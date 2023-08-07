俄羅斯受西方制裁，中國逐漸接管非洲軍售市場、擴張對非影響力
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俄羅斯因為被排除在SWIFT等國際跨境支付網路之外，而且必須動用大部分新生產的武器來打仗，對非洲的軍事裝備供應能力會受到阻礙。奧利維亞表示，中國完全有能力接管俄羅斯的大部分市場份額，多年來中國越來越成為非洲武裝部隊的武器供應者，交付的產品從基本的步兵武器到日益複雜的運輸機、直升機、無人機和防空系統。
（中央社）中國駐非洲多地大使館近日舉行解放軍慶祝建軍96週年活動，分析指出，隨俄羅斯受西方制裁影響對非洲軍售，中國有能力接管俄國的非洲軍售市場，增加對非洲的影響力。
《美國之音》5日報導，中國駐非洲多地大使館近日舉行解放軍慶祝建軍96週年活動，包括辛巴威、南非、肯亞、南蘇丹、坦尚尼亞、衣索比亞等。
中國駐辛巴威大使周鼎在辛巴威代理國防部長和兩國軍方官員出席的招待會上表示，中國與辛巴威兩軍團結合作的寶貴記憶是兩國的共同遺產，這些記憶繼續塑造並為兩國關係注入動力。
辛巴威代理國防部長卡維（Daniel Garwe）表示，將繼續鞏固與中國的關係，並指「在今天和未來，我們都面臨地緣政治威脅。」辛巴威由同一政黨執政40多年，因腐敗和侵犯人權而受到西方制裁。
南非一家報紙刊登了中國駐南非使館國防武官尚鴻的評論文章，表示在兩國元首引領下，兩軍在高層交流、機制建設、聯演聯訓、院校教育、醫療衛生、國際維和等領域合作成果豐碩。
尚鴻指出，今年較早時南非與中國及俄羅斯共同舉行聯合海軍演習，南非陸軍總司令最近也訪問中國，為進一步增進戰略互信和深化務實合作打下堅實基礎。
報導指出，許多分析人士認為，在日益兩極分化的世界中，資源豐富、人口不斷增長且地理位置優越的非洲大陸是大國爭奪影響力的舞台，不僅是中國和美國，俄羅斯也越來越多地參與進來。
俄羅斯一直是非洲最大的武器供應國，不過，俄烏戰爭和俄羅斯受到西方制裁下，可能有利於中國對非洲軍售趕上俄羅斯。
衝突研究諮詢公司非洲防務評論（African Defense Review）主管奧利維亞（Darren Olivier）表示，俄羅斯因為被排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）等國際跨境支付網路之外，而且必須動用大部分新生產的武器來打仗，對非洲的軍事裝備供應能力會受到阻礙。
奧利維亞表示，中國完全有能力接管俄羅斯的大部分市場份額，多年來中國越來越成為非洲武裝部隊的武器供應者，交付的產品從基本的步兵武器到日益複雜的運輸機、直升機、無人機和防空系統。
「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）表示，中共解放軍是利用這些場合來強調，它為非洲做出貢獻，這包括透過參加聯合國維和任務或對非洲的軍事教育。
南圖利亞表示，中國在軍事專業性、軍事訓練和能力建設、以及對非洲聯盟的支持，都處於領先地位。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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