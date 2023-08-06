新北社宅興辦零戶？侯友宜批中央社宅20萬戶也跳票，內政部：直接社宅已興建8.4萬戶

社宅興辦跳票，侯友宜批賴清德：不要只會批評別人

（中央社）民進黨總統參選人賴清德競辦批評國民黨總統參選人侯友宜，新北市社宅興辦零戶。侯友宜今（6）日表示，民進黨執政社宅興辦20萬戶目標也跳票，「不要有嘴說別人、沒嘴說自己。」

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧反駁，總統蔡英文興辦社會住宅、社宅包租代管的政策不斷在實現，也將在明年達到20萬戶的目標，侯友宜自己在新北市從2022年至今，連續2年地方政府社宅決標數為零戶，甚至連中央蓋了哪些社宅都不清楚，恐怕要先多做點功課，不要把口號當政見、把批評當策略。

郭雅慧表示，民進黨執政對居住政策提出具體的規劃，賴清德延續蔡總統打下的基礎，提出未來加碼推動13萬戶的社會住宅、17萬戶的社宅包租代管，以及提供租金補貼到每年50萬戶，這些規劃及數量都確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，絕不是喊喊口號而已。蔡英文政府在推動社福及各項建設的同時，堅守財政紀律，特別預算同樣受到民意的監督，侯友宜不應為選舉抹黑、為批評而批評。

侯友宜上午在雲林縣副縣長謝淑亞等人陪同下，先前往斗六市南聖宮參拜，隨後前往古坑鄉參加創樂子手作體驗。

媒體詢問，賴清德競選辦公室指侯友宜擔任新北市長連續2年的社宅興辦量為零戶，不過，其實有1萬1000戶。侯友宜接受媒體聯訪回應，賴清德擔任過副總統、行政院長，結果民進黨執政的社宅20萬戶目標也跳票，「不要有嘴說別人、沒嘴說自己」，希望賴清德要反省檢討。

另外，媒體詢問，總統蔡英文昨「前瞻基礎建設計畫是要落實經濟發展，讓國家經濟規模更大，投入更多建設經費，也不會債留子孫」說法，疑與審計部數據有出入。

侯友宜指出，蔡總統把特別預算變成常態化，且舉債超過國民黨執政時候還要多，這是不爭事實。最重要的是破壞財政紀律債留子孫，以後還要債留曾孫，下一代都要背債，因此財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。

侯友宜下午則分別前往北港朝天宮、四湖海清宮參拜，並參加口湖鰻魚養殖協會及口湖鄉民意代表座談會。

內政部：直接興建社宅已8.4萬戶，全力拚達標

媒體報導總統蔡英文社宅政策恐跳票，內政部昨（5）日澄清指出，8年20萬戶社宅政策，其中直接興建社宅已達成8.4萬戶，將全力達成12萬戶的興建目標，另外包租代管也預計於明（2024）年達標8萬戶。

蔡總統承諾8年達成社會住宅20萬戶目標，其中12萬戶直接興建，8萬戶採包租代管。《聯合報》昨天報導指出，蔡總統任內7年，社宅僅2萬多戶完工，政策面臨跳票。

內政部昨天透過新聞稿澄清說，依據行政院2017年3月6日核定的「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數是以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

內政部說，政府自2016年啟動8年20萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，2020年起改採啟動「中央主導，地方配合」，2020年底已達成第一階段4萬戶社宅目標，截至2023年7月底，已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4461戶，達成率70.39％。

此外，根據內政部全國社會住宅興辦進度統計表，若加計中央與地方規劃中的社宅戶數3萬9964戶，整體將達成12萬4425戶。

內政部表示，政府正按照社會住宅推動進度，持續穩健成長，拚全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

包租代管8萬戶部分，內政部說，2017年底開辦包租代管後，經中央地方努力，截至今年7月底，累計媒合7萬5854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6246戶，每季媒合數相較開辦初期700戶情形，成長為每季7000戶的媒合量能；按此進度，預計2024年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺