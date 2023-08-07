觀眾想滿足求知欲，卻沒有求知的耐性，於是產生了老高這種「秘聞」頻道
我們想讓你知道的是
秘聞既可以滿足人的求知欲，又不會提高獲得知識的門檻，也就是不辛苦。你不需要理解甚麼機理，你就可以知道一些別人不知道的東西。對於大眾而言，懂量子力學與天體物理學之所以高人一等，是因為他們懂別人不懂的東西，而我知道秘聞，有如懂量子力學，也是懂你們不懂的東西，所以我也是擁有你們不懂的知識之人了。
不論是優質與劣質的頻道們，提供的都是資訊，所謂優質的頻道，提供的是有根據的資訊，他不一定是正確的，但是至少是有被認真看待的，盡可能的避免不必要的錯誤，對事實可能有誤解，可能會犯錯，但至少當事人並不會想要憑空捏造。
他們多數樂於解釋事情的因果與機理，也就是說因為甚麼，導致甚麼，所以怎樣，這樣做你可以知道他的推論過程。其實倒轉說，因為機理推論細緻清楚，你也可以很容易抓到他們犯錯的地方，他們也願意被你抓到，然後當事人也願意修正。
如果你是一個求真理的人，你當然會喜歡這樣的頻道，不論是講歷史講電影還是講遊戲的，我喜歡的頻道多數有這樣的特質，他們並不是不會犯錯，但他們重視真理這點是一致的。當然他們也不會隨便造謠，或者是指控無辜的人，正是因為他們不願意傷害真理。
諷刺的是，優質的頻道，反而先天就有著致命缺憾。
我想大家都讀過數學，讀數學這個學問，有一個很大的特徵，就是如果你前面的沒學懂，後面的你就不太可能學得懂。如果你小學沒學好算術，你就很難聽得懂中學的數學，如果你初中數學沒學好，高中數學的內容你就完全掌握不了。任何紮實的知識，以及有因果推論的東西，都有這樣的特質，就是你不能中間miss了一段，你不能碎片的讀，或者遺漏一些部份，否則你很容易就會迷失聽不懂。
這些優質頻道的問題，就是在於他的紮實，因為紮實，所以聽眾需要耐心，需要用腦，需要思考。可是對於只是想殺時間的聽眾而言，他們想滿足求知欲，只是卻沒有求知的耐性，也未必有那種思考與理解能力，最常的反應就是「太長太複雜，不能講簡單點嗎？」，「完全聽不懂」，甚至直接是誤解了意思然後大罵是錯的，他們不會覺得聽不懂是自己問題，他們覺得說得不夠淺白是別人的問題。
加上自少對「言簡意駭」的崇拜，惡化成覺得把事情簡化成越少句子說完就越有智慧的觀念，不願意接受其實這世界上越紮實的東西，所涉及的機理與細節就越多，越不可能也不應該三言兩語說完。況且，真理只有一個，這些紮實的頻道的內容，自然內容會相近與重覆，兩本數學課本裡說的東西，能夠有多大的分別呢？
想要知道別人不知道的東西，就只有向爬上接觸更複雜冷門的觀念，例如物理學的量子力學，拜占庭的歷史，也就是說紮實的知識先天的限制，就是在於他本身就高成本。結果那些不想用腦的人，希望所有知識都「能輕鬆明白」，結果他們就會抱怨紮實的東西沉悶而且重覆，不重覆的東西他們又覺得看不懂。
結果，越有料的東西，他們就越沒興趣；他們有求知的欲望，卻沒有求知的覺悟；他們想要向夠人炫耀自己知道別人不知道的東西，卻不願意做需要下苦功的事。
偏偏這樣的人數量龐大，甚至佔社會的多數，提供了巨額的流量以及訂閱，所以就孕育了一個豐富的土壤，滿足這些人求知欲市場的土壤。那就是一群專門滿足這些人的傳媒人，是的，我講的是傳媒人，而不是「網紅」，因為早在網路之前也多的是這樣的八卦雜誌與電視節目。如果你有接觸過社運界的話，應該也會見過很多社運人士，最喜歡談社運謠言，這些都是同類。
要如何滿足那種想要知道別人不知道的東西，但是又不肯下苦功的廣大聽眾呢？答案就是「秘聞」。
「秘聞」既可以滿足人的求知欲，又不會提高獲得知識的門檻，也就是不辛苦。你不需要理解甚麼機理，你就可以知道一些別人不知道的東西。對於大眾而言，懂量子力學與天體物理學之所以高人一等，是因為他們懂別人不懂的東西，而我知道秘聞，有如懂量子力學，也是懂你們不懂的東西，所以我也是擁有你們不懂的知識之人了。
因此產生了一群「秘聞型」的媒體，以前是八卦雜誌，現在是某些頻道，這種媒體深知大家需要的不是知識，而是「大眾不知道的東西」。他們知道觀眾們都是一群不想用腦的人，所以抽離一切解釋與機理，武斷的直接下定論，這樣你就不再需要理解前因後果，直接取結論就好，沒有機理的解釋，也沒有甚麼討論的空間。真理與事實完全不重要，讓你聽完之後有著自己知人所不知的自信才是唯一重要的。在裡面從沒有任何複雜的理念，只有一堆名詞，一堆結論，一堆陰謀論，以及各種情緒，這些都是你不用留神不用思考都可以聽懂的東西。
只要能夠讓大部份人覺得有興趣，以及覺得自己聽得懂，流量就會出來。其他一切都可以放棄，包括真實性，包括理據，對於這些聽眾與傳媒人而言，這些一概都是垃圾。
但秘聞這種事情，終究還是有限的。長期做節目的話，那就會不斷的消耗，每天生一個秘聞出來可行嗎？所有這種頻道經營者與內容提供者，都會面對這樣的處境。紮實的頻道，就會面對越做內容要做越多功課，或者越艱深的問題。
秘聞頻道，就往往需要向外求料，那自然最好的來源就是其他國家，看別人的頻道把別人的東西翻譯過來，這其實並沒有問題。二、三十年前的雜誌，其實裡面的內容也多的是翻譯外國雜誌的。畢竟就算紮實的頻道，他們的知識不也是從外國學習居多，知識又不是漫畫小說，這種東西本來就難以原創，所以從外面找資料倒不是罪。甚至這本來就是媒體的工作。當然，這是指你學了知識理解過後用你的方式表達出來，如果像以前一些劣質雜誌般直接搬字過紙，copy & paste，那就是太懶了，等級還是有差別的。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL