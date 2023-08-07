TNL+ 2023/08/07,
科技

AI智財權、資安爭議層出不窮，各國政府陷入「科林格里奇困境」考驗應對能力

AI智財權、資安爭議層出不窮，各國政府陷入「科林格里奇困境」考驗應對能力
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如今，我們正位於「AI影響未知，因技術尚未確定而易於影響」的階段，對於政府來說擬定對策或許尚未為時已晚。然而，正是因為實際技術的不確定性，未來我們對AI的所有認知皆有可能被推翻或修正。

文：黃皓筠

隨著人工智慧（artificial intelligence，AI）持續出現突破性進展，衍生問題如AI作畫智慧財產權歸屬、傳統勞力恐被取代等，皆受到社會廣大的關注。AI技術發展重鎮美國，也終於在今（2023）年5月祭出對應政策

7月，拜登（Joe Biden）政府促成AI科技公司簽署「自願性安全承諾」（voluntary safety commitments）。該協議要求公司內部及第三方機構必須對AI相關產品進行測試，確保技術免受網路攻擊，並進一步防止有心人士濫用。

另一方面，聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾在6月演講中承諾國會將迅速立法，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）等獨立監管機構也持續公開相關監管對策。值得注意的是，在眾多爭執事項中，讓民主黨及共和黨快速達成共識的是禁止使用AI做出核彈發射決定。

然而「知道自己必須完成什麼任務」和「完全搞懂任務為何」事實上是兩碼事。根據《Vox》報導，華府在制定AI政策方面，仍猶如西部大拓荒，明天能夠走到哪一步根本無法預測。許多政府高層在提議時往往使用許多生難術語，內容不外乎是要求公眾參與或學術界投入研究等籠統而廣泛的想法，而非訂定具體計畫。

儘管美國政府面對AI的指導方針，常常只是模糊地呼籲「美國將持續在AI研究及開發方面發揮領導作用」，有鑑於社會對該議題的空前關注和國會聽證會數量攀升，在不遠的未來我們或許能看到更多具體行動。

新規則新氣象

無論是自願性標準、現有機構約束性規定、國會通過的新法律，還是各國簽署的國際協議，為AI技術制定全新規則，將會是人類史上最為重要、最具爭議的議題。

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