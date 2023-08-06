新北社宅興辦零戶？侯友宜批中央社宅20萬戶也跳票，內政部：直接社宅已興建8.4萬戶
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遭賴清德陣營質疑新北市社宅興辦零戶，新北市城鄉局昨日澄清，市府已興辦1萬1086戶。侯友宜今日也反嗆，中央20萬戶社宅目標跳票，內政部回應直接興建社宅已達成8.4萬戶，將全力達成12萬戶的興建目標。
社宅興辦跳票，侯友宜批賴清德：不要只會批評別人
（中央社）民進黨總統參選人賴清德競辦批評國民黨總統參選人侯友宜，新北市社宅興辦零戶。侯友宜今（6）日表示，民進黨執政社宅興辦20萬戶目標也跳票，「不要有嘴說別人、沒嘴說自己。」
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧反駁，總統蔡英文興辦社會住宅、社宅包租代管的政策不斷在實現，也將在明年達到20萬戶的目標，侯友宜自己在新北市從2022年至今，連續2年地方政府社宅決標數為零戶，甚至連中央蓋了哪些社宅都不清楚，恐怕要先多做點功課，不要把口號當政見、把批評當策略。
郭雅慧表示，民進黨執政對居住政策提出具體的規劃，賴清德延續蔡總統打下的基礎，提出未來加碼推動13萬戶的社會住宅、17萬戶的社宅包租代管，以及提供租金補貼到每年50萬戶，這些規劃及數量都確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，絕不是喊喊口號而已。蔡英文政府在推動社福及各項建設的同時，堅守財政紀律，特別預算同樣受到民意的監督，侯友宜不應為選舉抹黑、為批評而批評。
侯友宜上午在雲林縣副縣長謝淑亞等人陪同下，先前往斗六市南聖宮參拜，隨後前往古坑鄉參加創樂子手作體驗。
媒體詢問，賴清德競選辦公室指侯友宜擔任新北市長連續2年的社宅興辦量為零戶，不過，其實有1萬1000戶。侯友宜接受媒體聯訪回應，賴清德擔任過副總統、行政院長，結果民進黨執政的社宅20萬戶目標也跳票，「不要有嘴說別人、沒嘴說自己」，希望賴清德要反省檢討。
另外，媒體詢問，總統蔡英文昨「前瞻基礎建設計畫是要落實經濟發展，讓國家經濟規模更大，投入更多建設經費，也不會債留子孫」說法，疑與審計部數據有出入。
侯友宜指出，蔡總統把特別預算變成常態化，且舉債超過國民黨執政時候還要多，這是不爭事實。最重要的是破壞財政紀律債留子孫，以後還要債留曾孫，下一代都要背債，因此財政紀律很重要，這些問題大家都很清楚。
侯友宜下午則分別前往北港朝天宮、四湖海清宮參拜，並參加口湖鰻魚養殖協會及口湖鄉民意代表座談會。
內政部：直接興建社宅已8.4萬戶，全力拚達標
媒體報導總統蔡英文社宅政策恐跳票，內政部昨（5）日澄清指出，8年20萬戶社宅政策，其中直接興建社宅已達成8.4萬戶，將全力達成12萬戶的興建目標，另外包租代管也預計於明（2024）年達標8萬戶。
蔡總統承諾8年達成社會住宅20萬戶目標，其中12萬戶直接興建，8萬戶採包租代管。《聯合報》昨天報導指出，蔡總統任內7年，社宅僅2萬多戶完工，政策面臨跳票。
內政部昨天透過新聞稿澄清說，依據行政院2017年3月6日核定的「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數是以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。
內政部說，政府自2016年啟動8年20萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，2020年起改採啟動「中央主導，地方配合」，2020年底已達成第一階段4萬戶社宅目標，截至2023年7月底，已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4461戶，達成率70.39％。
此外，根據內政部全國社會住宅興辦進度統計表，若加計中央與地方規劃中的社宅戶數3萬9964戶，整體將達成12萬4425戶。
內政部表示，政府正按照社會住宅推動進度，持續穩健成長，拚全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。
包租代管8萬戶部分，內政部說，2017年底開辦包租代管後，經中央地方努力，截至今年7月底，累計媒合7萬5854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6246戶，每季媒合數相較開辦初期700戶情形，成長為每季7000戶的媒合量能；按此進度，預計2024年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號