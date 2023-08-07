中壢忠貞市場法國麵包攤422人通報食物中毒，檢出沙門氏桿菌及輪狀病毒，桃園市府開罰54萬元
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桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，民眾2日、3日購買中壢區忠貞市場內某越南法國麵包攤商發生食品中毒案，截至昨天上午10時，共422人通報。衛生局研判業者違反食品安全衛生管理法規定，經計算攤商資力及影響人數，處業者54萬元罰鍰。
中壢忠貞市場越南法國麵包多人食物中毒，檢出沙門氏桿菌及輪狀病毒
（中央社）桃園市中壢區忠貞市場某越南法國麵包攤發生疑似食物中毒案，桃園市衛生局指出，截至5日中午，個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，相關檢驗結果最快下週出爐。
桃園市政府衛生局表示，3日起陸續接獲通報指食用此店的越南法國麵包後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，2天內就有60人通報疑食品中毒；經查攤商有14項食品衛生缺失，已勒令停業並採樣食品、環境及人體檢體共21件送驗調查，檢驗結果最快下週出爐。
衛生局向媒體指出，截至前天中午12時，疑似食物中毒的個案數已增至340人，其中有235人就醫、13人住院，且仍有發燒、腹瀉症狀；根據醫院通報的採集個案人體檢驗報告部分，為沙門氏桿菌及輪狀病毒。
衛生局表示，前天會同桃園市法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料；業者在未複查合格同意復工前若擅自營業，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局指出，若有食用此越南法國麵包攤商的食品衍生食品中毒消費爭議，法務局已要求業者應即刻聯繫消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案做溝通處理。
衛生局表示，市府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理的消費者，民眾可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。
中壢忠貞市場越南法國麵包食品中毒案，桃園市府開罰54萬元
（中央社）中壢忠貞市場某越南法國麵包攤商食品中毒案，至昨（6）日上午10時共422人通報，桃市府研判業者違反食品安全衛生管理法，處新台幣54萬元罰鍰，並啟動東南亞即時食品稽查專案。
桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，民眾2日、3日購買中壢區忠貞市場內某越南法國麵包攤商發生食品中毒案，截至昨天上午10時，共422人通報。衛生局研判業者違反食品安全衛生管理法規定，經計算攤商資力及影響人數，處業者54萬元罰鍰。
衛生局說，針對有症狀民眾發出問卷調查，共243民眾填寫問卷，經統計有229人在食用攤商販賣的越南法國麵包後，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，潛伏期為4至63小時30分不等，經醫院通報食品中毒民眾，就醫人數321人，其中有4人檢出沙門氏桿菌。
衛生局指出，稽查攤商越南法國麵包的製備食材，含有蛋類製品有滷鴨蛋及蛋黃醬，3日查核時發現食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬也是在家製作完成後常溫送至攤位，2日及3日2天疑似於製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔。
衛生局表示，這次食品中毒案經比對民眾回填問卷，潛伏期及臨床症狀符合沙門氏菌感染的表現，因此針對業者開罰54萬元，後續若人體及環境、食品檢體檢出病原性微生物，將依食品安全衛生管理法規定移送桃園地檢署偵辦。
衛生局追蹤住院民眾，尚有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中，衛生局除派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，民眾多反映希望業者能夠道歉及賠償，經調查，業者有投保產品責任險，業者也表示會委由保險公司協助處理後續理賠事宜。
衛生局說，衛生福利部中央健康保險署將依全民健康保險法規定，將執行代位行使損害賠償請求權。桃園市政府法務局前天已要求業者應即刻聯繫食用引發不適的消費者，並就醫療費用負擔或補償方案妥為溝通處理，桃園市政府將全力協助衍生消費爭議而無法獲得妥適處理的消費者，確保市民消費權益。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
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