《藍色學院》：千萬不要一個人潛水，且應該兩秒內要能碰到你的潛伴

文：陳琦恩

拿到證照了，下次潛水要注意什麼？

在我心中怎樣才是一個「Good Diver」？

好朋友Eva帶著一群朋友來到遙遠的恆春找我學潛水，第一天大家在游泳池的時候都呈現要放棄的感覺，隨著下水次數增加，在開放水域第四次潛水（也是結業潛水），看著大家開始享受在海裡的感覺， 能自在的在海裡輕鬆游動，一上岸我開心的跟每一個學生握手，大聲的告訴他們：「你們已經是一位潛水員了。」

這張開放水域潛水員證照理論上允許你跟同等級的潛水員一起潛水，不需要有教練的陪同，不過還是強烈建議剛開始的時候都要有潛導陪同你下水，照顧你的安全，帶你到好玩的地方。

我相信上完潛水課的學員，在知識跟技巧上有一定的水準跟能力， 不過我更想要讓他們了解的是「安全才是第一考量」，因為這張證照也代表著你擁有自己潛水的能力，所以這篇要跟大家聊聊good diver要具備的四大面向——「潛伴制度、中性浮力、問題處理、計畫潛水」。

潛伴制度

我覺得潛水最重要的就是潛伴，一個人潛水的壞處太多了，你遇到任何的問題完全沒有人可以幫忙，相信我，我遇到太多次了，以前在做工程潛水的時候在水下都是自己一個人，所有的問題都必須自己解決，而那個問題可能會危及你的生命。

在水中如何執行潛伴照顧

隨時保持合理距離，就是你2秒內可以碰到你的潛伴，如果太遠就失去潛伴照顧的意義了。

下水前先做手勢律定，溝通永遠是在水下最重要的事情，不然我們根本沒辦法了解對方想表達的意思。

緊急處理，如果失算了該怎麼做，該怎麼集合這些都要先討論好， 讓自己有面對緊急狀況的應變能力，也強烈建議學生可以來上救援潛水員課程。

心態調整，和潛伴保持在一起並遵守照顧彼此潛水安全的規則是你的責任，這件事情沒有任何人可以代勞，誰都不想要遇到一個漠不關心的潛伴。

一群人潛水的好處太多了，如果你在水裡面看到了鬼蝠魟，你又沒帶相機，你上岸要怎麼跟別人分享這個喜悅。

對我來說，一個人是喜歡，一群人是愛。我喜歡跟著一群人一起潛水，因為好處有：可以一起填寫潛水日誌分享回憶，在水裡面若有任何問題可以互相檢討，最重要的是你遇到問題了有人可以幫忙，你失散了有人可以救援，所以我強烈的建議千萬不要一個人潛水。

中性浮力

通常我們要分辨一個潛水員的能力，最優先評估的點就是中性浮力，在水裡面是飛來飛去，還是能夠表現出來很輕鬆的樣子，這個技巧絕對不只是好看而已，而是能夠讓避免很多潛水不必要的風險。

配重調整考量

剛學會潛水的潛水員最常問的問題就是：「教練我要配幾公斤？」正常來講是你體重的十分之一，不過我覺得這重量都有點太重了，所以必須評估環境和裝備的差異。

正確的配置位置是讓他平均的放置身體前方兩側，然後不要追求過輕的配重，因為他會讓你在潛水的時候相對不舒服。

中性浮力檢查是什麼？

中性浮力檢查就是「在浮力調整裝置沒有充氣以及保持正常呼吸的情況下，身體漂浮在水面齊眼的高度，當你呼氣時，你應該要慢慢下沉。」

這時候的配重如果是4公斤，你可以再增加1到2公斤去抵銷待會空氣消耗後失去的重量。

緩慢下潛去習慣中性浮力的變化，練習如何控制速度，並且去嘗試用不同姿勢下潛。

控制身體姿勢，讓蛙鞋有效率的踢動，感受呼吸的變化，想像己像是一隻魚，用最節能跟高效的方式在水裡面遊動。

問題處理

在上課時候我們會學到非常多的技巧，但這些技巧，有80％都是用來預防問題，我都會跟學生說千萬不要把你的問題帶到水裡面，因為他會把問題放大100倍，在水面上很容易解決的事情到水裡面，可能都會相當困難而且有非常高的風險。

裝備狀況處理

最常遇到的就是裝備問題，所以還是強烈建議你擁有一套屬於自己的裝備，這樣問題相對較少而且你也知道如何處理。

面鏡——新潛水員最擔心的狀況就是面鏡進水，所以我們要學習面鏡排水、無面鏡呼吸、無面鏡游動都是為了這個問題而衍生的。

調節器——因為調節器有故障安全機制，就算故障了也只是不斷漏出空氣，所以我們會學習如何從不斷漏氣的調節器呼吸。以及調節器排水、調節器巡迴等等技巧。

BCD（Buoyancy Compensator Device，浮力輔助設備）——最常發生的就是BCD不斷充氣，這時候我們就要學習如何解除BCD的充氣管，並且學習如何利用口吹方式幫助充氣，讓你可以維持浮力。

不過我覺得裝備問題在岸上都可以解決，人為疏失才是最麻煩的，因為貪玩，因為沒有經驗，都會造成風險。

沒氣程序

這件事情應該先想到為何會讓自己陷入沒有空氣的窘境，我們應該更常的去檢查殘壓表，然後跟潛伴在一起，這樣沒氣的話，你還可以使用潛伴的備用氣源，也減少跟潛伴失散的機率。

減壓風險

中性浮力控制代表你是潛水員的基本要求，而會使用電腦表代表你是一位有經驗的潛水員，因為等到你有經驗後你的潛水時間會變得比較長，深度會比較深，這時候開始會有減壓的風險，而電腦表會幫助你控制這個風險。

我常說潛水是非常嚴格控管的活動，因為光是你的裝備就有三個人會去檢查，第一個當然是自己、第二個是你的潛伴、第三個就是你帶隊的教練，我相信在這樣層層的檢查下，問題會降到最低。

計畫潛水

「Plan your dive, Dive your plan」計畫你的潛水，並照著你的計畫去潛水。這是我對於潛水最基本的要求，我通常在潛水簡報會說明這5點，「潛水時間、深度規畫、空氣配置、地形導覽、生物介紹」。我會跟學生說如果之後要去潛水，發現潛水店的潛導沒有做潛水簡報，就要特別的小心，因為他連最基本的東西都沒告知你，你還期待待會在水裡照顧你的安全嗎？因為這只是他身為潛導的基本門檻而已。

當然還有更困難的環境評估：浪況差異、水流變化、地形辨識、氣溫水溫、能見度。你可能會想說「我一個潛水員怎麼可能可以了解這麼多事情啊？」我當然知道要了解這些有點太困難，所以你只需要找到一個好導潛，例如找我帶你去潛水。