以考成這個樣子。」

看在父母和老師的眼裡，常常是充滿疑惑的。我們很淸楚的可以看到這個孩子如果付出更多的努力，一定可以取得比現在好上更多的成績，但他們為什麼就不願意再認眞一點於課堂上，再專心一點完成課業呢？

念書，本身就是件需要花體力和精力的事。若你的孩子剛好處於上述狀況，父母該如何引導孩子更進一步呢？

及早了解自己的程度，才能以終為始前進

一般而言，在班級排名上還能夠維持前三分之一的人特別容易有想法誤差，認為自己在班上的成績已經不錯了，應該也可以考上不錯的高中吧！但各班的程度不見得齊一，有時連班上的第一名都不見得能夠順利進入第一志願。但孩子容易在這樣的誤解中，滿足於自己的學業表現。

等到九年級拿到模擬考成績之後，才發現自己和目標有所差距，屆時再奮力追趕，可能已是緩不濟急。

為了及早了解自己的程度，建議在七、八年級時，就可以針對每次段考成績的校排，大致對應出該校考上各級學校的人數，明白自己的成績大概要維持在校排的哪一個階層，才能拉近與自己心目中的理想學校的距離。甚至進入九年級模擬考之後，要以該區的區排名為主。

很多時候爸媽都會希望孩子考的愈高越好，但孩子的內心可能不見得這樣認為，甚至只希望自己考上第二或第三志願即可，覺得「寧為雞首，不為牛後」。像這些認知差距，就應該要和孩子討論，看雙方能否達到平衡，接著再討論如何從大目標下來劃分小的目標。

討論出雙方都能接受的認真程度

當有明確的前提時，再來調整念書的狀況，才會知道要有什麼具體的行為。例如：想要提升數學段考的成績十分、模擬考想達到A以上的成績？抑或是以考上某個學校為目標。

這樣討論的意義，是讓孩子能聚焦自己和理想中目標的差距，進而認淸自己必須付出多少努力。不然的話只是無限上綱的要孩子認眞，孩子只會感到困惑，卻不知道自己要努力到什麼程度。這樣一來討論「認眞」這個主題，才會有具體的方向以及目標，而不是只要坐在書桌前就好。

不夠認真，就不用面對「可能是自己實力不足」的問題

這類孩子通常是小學時期，憑藉著自己的聰明，好像就能輕鬆取得不錯的成績。但升上國中，課業開始加深加廣，無法再用「吃老本」的心態取得更好的成績。或是看到其他成績很好的同學，卻貌似沒有那麼努力，就想要像他們一樣。殊不知在學習上的天才還是屬於少數，多半表現優良的孩子，八十％都是苦讀而來的。這些人也許曾試著努力過，但是表現不如預期，在這樣的挫敗感下，乾脆一不做二不休選擇放棄，用「合理化」的心態來面對這個問題。

如此一來雖然能夠維持不差的成績，但身為師長都知道他們並沒有發揮實力。如果孩子和家長都不太在意這件事情，那自然沒有什麼問題。但很常看到的狀況是孩子心裡其實非常在意，卻裝作滿不在乎；爸媽的心裡也是在意的，又怕給孩子太大的壓力，所以告訴孩子：你考得怎麼樣都無所謂。有些孩子即便依然故我，其實內心也不知道要怎樣處理這樣的矛盾。

對於這類孩子，建議給予正面的累積與回饋，他們所展現的爆發力通常會遠超乎想像。讓他們知道「聰明」確實能夠在學習上有更快速的理解和利基點，但眞的要讓學習成效變好，「努力」還是很大的前提。

靠獎賞的外在動機，往往難以持久

累積孩子的成功經驗，是非常重要的一環。人會想要改變的前提，是必須累積足夠的自我效能，一方面相信自己能夠改變現狀，二方面也願意實踐。當這兩個條件完備的時候，他們才能夠啟動改變的機制。不然的話，父母會發現孩子好像八風吹不動，只剩下自己在那裡乾著急。