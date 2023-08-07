U12世界盃冠軍戰台灣不敵美國拿亞軍，休息室哭成一片，總教練：對球員表現非常滿意
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賽後台灣隊球員在休息室哭成一片，陳明仁表示，這場比賽美國隊投手展現很好的壓制力，讓台灣隊的打線無法突破，而美國隊的2到4棒打擊能力也很突出，讓台灣隊的投手群無法壓制。但陳明仁也提到，比賽過程中感受到球員的拚勁，賽後看到球員們哭成一片，等結束後會再與球員們分享「人生道理」。
U12世界盃棒球賽台灣不敵美國拿亞軍，小球員難過落淚
（中央社）U12世界盃棒球賽台灣與美國爭冠，台灣隊沈偉凡單場2安、開轟包辦4打點，美國隊亨利敲滿貫砲是重傷害，台灣以4比10吞敗、拿下亞軍，台灣隊球員難過落淚。
U12世界盃棒球賽台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽依序擊敗多明尼加、韓國，前天不敵美國隊，昨（6）日冠軍戰再碰美國隊。
昨天冠軍戰滿場8000名觀眾炒熱亞太國際棒球訓練中心少棒主球場，台灣隊與美國隊爭冠展現韌性，前2局打完兩隊都沒有拿下分數。
美國隊3局上有攻勢，1人出局後選到四壞保送，再獲觸身球保送攻佔得點圈，亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野方向安打，壘上跑者啟動，首名跑回本壘的球員，因為頭部撲壘、得分不算，變成出局數，第2名跑回本壘的跑者被觸殺出局、形成雙殺。
美國隊4局上再起攻勢，靠著單局2支安打、1次保送、高飛犧牲打取得2比0領先，台灣隊4局下追分，邱亞恩選到四壞保送、盜上二壘，鄭奇恩安打推進、再盜壘成功，2人出局後沈偉凡關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。
美國隊5局上再起攻勢，杭特（Raylen Hunter）率先敲出安打，再靠著盜壘、失誤跑回超前分，6局上靠著保送、接連安打、暴投、高飛犧牲打再添3分保險分，亨利補上滿貫砲形成重傷害，台灣隊6局下沈偉凡敲出2分砲，但追分不及，吞下敗仗。
台灣隊過去曾在2013、2015、2017年在U12世界盃冠軍戰與美國隊交手，但都是由美國隊拿下冠軍，此次再度冠軍戰碰頭，還是沒能將冠軍留在台灣，美國隊完成2連霸、拿下U12世界盃隊史第5冠，台灣隊拿下亞軍。
U12台灣隊亞軍休息室哭成一片，總教練：對球員表現非常滿意
（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰不敵美國隊，以4比10吞敗，拿下亞軍，賽後球員難過流淚，總教練陳明仁直言美國隊實力太強，已經很滿意球員表現，「會跟他們講講人生道理」。
U12世界盃棒球賽台灣隊與美國隊爭冠，兩隊比賽前半段緊咬，台灣隊雖然一度落後，但還是展現追分的企圖，4局下邱亞恩選到四壞保送、盜上二壘，鄭奇恩安打推進、再盜壘成功，2人出局後沈偉凡關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。
台灣隊牛棚投手沒能壓制，比賽後半段讓美國隊大量得分，美國隊6局上跑回超前分，7局上接連安打攻勢串聯，包括亨利（Leyland Henry Jr.）敲出滿貫砲，單局攻下7分、奠定勝基。
台灣隊6局下靠著王羽翔二壘打、沈偉凡開轟，2分砲幫助球隊追分，但追分不及，台灣隊吞敗，此次還是沒能將冠軍留在台灣，拿下亞軍，美國則拿下U12世界盃隊史第5冠。
賽後台灣隊球員在休息室哭成一片，陳明仁表示，這場比賽美國隊投手展現很好的壓制力，讓台灣隊的打線無法突破，而美國隊的2到4棒打擊能力也很突出，讓台灣隊的投手群無法壓制。
但陳明仁也提到，比賽過程中感受到球員的拚勁，賽後看到球員們哭成一片，等結束後會再與球員們分享「人生道理」，U12世界盃冠軍戰的經驗，將是一輩子難忘的經歷， 也希望球員們有所成長，「我對球員的表現非常滿意」。
U12世界盃高聖凱展現高球商，和隊友相約國中再見
（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰先發投手高聖凱表現不差，直到4局投出保送退場，總計投3局失1分。高聖凱是教練口中球商高的球員，他向隊友喊話，希望國中可以再一起拚國家隊。
U12世界盃棒球賽台灣隊昨天與美國隊爭冠，台灣隊派出來自花蓮太巴塱國小的投手高聖凱先發，高聖凱前3局展現壓制力、沒有失分，4局續投有狀況，被敲安打、投出保送後退場，接替的隊友被敲安打失分、這1分要算在高聖凱身上。
高聖凱昨天總計投3局被敲4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以4比10吞敗、高聖凱無關勝敗。
教練陳智培表示，高聖凱是陣中比較穩定的投手，場上的抗壓性好，拿手球路是曲球、角度特別大，下墜的速度也比較快，運動能力好、球商高，個性單純，是母隊很突出的球員，昨天冠軍戰安排他先發，也是希望他可以適時有表現。
高聖凱表示，前天收到要投冠軍戰的任務很開心，喜歡投關鍵大賽，雖然最後沒能拿下冠軍，但他也想跟隊友說，「謝謝大家一起打到亞軍，希望國中可以再見面一起拚」，他也謝謝親友加油團特別到台南，「謝謝你們來幫我加油、我會繼續努力」。
U12世界盃棒球賽全明星隊，投手邱亞恩、葉壘入選
（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊有2名球員入選全明星隊，邱亞恩為最佳先發投手、葉壘為最佳後援投手獎，昨天也是葉壘的生日。
U12世界盃棒球賽昨天季軍戰委內瑞拉擊敗日本，委內瑞拉拿下季軍、日本為第4名，冠軍戰則由台灣隊與美國隊交手。
台灣隊有2名球員入選全明星隊，台灣隊的「速球王」邱亞恩拿下最佳先發投手獎，邱亞恩此次有2場先發出賽，預賽對日本先發投3局被敲3支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分、無關勝敗，複賽對多明尼加先發投4.1局無失分、拿下勝投。
昨天的壽星葉壘此次賽會扛起台灣隊「終結者」角色，多次危機時接手後援、幫助球隊守住勝利，投手丘上展現霸氣，預賽對日本後援登板投4局失掉1分非責失分，對委內瑞拉後援2.2局無失分，複賽對多明尼加也有後援投1.2局無失分、拿下救援成功。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航