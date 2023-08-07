U12世界盃冠軍戰台灣不敵美國拿亞軍，休息室哭成一片，總教練：對球員表現非常滿意

U12世界盃棒球賽台灣不敵美國拿亞軍，小球員難過落淚

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣與美國爭冠，台灣隊沈偉凡單場2安、開轟包辦4打點，美國隊亨利敲滿貫砲是重傷害，台灣以4比10吞敗、拿下亞軍，台灣隊球員難過落淚。

U12世界盃棒球賽台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽依序擊敗多明尼加、韓國，前天不敵美國隊，昨（6）日冠軍戰再碰美國隊。

昨天冠軍戰滿場8000名觀眾炒熱亞太國際棒球訓練中心少棒主球場，台灣隊與美國隊爭冠展現韌性，前2局打完兩隊都沒有拿下分數。

美國隊3局上有攻勢，1人出局後選到四壞保送，再獲觸身球保送攻佔得點圈，亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野方向安打，壘上跑者啟動，首名跑回本壘的球員，因為頭部撲壘、得分不算，變成出局數，第2名跑回本壘的跑者被觸殺出局、形成雙殺。

美國隊4局上再起攻勢，靠著單局2支安打、1次保送、高飛犧牲打取得2比0領先，台灣隊4局下追分，邱亞恩選到四壞保送、盜上二壘，鄭奇恩安打推進、再盜壘成功，2人出局後沈偉凡關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。

美國隊5局上再起攻勢，杭特（Raylen Hunter）率先敲出安打，再靠著盜壘、失誤跑回超前分，6局上靠著保送、接連安打、暴投、高飛犧牲打再添3分保險分，亨利補上滿貫砲形成重傷害，台灣隊6局下沈偉凡敲出2分砲，但追分不及，吞下敗仗。

台灣隊過去曾在2013、2015、2017年在U12世界盃冠軍戰與美國隊交手，但都是由美國隊拿下冠軍，此次再度冠軍戰碰頭，還是沒能將冠軍留在台灣，美國隊完成2連霸、拿下U12世界盃隊史第5冠，台灣隊拿下亞軍。

Photo Credit: 中央社 2023第7屆U12世界盃棒球賽台灣隊6日在台南與美國 爭冠，台灣終場以4比10吞敗、拿下亞軍，小將們賽 後難過落淚，向觀眾席球迷鞠躬致意。

Photo Credit: 中央社 2023年第7屆U12世界盃棒球賽6日進行冠軍賽，美國 隊終場以10比4擊敗地主台灣隊奪冠，賽後美國球員開心衝入場中潑水慶祝。

U12台灣隊亞軍休息室哭成一片，總教練：對球員表現非常滿意

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰不敵美國隊，以4比10吞敗，拿下亞軍，賽後球員難過流淚，總教練陳明仁直言美國隊實力太強，已經很滿意球員表現，「會跟他們講講人生道理」。

U12世界盃棒球賽台灣隊與美國隊爭冠，兩隊比賽前半段緊咬，台灣隊雖然一度落後，但還是展現追分的企圖，4局下邱亞恩選到四壞保送、盜上二壘，鄭奇恩安打推進、再盜壘成功，2人出局後沈偉凡關鍵二壘打，一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。

台灣隊牛棚投手沒能壓制，比賽後半段讓美國隊大量得分，美國隊6局上跑回超前分，7局上接連安打攻勢串聯，包括亨利（Leyland Henry Jr.）敲出滿貫砲，單局攻下7分、奠定勝基。

台灣隊6局下靠著王羽翔二壘打、沈偉凡開轟，2分砲幫助球隊追分，但追分不及，台灣隊吞敗，此次還是沒能將冠軍留在台灣，拿下亞軍，美國則拿下U12世界盃隊史第5冠。

賽後台灣隊球員在休息室哭成一片，陳明仁表示，這場比賽美國隊投手展現很好的壓制力，讓台灣隊的打線無法突破，而美國隊的2到4棒打擊能力也很突出，讓台灣隊的投手群無法壓制。

但陳明仁也提到，比賽過程中感受到球員的拚勁，賽後看到球員們哭成一片，等結束後會再與球員們分享「人生道理」，U12世界盃冠軍戰的經驗，將是一輩子難忘的經歷， 也希望球員們有所成長，「我對球員的表現非常滿意」。

Photo Credit: 中央社 2023年第7屆U12世界盃棒球賽台灣隊6日晚間與美國隊爭冠，台灣派出隊長高聖凱擔任先發投手。

U12世界盃高聖凱展現高球商，和隊友相約國中再見

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰先發投手高聖凱表現不差，直到4局投出保送退場，總計投3局失1分。高聖凱是教練口中球商高的球員，他向隊友喊話，希望國中可以再一起拚國家隊。

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天與美國隊爭冠，台灣隊派出來自花蓮太巴塱國小的投手高聖凱先發，高聖凱前3局展現壓制力、沒有失分，4局續投有狀況，被敲安打、投出保送後退場，接替的隊友被敲安打失分、這1分要算在高聖凱身上。

高聖凱昨天總計投3局被敲4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，球隊終場以4比10吞敗、高聖凱無關勝敗。

教練陳智培表示，高聖凱是陣中比較穩定的投手，場上的抗壓性好，拿手球路是曲球、角度特別大，下墜的速度也比較快，運動能力好、球商高，個性單純，是母隊很突出的球員，昨天冠軍戰安排他先發，也是希望他可以適時有表現。

高聖凱表示，前天收到要投冠軍戰的任務很開心，喜歡投關鍵大賽，雖然最後沒能拿下冠軍，但他也想跟隊友說，「謝謝大家一起打到亞軍，希望國中可以再見面一起拚」，他也謝謝親友加油團特別到台南，「謝謝你們來幫我加油、我會繼續努力」。

U12世界盃棒球賽全明星隊，投手邱亞恩、葉壘入選

（中央社）U12世界盃棒球賽台灣隊有2名球員入選全明星隊，邱亞恩為最佳先發投手、葉壘為最佳後援投手獎，昨天也是葉壘的生日。

U12世界盃棒球賽昨天季軍戰委內瑞拉擊敗日本，委內瑞拉拿下季軍、日本為第4名，冠軍戰則由台灣隊與美國隊交手。

台灣隊有2名球員入選全明星隊，台灣隊的「速球王」邱亞恩拿下最佳先發投手獎，邱亞恩此次有2場先發出賽，預賽對日本先發投3局被敲3支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分、無關勝敗，複賽對多明尼加先發投4.1局無失分、拿下勝投。

昨天的壽星葉壘此次賽會扛起台灣隊「終結者」角色，多次危機時接手後援、幫助球隊守住勝利，投手丘上展現霸氣，預賽對日本後援登板投4局失掉1分非責失分，對委內瑞拉後援2.2局無失分，複賽對多明尼加也有後援投1.2局無失分、拿下救援成功。