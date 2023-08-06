韓國社群網路上隨機殺人預告不斷，警方逮46人多為未成年、聲稱「只是開玩笑」

（中央社）韓國公共場所接連發生隨機攻擊事件，社群網路上也不斷出現聲稱將在特定地區攻擊、殺人的貼文，韓國警方到今（6）日中午為止已逮捕46人。

與5日中午累計數字相比，韓國警方在24小時內又逮捕28人；警方表示，這些發文者多數為未成年人，多聲稱「只是開玩笑」，也有40多歲男性被捕後表示自己是因為喝醉才發文。

首爾市、京畿道城南市近日接連發生隨機攻擊事件，不僅造成多人死傷，也讓大眾惶惶不安。警方不敢輕忽這類殺人預告，視為「嚴重犯罪行為」、「直接威脅民眾安全」。這些「只是開玩笑」的發文者，可能因涉嫌威脅而被判3年以下徒刑或500萬韓元（約新台幣12.1萬元）以下罰金。

警方表示，若調查發現發文者確實準備犯案行動，將申請拘留調查。《韓聯社》報導，慶尚北道警方今天表示，2日已將一名33歲的發文者依涉嫌預告殺人等嫌疑移交檢方調查，這是首爾市地鐵新林站附近隨機攻擊後因發文預告殺人而被移送法辦的首例。

為降低民眾恐慌，韓國警方已啟動「特別治安行動」，對民眾通報的所有預告發文進行追蹤，相關人士透露，5日接獲16件通報中已逮捕8人；警察廳國家搜查本部長禹鐘壽同日下午與各地警方幹部召開視訊會議，討論網路殺人預告的解決方案。

警方針對預告犯案的地點強化巡邏，據韓國總統辦公室提供資料，警方共對全國3444處派出2萬2098名人力，累計已對行跡可疑人士進行442次盤查，其中14件因查出實際嫌疑而被捕。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺