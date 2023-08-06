中國統戰滲透地方創生團體？國發會：地方創生不應成統戰看板，將檢討獲獎與補助資格
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暗坑文化工作室認為，這並不是單純的國際獎項，從報名規定中便可以看到矮化或明確以統戰工作為目標的內容。當台灣被標示為「台灣地區」，就絕對不是什「交流」，而是赤裸裸的統戰工作。
近日，中國福建省所推動「海峽鄉建鄉創獎」的獲獎名單中，出現了台灣地方創生相關團體，引發外界擔憂中國對台灣基層進行統戰。對此，國發會今（6）日也發佈新聞稿，釐清該活動是否涉及統戰。
中國以交流之名滲透台灣地方創生？
8月4日，從事地方創生工作的「暗坑文化工作室」在其臉書粉專上指出，中國統戰已滲透到台灣鄉鎮。
暗坑文化工作室揭露，「2023第二屆海峽鄉建鄉創獎」的獲獎名單中，出現來自台灣的地方創生團隊，而這些得獎團隊的所在地，幾乎遍佈了全台灣。暗坑文化工作室擔憂，一旦這些地方創生團隊獲取中國政府的資助，未來台灣就會出現由中國政府出資的地方軟、硬體建設。
此外，暗坑文化工作室指出，這次有多所台灣的大學報名鄉建鄉創獎，包含大葉大學、中國醫事科技大學、文化大學、大同大學、醒吾科技大學、東海大學、勤益科技大學。其中，大葉大學獲獎數量高達3案。
在獲獎名單中，也發現到大葉大學的團隊以「三元區閩台鄉建鄉創樣板以台引台」為案名提案。暗坑文化工作室表示，「以台引台」就是中國統戰政策之一。
暗坑文化工作室認為，這並不是單純的國際獎項，從報名規定中便可以看到矮化或明確以統戰工作為目標的內容。當台灣被標示為「台灣地區」，就絕對不是什「交流」，而是赤裸裸的統戰工作。
暗坑文化工作室警告，「海峽鄉建鄉創獎」是來自福建省政府與省委會的統戰策略，他們要從地方上開始著手滲透，成為地方資源的掌控者與分配者。只要中國一聲令下，那就是從地方開始裂解，從基層開始策反的危機。
8月5日，暗坑文化工作室再度發文，指出鄉建鄉創獎的台灣聯絡窗口是「小鎮文創公司」，而其負責人為何培鈞。何培鈞不僅是「台灣地方創生基金會」的董事，也是「台灣地域振興聯盟」的發起人之一。
國發會：若涉統戰將檢討獲獎與補助資格
國發會初步研判，海峽鄉建鄉創獎未涉及中國提供的補助資金。而該活動是透過小鎮文創公司為窗口，聯繫及邀請台灣地方團隊以「交流」為名義參與。
國發會表示，絕不支持任何團隊參與統戰活動，地方創生也不應成為統戰看板。目前，國發會鼓勵的國際交流以日本為主，且「從未」支持或鼓勵地方創生團體參與中國活動。
針對小鎮文創公司是否有領取國發會補助，國發會指出，小鎮文創公司及其創辦人何培鈞先生未參與 「加速推動地方創生計畫」（地方創生2.0），因此，也未領取任何國發會補助及贊助。
國發會聲明，其從未支持小鎮文創公司牽線兩岸交流，並呼籲各界謹慎處理與中國交流事務，避免被利用為統戰看板。
此外，經國發會比對獲獎名單後，發現確實有少數團隊為政府所補助支持之地方創生團隊，而國發會已與相關部會聯繫團隊，將持續追蹤後續發展。
國發會強調，未來凡涉及參與中國統戰活動，將依據相關規定，重新檢討其獲獎與補助的資格。
新聞來源
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html