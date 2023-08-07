尼日政變：軍政府關閉領空，警告將劇烈反擊任何侵犯，並向瓦格納集團求援

尼日軍事統治者關閉空域，警告劇烈反擊任何侵犯

（中央社）區域集團西非經濟共同體（ECOWAS）威脅軍事干預，以恢復尼日憲法秩序的期限將屆，尼日軍事統治者今天（當地時間6日）宣布已經關閉空域，並且警告將會以「劇烈而且即時的反應」因應任何侵犯。

《法新社》和《路透社》報導，尼日軍政府代表在聲明中指出：「從鄰國的準備工作可以看出面臨干預的趨勢日益明確，在另行通知之前，尼日空域從今天星期日開始對所有航空器關閉。」

在西非經濟共同體要求對民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）交還權力的最後期限即將屆滿之際，尼日軍方作出這項宣布。

西非經濟共同體7月30日對尼日新的軍事統治者發出於一週內交出權力，否則不排除進行軍事干預的最後通牒。

親西方的貝佐姆7月26日遭到總統衛隊挾持，總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）同月28日自封為國家元首。

數以千計軍政府支持者稍早湧向首都尼阿美（Niamey）一座體育場，為軍方不屈服於外部壓力的決定喝采。

西非經濟共同體的軍事首長已經同意一項可能的軍事行動計畫，包括如果貝佐姆未於最後通牒期限內獲釋並且恢復權力，將於何時及從何處展開打擊。

尼日軍政府面臨軍事干預，向俄瓦格納傭兵組織請求協助

西非經濟共同體要求釋放遭罷黜的總統貝佐姆，否則就將面臨軍事干預的期限將屆之際，分析家指出，尼日軍政府已向俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」尋求協助。

智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）高級研究員同時也是記者的納斯爾（Wassim Nasr）告訴《美聯社》，這一要求是在政變領導人莫迪將軍（Salifou Mody）訪問鄰國馬利，與瓦格納（Wagner）的人接觸期間提出。

納斯爾表示，3名馬利消息人士和1位法國外交官證實了這個最先由「法國24台」（France 24）披露的會面。

納斯爾表示：「他們需要（瓦格納），因為他們將成為他們保住權力的保證。」納斯爾說，瓦格納正在考慮此一請求。

西非經濟共同體7月30日給尼日軍政府一週期限讓貝佐姆復職，期限將在今天到期。

西非經濟共同體成員國的國防部長4日敲定干預計畫，並敦促軍方準備資源。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航