中國統戰滲透地方創生團體？國發會：地方創生不應成統戰看板，將檢討獲獎與補助資格

近日，中國福建省所推動「海峽鄉建鄉創獎」的獲獎名單中，出現了台灣地方創生相關團體，引發外界擔憂中國對台灣基層進行統戰。對此，國發會今（6）日也發佈新聞稿，釐清該活動是否涉及統戰。

中國以交流之名滲透台灣地方創生？

8月4日，從事地方創生工作的「暗坑文化工作室」在其臉書粉專上指出，中國統戰已滲透到台灣鄉鎮。

暗坑文化工作室揭露，「2023第二屆海峽鄉建鄉創獎」的獲獎名單中，出現來自台灣的地方創生團隊，而這些得獎團隊的所在地，幾乎遍佈了全台灣。暗坑文化工作室擔憂，一旦這些地方創生團隊獲取中國政府的資助，未來台灣就會出現由中國政府出資的地方軟、硬體建設。

此外，暗坑文化工作室指出，這次有多所台灣的大學報名鄉建鄉創獎，包含大葉大學、中國醫事科技大學、文化大學、大同大學、醒吾科技大學、東海大學、勤益科技大學。其中，大葉大學獲獎數量高達3案。

在獲獎名單中，也發現到大葉大學的團隊以「三元區閩台鄉建鄉創樣板以台引台」為案名提案。暗坑文化工作室表示，「以台引台」就是中國統戰政策之一。

暗坑文化工作室認為，這並不是單純的國際獎項，從報名規定中便可以看到矮化或明確以統戰工作為目標的內容。當台灣被標示為「台灣地區」，就絕對不是什「交流」，而是赤裸裸的統戰工作。

暗坑文化工作室警告，「海峽鄉建鄉創獎」是來自福建省政府與省委會的統戰策略，他們要從地方上開始著手滲透，成為地方資源的掌控者與分配者。只要中國一聲令下，那就是從地方開始裂解，從基層開始策反的危機。

8月5日，暗坑文化工作室再度發文，指出鄉建鄉創獎的台灣聯絡窗口是「小鎮文創公司」，而其負責人為何培鈞。何培鈞不僅是「台灣地方創生基金會」的董事，也是「台灣地域振興聯盟」的發起人之一。

國發會：若涉統戰將檢討獲獎與補助資格

國發會初步研判，海峽鄉建鄉創獎未涉及中國提供的補助資金。而該活動是透過小鎮文創公司為窗口，聯繫及邀請台灣地方團隊以「交流」為名義參與。

國發會表示，絕不支持任何團隊參與統戰活動，地方創生也不應成為統戰看板。目前，國發會鼓勵的國際交流以日本為主，且「從未」支持或鼓勵地方創生團體參與中國活動。

針對小鎮文創公司是否有領取國發會補助，國發會指出，小鎮文創公司及其創辦人何培鈞先生未參與 「加速推動地方創生計畫」（地方創生2.0），因此，也未領取任何國發會補助及贊助。

國發會聲明，其從未支持小鎮文創公司牽線兩岸交流，並呼籲各界謹慎處理與中國交流事務，避免被利用為統戰看板。

此外，經國發會比對獲獎名單後，發現確實有少數團隊為政府所補助支持之地方創生團隊，而國發會已與相關部會聯繫團隊，將持續追蹤後續發展。

國發會強調，未來凡涉及參與中國統戰活動，將依據相關規定，重新檢討其獲獎與補助的資格。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺