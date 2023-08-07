俄羅斯受西方制裁，中國逐漸接管非洲軍售市場、擴張對非影響力

（中央社）中國駐非洲多地大使館近日舉行解放軍慶祝建軍96週年活動，分析指出，隨俄羅斯受西方制裁影響對非洲軍售，中國有能力接管俄國的非洲軍售市場，增加對非洲的影響力。

《美國之音》5日報導，中國駐非洲多地大使館近日舉行解放軍慶祝建軍96週年活動，包括辛巴威、南非、肯亞、南蘇丹、坦尚尼亞、衣索比亞等。

中國駐辛巴威大使周鼎在辛巴威代理國防部長和兩國軍方官員出席的招待會上表示，中國與辛巴威兩軍團結合作的寶貴記憶是兩國的共同遺產，這些記憶繼續塑造並為兩國關係注入動力。

辛巴威代理國防部長卡維（Daniel Garwe）表示，將繼續鞏固與中國的關係，並指「在今天和未來，我們都面臨地緣政治威脅。」辛巴威由同一政黨執政40多年，因腐敗和侵犯人權而受到西方制裁。

南非一家報紙刊登了中國駐南非使館國防武官尚鴻的評論文章，表示在兩國元首引領下，兩軍在高層交流、機制建設、聯演聯訓、院校教育、醫療衛生、國際維和等領域合作成果豐碩。

尚鴻指出，今年較早時南非與中國及俄羅斯共同舉行聯合海軍演習，南非陸軍總司令最近也訪問中國，為進一步增進戰略互信和深化務實合作打下堅實基礎。

報導指出，許多分析人士認為，在日益兩極分化的世界中，資源豐富、人口不斷增長且地理位置優越的非洲大陸是大國爭奪影響力的舞台，不僅是中國和美國，俄羅斯也越來越多地參與進來。

俄羅斯一直是非洲最大的武器供應國，不過，俄烏戰爭和俄羅斯受到西方制裁下，可能有利於中國對非洲軍售趕上俄羅斯。

衝突研究諮詢公司非洲防務評論（African Defense Review）主管奧利維亞（Darren Olivier）表示，俄羅斯因為被排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）等國際跨境支付網路之外，而且必須動用大部分新生產的武器來打仗，對非洲的軍事裝備供應能力會受到阻礙。

奧利維亞表示，中國完全有能力接管俄羅斯的大部分市場份額，多年來中國越來越成為非洲武裝部隊的武器供應者，交付的產品從基本的步兵武器到日益複雜的運輸機、直升機、無人機和防空系統。

「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）表示，中共解放軍是利用這些場合來強調，它為非洲做出貢獻，這包括透過參加聯合國維和任務或對非洲的軍事教育。

南圖利亞表示，中國在軍事專業性、軍事訓練和能力建設、以及對非洲聯盟的支持，都處於領先地位。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺