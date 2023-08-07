韓國社群網路殺人預告不斷，警方已逮54人，精神病患管理難題再次浮現

韓男持凶器徘徊巴士轉運站遭逮 法院批准拘留

（中央社）韓國一名20多歲許姓男子，日前手持凶器在首爾市江南區的高速巴士轉運站徘徊，遭警方以殺人罪預備犯身分逮捕，為避免嫌犯脫逃，法院6日批准警方的拘留申請。

首爾中央地方法院6日下午就此案發出拘留命令，韓聯社報導，許姓嫌犯6日出庭前對媒體詢問為何帶著凶器到轉運站，他表示，「是為了自殺，為了用刀刺我自己的脖子」，但他對為何在社群網站上發布殺人預告文隻字不回。

警方說明，許姓嫌犯在4日凌晨發文表示，「我要刺死警察」，並在同日上午持刀在轉運站徘徊；警方在當天上午10時39分接到報案後趕到現場，以威脅安保人員罪嫌逮捕許嫌並扣押2支凶器。

警方之後在調查過程中確認許嫌上網發文的事實，加上他確實帶著凶器，判斷確有殺人意圖，因此以預備殺人罪嫌向法院申請拘票。

自首爾地鐵新林站附近巷弄發生隨機攻擊事件後，韓國社群網站出現許多像許嫌一樣張貼殺人預告的網友，在3日京畿道城南市盆堂區一處百貨公司發生攻擊事件後更是激增；截至6日傍晚6時，警方已沿線逮捕54人。

韓國攻擊事件不斷，精神病患管理難題浮現

韓國首爾、京畿道城南、大田接連發生攻擊事件，調查發現3案凶嫌都有精神病史，是否可能因此從輕量刑，以及如何預防嚴重精神病患犯案的問題又浮上檯面。

首爾地鐵新林站附近巷弄7月21日發生隨機攻擊事件，造成1死3傷。8月3日京畿道城南市盆堂區一家百貨公司發生男子開車衝撞行人後下車持凶器隨機攻擊事件，一名重傷者在事發3天後不治，共釀1死13傷；盆堂案隔天，大田市發生男子持刀闖入高中刺傷教師案件。

接連的攻擊事件，加上網路上如雨後春筍般冒出的殺人預告，無論真假都讓韓國社會人心惶惶，輿論多要求嚴懲，但上述3案嫌犯都因有精神病史，可能獲輕判。

韓國過去曾為類似案件修改法律。韓國《世界日報》將2019年4月發生的縱火攻擊事件與盆堂案相比，指出兩案凶嫌都有人格分裂等精神病史，且都在犯案前自行中斷治療多年。

2019年的縱火攻擊案造成5人死亡、17人受傷，犯案人2010年就曾持刀攻擊路人，2011年起依人格分裂接受68次治療，但在2016年7月自行中斷療程，在2019年犯案前曾與鄰居多次衝突，甚至動粗，但警方及保健福祉部等單位在知道這些背景的狀況下，仍無法採取任何預防措施，最終釀成悲劇。

韓國政府在2019年案件發生後，提出動員全國精神健康福祉中心人力，建立24小時緊急應對體系的方案，但並無實效，之後數年內仍持續發生精神病患犯下的嚴重案件，因為要強制精神病患就醫治療並不容易。

韓國憲法法院在2016年裁決，在本人不同意下強制入住精神病院的措施違憲，因此依2017年起實施的精神健康福祉法規定，必須在2名監護人及1名專家同意下，才能不問本人意願強制其住院。但因患者人權、家族糾紛導致的強制入院等問題，之後又修法將專家同意人數增為2人。

韓國執政黨國民力量議員安哲秀6日在臉書（Facebook）貼文，主張應導入全民精神健康檢查制度。他說，現行規定適用對象雖自2019年起擴大為20至27歲，但10年才會檢查一次，且檢查內容只有最基礎的憂鬱症量表。

今年完成修法、預計2025年的新法將適用範圍擴大為優先導入20到34歲族群，頻率也提高為2年一次，但仍聚焦於憂鬱症預防，對犯罪預防是否有效令人存疑。他認為需要從政府層次提出更長遠的因應方案。

安哲秀去年角逐總統大位時，也曾提出將精神健康檢查納入全民健檢項目，若確認患有精神疾病，由健保支付9成醫藥費等政見。

但也有意見認為，不應將精神病患視為「潛在罪犯」，管理的適當界線與方式還須深入探討。據保健福祉部統計，韓國各地的重症精神病患超過65萬人，包括人格分裂、憂鬱症、妄想障礙等，其中精神分裂病患占28％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航