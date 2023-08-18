《藍色學院》：千萬不要一個人潛水，且應該兩秒內要能碰到你的潛伴
我們想讓你知道的是
對我來說，一個人是喜歡，一群人是愛。我喜歡跟著一群人一起潛水，因為好處有：可以一起填寫潛水日誌分享回憶，在水裡面若有任何問題可以互相檢討，最重要的是你遇到問題了有人可以幫忙，你失散了有人可以救援，所以我強烈的建議千萬不要一個人潛水。
文：陳琦恩
拿到證照了，下次潛水要注意什麼？
在我心中怎樣才是一個「Good Diver」？
好朋友Eva帶著一群朋友來到遙遠的恆春找我學潛水，第一天大家在游泳池的時候都呈現要放棄的感覺，隨著下水次數增加，在開放水域第四次潛水（也是結業潛水），看著大家開始享受在海裡的感覺， 能自在的在海裡輕鬆游動，一上岸我開心的跟每一個學生握手，大聲的告訴他們：「你們已經是一位潛水員了。」
這張開放水域潛水員證照理論上允許你跟同等級的潛水員一起潛水，不需要有教練的陪同，不過還是強烈建議剛開始的時候都要有潛導陪同你下水，照顧你的安全，帶你到好玩的地方。
我相信上完潛水課的學員，在知識跟技巧上有一定的水準跟能力， 不過我更想要讓他們了解的是「安全才是第一考量」，因為這張證照也代表著你擁有自己潛水的能力，所以這篇要跟大家聊聊good diver要具備的四大面向——「潛伴制度、中性浮力、問題處理、計畫潛水」。
潛伴制度
我覺得潛水最重要的就是潛伴，一個人潛水的壞處太多了，你遇到任何的問題完全沒有人可以幫忙，相信我，我遇到太多次了，以前在做工程潛水的時候在水下都是自己一個人，所有的問題都必須自己解決，而那個問題可能會危及你的生命。
在水中如何執行潛伴照顧
隨時保持合理距離，就是你2秒內可以碰到你的潛伴，如果太遠就失去潛伴照顧的意義了。
下水前先做手勢律定，溝通永遠是在水下最重要的事情，不然我們根本沒辦法了解對方想表達的意思。
緊急處理，如果失算了該怎麼做，該怎麼集合這些都要先討論好， 讓自己有面對緊急狀況的應變能力，也強烈建議學生可以來上救援潛水員課程。
心態調整，和潛伴保持在一起並遵守照顧彼此潛水安全的規則是你的責任，這件事情沒有任何人可以代勞，誰都不想要遇到一個漠不關心的潛伴。
一群人潛水的好處太多了，如果你在水裡面看到了鬼蝠魟，你又沒帶相機，你上岸要怎麼跟別人分享這個喜悅。
對我來說，一個人是喜歡，一群人是愛。我喜歡跟著一群人一起潛水，因為好處有：可以一起填寫潛水日誌分享回憶，在水裡面若有任何問題可以互相檢討，最重要的是你遇到問題了有人可以幫忙，你失散了有人可以救援，所以我強烈的建議千萬不要一個人潛水。
中性浮力
通常我們要分辨一個潛水員的能力，最優先評估的點就是中性浮力，在水裡面是飛來飛去，還是能夠表現出來很輕鬆的樣子，這個技巧絕對不只是好看而已，而是能夠讓避免很多潛水不必要的風險。
配重調整考量
剛學會潛水的潛水員最常問的問題就是：「教練我要配幾公斤？」正常來講是你體重的十分之一，不過我覺得這重量都有點太重了，所以必須評估環境和裝備的差異。
正確的配置位置是讓他平均的放置身體前方兩側，然後不要追求過輕的配重，因為他會讓你在潛水的時候相對不舒服。
中性浮力檢查是什麼？
中性浮力檢查就是「在浮力調整裝置沒有充氣以及保持正常呼吸的情況下，身體漂浮在水面齊眼的高度，當你呼氣時，你應該要慢慢下沉。」
這時候的配重如果是4公斤，你可以再增加1到2公斤去抵銷待會空氣消耗後失去的重量。
緩慢下潛去習慣中性浮力的變化，練習如何控制速度，並且去嘗試用不同姿勢下潛。
控制身體姿勢，讓蛙鞋有效率的踢動，感受呼吸的變化，想像己像是一隻魚，用最節能跟高效的方式在水裡面遊動。
問題處理
在上課時候我們會學到非常多的技巧，但這些技巧，有80％都是用來預防問題，我都會跟學生說千萬不要把你的問題帶到水裡面，因為他會把問題放大100倍，在水面上很容易解決的事情到水裡面，可能都會相當困難而且有非常高的風險。
裝備狀況處理
最常遇到的就是裝備問題，所以還是強烈建議你擁有一套屬於自己的裝備，這樣問題相對較少而且你也知道如何處理。
- 面鏡——新潛水員最擔心的狀況就是面鏡進水，所以我們要學習面鏡排水、無面鏡呼吸、無面鏡游動都是為了這個問題而衍生的。
- 調節器——因為調節器有故障安全機制，就算故障了也只是不斷漏出空氣，所以我們會學習如何從不斷漏氣的調節器呼吸。以及調節器排水、調節器巡迴等等技巧。
- BCD（Buoyancy Compensator Device，浮力輔助設備）——最常發生的就是BCD不斷充氣，這時候我們就要學習如何解除BCD的充氣管，並且學習如何利用口吹方式幫助充氣，讓你可以維持浮力。
不過我覺得裝備問題在岸上都可以解決，人為疏失才是最麻煩的，因為貪玩，因為沒有經驗，都會造成風險。
沒氣程序
這件事情應該先想到為何會讓自己陷入沒有空氣的窘境，我們應該更常的去檢查殘壓表，然後跟潛伴在一起，這樣沒氣的話，你還可以使用潛伴的備用氣源，也減少跟潛伴失散的機率。
減壓風險
中性浮力控制代表你是潛水員的基本要求，而會使用電腦表代表你是一位有經驗的潛水員，因為等到你有經驗後你的潛水時間會變得比較長，深度會比較深，這時候開始會有減壓的風險，而電腦表會幫助你控制這個風險。
我常說潛水是非常嚴格控管的活動，因為光是你的裝備就有三個人會去檢查，第一個當然是自己、第二個是你的潛伴、第三個就是你帶隊的教練，我相信在這樣層層的檢查下，問題會降到最低。
計畫潛水
「Plan your dive, Dive your plan」計畫你的潛水，並照著你的計畫去潛水。這是我對於潛水最基本的要求，我通常在潛水簡報會說明這5點，「潛水時間、深度規畫、空氣配置、地形導覽、生物介紹」。我會跟學生說如果之後要去潛水，發現潛水店的潛導沒有做潛水簡報，就要特別的小心，因為他連最基本的東西都沒告知你，你還期待待會在水裡照顧你的安全嗎？因為這只是他身為潛導的基本門檻而已。
當然還有更困難的環境評估：浪況差異、水流變化、地形辨識、氣溫水溫、能見度。你可能會想說「我一個潛水員怎麼可能可以了解這麼多事情啊？」我當然知道要了解這些有點太困難，所以你只需要找到一個好導潛，例如找我帶你去潛水。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。