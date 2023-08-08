中國水災：洩洪引發霸州街頭抗議，當局安撫稱讚民眾「勇於奉獻、敢於犧牲」
我們想讓你知道的是
霸州數百名民眾8月4日到市政府大樓抗議，他們高舉「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」的橫幅，並一度與在場警察爆發衝突。霸州官方5日發表〈致廣大鄉親們的一封信〉，表示這次霸州蓄滯洪區的所有群眾「勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志......歷史將記下鄉親們的功績！」
受颱風杜蘇芮（Doksuri）殘餘水氣北上影響，中國北部地區連日暴雨成災。
河北保定10人死亡、18人失聯，吉林舒蘭市6人死亡、4人失聯。河北霸州有居民不滿洩洪引發大面積淹浸，官方媒體卻宣稱是降雨導致，有居民因而上街抗議。當局其後稱鄉親們「勇於奉獻、敢於犧牲」並承諾賠償。
據官方公布7月統計，洪澇丶颱風等災害造成全國超過1600萬人次受災，147人死亡或失聯，直接經濟損失超過411億元人民幣。
東北災情
吉林持續降雨，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米，其中強降雨中心永勝林場降雨量達到489毫米，是歷史最大值103毫米的4.7倍。該市金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑倒塌，道路受損，大量農田受災，超過13萬人受災。
截至5日晚，舒蘭市6人死亡，4名公職人員救災期間失聯，包括舒蘭市委常委丶常務副市長駱旭東等。
中國水利部8月6日將東北地區洪水防禦應急響應提升至三級，指松花江幹流右岸支流拉林河、牡丹江上游相繼出現超警以上洪水。此前，黑龍江省水文水資源中心8月5日數據顯示，黑龍江有25條河流的水位超過警戒水平，其中超過最多的是牤牛河大碾子溝站，水位超過警戒線3.4公尺。
截至8月5日8時40分，黑龍江全省報汛水庫有4座大型、7座中型、35座小型水庫，超汛限0.04至4.84公尺運行。
華北災情
河北省方面，98個縣區883個鄉鎮遭受洪澇災害，受災人口222萬人。截至8月4日8時，河北轉移民眾154萬人，其中蓄滯洪區轉移96萬人。河北的廊坊、衡水、保定維持防汛防颱風一級應急響應。
其中在保定市，平均降雨量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，打破了有記錄以來的400.8毫米數值；93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。
保定市政府8月5日公布，全市受災人口110萬人，累計10人死亡，18人失蹤，62多萬人被疏散。
至於早前災情嚴峻的涿州市，截至8月6日7時有93個斷電社區恢復正式或臨時供電，恢復超過九成。8月5日起該市開始對主城區展開防疫消殺工作，有俗稱「大白」的身穿白色連體防護衣的防疫工作人員在街上消毒。
北京的洪災災情暫時穩定後，BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）來到河北省的涿州，這裡是華北連日暴雨後災情最嚴重的地方之一：
霸州民眾抗議洩洪
早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東澱蓄滯洪區於1日啟用，霸州有民眾控訴洩洪令當地大面積被淹，數萬人家園被毀，但央視的報導卻指是降雨導致「積水」。
霸州數百名民眾8月4日到市政府大樓抗議，他們高舉「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」的橫幅，並一度與在場警察爆發衝突。
霸州官方5日發表〈致廣大鄉親們的一封信〉，表示這次霸州蓄滯洪區的所有群眾「聽從指揮、積極響應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志！......歷史將記下鄉親們的功績！」
信中承諾，將按照國家有關蓄滯洪區補償規定做好受災補償，包括承包土地上的農作物、養殖、林業、住房、農業生產機械、役畜、家庭主要耐用消費品等多方面的水毀損失。
此前，河北官方指蓄滯洪區涉及霸州市5個鄉鎮、47個行政村，轉移安置了7萬3205人。
全國經濟損失逾411億人民幣
中國國家防汛抗旱總指揮部辦公室、應急管理部8月5日表示，當前仍處於「七下八上」防汛關鍵期，颱風暴雨洪澇形勢仍有很大不確定性。中國財政部8月6日再度緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金到受災地區，此前當局已撥出1.7億元。
中國應急管理部公布，7月洪水、颱風等災害造成全國超過1600萬人次受災，147人死亡或失蹤，緊急轉移安置逾70萬人次，4300間房屋倒塌，超過48000間房屋受損，直接經濟損失超過411億元人民幣。
此外，7月的高溫日數較以往同期偏多，共出現兩次全國性高溫天氣過程，內蒙古、河北、遼寧等地旱情嚴重。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。