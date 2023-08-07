《紐約時報》專訪張忠謀：暢談職涯3片拼圖，認為中國稱霸半導體業機會不大
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訪談尾聲，張忠謀對他無法在台積電面臨地緣政治挑戰之時掌握主導權感到遺憾，但他說，在2018年退休的時間點合理，因為當時「我確定，我們已經取得了技術領先」。「我不認為我們往後會失去這種技術領先。」
（中央社）在眺望台北和周遭山區的木頭裝潢辦公室裡，台積電創辦人張忠謀最近接受《紐約時報》記者訪問，暢談半導體人生的3片拼圖，也談到中國沒什麼機會稱霸半導體業。
紐時4日刊登這篇以「晶片巨人畢生志業成為科技冷戰核心」（The Chip Titan Whose Life’s Work Is at the Center of a Tech Cold War）為題的訪談，以記者進入辦公室後，92歲的張忠謀拿出一本舊書開始敘述。
那本書書名叫做《超大型積體電路系統導論》（Introduction to VLSI Systems），是本講述電腦晶片設計複雜性的研究所教科書。
張忠謀畢恭畢敬地捧著書，秀給記者看：「我想給你看看這本書的出版日期，1980年。」他說，這時間很重要，因為那是他「最早的一片」拼圖，不僅改變他的職涯，也改變了全球電子業的道路。
張忠謀從教科書裡學得的見解看似簡單：作為電腦大腦的微晶片，可以在一個地方設計，但在其他地方製造；但這想法和當時半導體業的標準做法背道而馳，於是，在54歲、很多人開始考慮退休的時候，張忠謀走上了實踐見解的道路。
這位工程師離開美國移居台灣，創立台灣積體電路製造公司（TSMC）。
時至今日，這家不設計晶片、部分是因為那本教科書才存在的公司，已成為全球最大的尖端微處理器製造商，客戶涵蓋蘋果和輝達（NVIDIA），張忠謀不可思議的創業之旅讓台灣成為經濟巨人，他和他創辦的公司也成為人們關注焦點，但他卻說：「那樣的感覺沒有特別好，我寧願沒什麼人知道我。」
過去10年，中國也投入數以千億計美元，想複製台積電的輝煌，儘管科技領先地位的競爭愈演愈烈，但張忠謀受訪時，並不認為中國有太多機會成為半導體霸主。
他提到美國與其晶片製造盟友，如荷蘭、日本、韓國和台灣，表示：「我們控制了咽喉點，如果我們想扼殺他們，中國真的什麼都做不了。」
張忠謀1931年出生瀕臨戰爭的中國，18歲之前，在6個城市生活過，轉過10次學。1948年他與家人落腳香港，1949年移居美國就讀哈佛大學，接著轉學到麻省理工學院學習機械工程。
1955年，兩度參加麻省理工學院的博士學位資格考失利後，張忠謀決定進入就業市場。
他在自傳中寫道：「很多年後，我認為沒考上麻省理工學院的博士，是我一生中最大的幸運！」
當時他拿到的兩個最好的工作機會，來自福特汽車和一家不太知名的電子公司希凡尼亞（Sylvania Electric Products）。福特給他月薪479美元，比希凡尼亞每月480美元低1美元。
當他打電話給福特要求同樣的月薪時，原本友善的招聘人員頓時充滿敵意，告訴他一個子兒都不會再多。於是張忠謀接受了希凡尼亞的工作，在那裡，他了解了電晶體，也就是微晶片最基本的組成部分。
他說：「那是我半導體職涯的開始，現在回想起來，那真是太棒的一件事。」
在希凡尼亞的3年為張忠謀打開大門，也更加深他對半導體的熱情。後來希凡尼亞陷入危機也讓他學了一課，讓他往後在管理台積電時派上用場。
1958年，張忠謀跳槽到德州儀器，之後成為德州儀器半導體業務的台柱。
但當1970年代晚期，德州儀器把重點轉向新興的計算機、數位手表和家用電腦市場，負責半導體業務的張忠謀開始意識到自己的職涯進入「死胡同」。
是時候做些不同的事了。
如果說，成就台積電的第1片拼圖是那本教科書，那麼第2片拼圖，必定是張忠謀在德州儀器尾聲時的一段經歷。
那時張忠謀被派往日本解開產量之謎，他發現，關鍵在於員工，高素質員工的流動率出人意料地低。
1984年，張忠謀加入另一家晶片公司通用儀器，第3塊拼圖就此拼上。
放上這最後1塊拼圖的同時，台灣正從勞動密集的重工業經濟轉向高科技經濟，著眼發展半導體產業的台灣官員，央請在晶片業聲名卓著的張忠謀襄助一臂之力。
因此在1985年，54歲的張忠謀離開美國來到台灣。1987年，台積電成立。
和許多人一樣，張忠謀擔心美國可能因為台灣和中國發生衝突，儘管他認為這種對抗的可能性很低。
他說：「我認為中國入侵台灣、兩棲作戰以及所有類似的可能性非常非常低。某種封鎖，我也是認為可能性很低，但這種機會還是有，我想避免這種情況。」
訪談尾聲，張忠謀對他無法在台積電面臨地緣政治挑戰之時掌握主導權感到遺憾，但他說，在2018年退休的時間點合理，因為當時「我確定，我們已經取得了技術領先」。
「我不認為我們往後會失去這種技術領先。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html