2023/08/07,
非洲

尼日政變：軍政府關閉領空，警告將劇烈反擊任何侵犯，並向瓦格納集團求援

尼日政變：軍政府關閉領空，警告將劇烈反擊任何侵犯，並向瓦格納集團求援
尼日軍事政變將領在體育場接受支持群眾的歡呼｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西非經濟共同體要求釋放遭罷黜的總統貝佐姆，否則就將面臨軍事干預的期限將屆之際，分析家指出，尼日軍政府已向俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」尋求協助。

尼日軍事統治者關閉空域，警告劇烈反擊任何侵犯

（中央社）區域集團西非經濟共同體（ECOWAS）威脅軍事干預，以恢復尼日憲法秩序的期限將屆，尼日軍事統治者今天（當地時間6日）宣布已經關閉空域，並且警告將會以「劇烈而且即時的反應」因應任何侵犯。

《法新社》和《路透社》報導，尼日軍政府代表在聲明中指出：「從鄰國的準備工作可以看出面臨干預的趨勢日益明確，在另行通知之前，尼日空域從今天星期日開始對所有航空器關閉。」

在西非經濟共同體要求對民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）交還權力的最後期限即將屆滿之際，尼日軍方作出這項宣布。

西非經濟共同體7月30日對尼日新的軍事統治者發出於一週內交出權力，否則不排除進行軍事干預的最後通牒。

親西方的貝佐姆7月26日遭到總統衛隊挾持，總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）同月28日自封為國家元首。

數以千計軍政府支持者稍早湧向首都尼阿美（Niamey）一座體育場，為軍方不屈服於外部壓力的決定喝采。

西非經濟共同體的軍事首長已經同意一項可能的軍事行動計畫，包括如果貝佐姆未於最後通牒期限內獲釋並且恢復權力，將於何時及從何處展開打擊。

尼日軍政府面臨軍事干預，向俄瓦格納傭兵組織請求協助

西非經濟共同體要求釋放遭罷黜的總統貝佐姆，否則就將面臨軍事干預的期限將屆之際，分析家指出，尼日軍政府已向俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」尋求協助。

智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）高級研究員同時也是記者的納斯爾（Wassim Nasr）告訴《美聯社》，這一要求是在政變領導人莫迪將軍（Salifou Mody）訪問鄰國馬利，與瓦格納（Wagner）的人接觸期間提出。

納斯爾表示，3名馬利消息人士和1位法國外交官證實了這個最先由「法國24台」（France 24）披露的會面。

納斯爾表示：「他們需要（瓦格納），因為他們將成為他們保住權力的保證。」納斯爾說，瓦格納正在考慮此一請求。

西非經濟共同體7月30日給尼日軍政府一週期限讓貝佐姆復職，期限將在今天到期。

西非經濟共同體成員國的國防部長4日敲定干預計畫，並敦促軍方準備資源。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“尼日政變”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。