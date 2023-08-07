韓國社群網路殺人預告不斷，警方已逮54人，精神病患管理難題再次浮現
我們想讓你知道的是
韓國政府在2019年案件發生後，提出動員全國精神健康福祉中心人力，建立24小時緊急應對體系的方案，但並無實效，之後數年內仍持續發生精神病患犯下的嚴重案件，因為要強制精神病患就醫治療並不容易。
韓男持凶器徘徊巴士轉運站遭逮 法院批准拘留
（中央社）韓國一名20多歲許姓男子，日前手持凶器在首爾市江南區的高速巴士轉運站徘徊，遭警方以殺人罪預備犯身分逮捕，為避免嫌犯脫逃，法院6日批准警方的拘留申請。
首爾中央地方法院6日下午就此案發出拘留命令，韓聯社報導，許姓嫌犯6日出庭前對媒體詢問為何帶著凶器到轉運站，他表示，「是為了自殺，為了用刀刺我自己的脖子」，但他對為何在社群網站上發布殺人預告文隻字不回。
警方說明，許姓嫌犯在4日凌晨發文表示，「我要刺死警察」，並在同日上午持刀在轉運站徘徊；警方在當天上午10時39分接到報案後趕到現場，以威脅安保人員罪嫌逮捕許嫌並扣押2支凶器。
警方之後在調查過程中確認許嫌上網發文的事實，加上他確實帶著凶器，判斷確有殺人意圖，因此以預備殺人罪嫌向法院申請拘票。
自首爾地鐵新林站附近巷弄發生隨機攻擊事件後，韓國社群網站出現許多像許嫌一樣張貼殺人預告的網友，在3日京畿道城南市盆堂區一處百貨公司發生攻擊事件後更是激增；截至6日傍晚6時，警方已沿線逮捕54人。
韓國攻擊事件不斷，精神病患管理難題浮現
韓國首爾、京畿道城南、大田接連發生攻擊事件，調查發現3案凶嫌都有精神病史，是否可能因此從輕量刑，以及如何預防嚴重精神病患犯案的問題又浮上檯面。
首爾地鐵新林站附近巷弄7月21日發生隨機攻擊事件，造成1死3傷。8月3日京畿道城南市盆堂區一家百貨公司發生男子開車衝撞行人後下車持凶器隨機攻擊事件，一名重傷者在事發3天後不治，共釀1死13傷；盆堂案隔天，大田市發生男子持刀闖入高中刺傷教師案件。
接連的攻擊事件，加上網路上如雨後春筍般冒出的殺人預告，無論真假都讓韓國社會人心惶惶，輿論多要求嚴懲，但上述3案嫌犯都因有精神病史，可能獲輕判。
韓國過去曾為類似案件修改法律。韓國《世界日報》將2019年4月發生的縱火攻擊事件與盆堂案相比，指出兩案凶嫌都有人格分裂等精神病史，且都在犯案前自行中斷治療多年。
2019年的縱火攻擊案造成5人死亡、17人受傷，犯案人2010年就曾持刀攻擊路人，2011年起依人格分裂接受68次治療，但在2016年7月自行中斷療程，在2019年犯案前曾與鄰居多次衝突，甚至動粗，但警方及保健福祉部等單位在知道這些背景的狀況下，仍無法採取任何預防措施，最終釀成悲劇。
韓國政府在2019年案件發生後，提出動員全國精神健康福祉中心人力，建立24小時緊急應對體系的方案，但並無實效，之後數年內仍持續發生精神病患犯下的嚴重案件，因為要強制精神病患就醫治療並不容易。
韓國憲法法院在2016年裁決，在本人不同意下強制入住精神病院的措施違憲，因此依2017年起實施的精神健康福祉法規定，必須在2名監護人及1名專家同意下，才能不問本人意願強制其住院。但因患者人權、家族糾紛導致的強制入院等問題，之後又修法將專家同意人數增為2人。
韓國執政黨國民力量議員安哲秀6日在臉書（Facebook）貼文，主張應導入全民精神健康檢查制度。他說，現行規定適用對象雖自2019年起擴大為20至27歲，但10年才會檢查一次，且檢查內容只有最基礎的憂鬱症量表。
今年完成修法、預計2025年的新法將適用範圍擴大為優先導入20到34歲族群，頻率也提高為2年一次，但仍聚焦於憂鬱症預防，對犯罪預防是否有效令人存疑。他認為需要從政府層次提出更長遠的因應方案。
安哲秀去年角逐總統大位時，也曾提出將精神健康檢查納入全民健檢項目，若確認患有精神疾病，由健保支付9成醫藥費等政見。
但也有意見認為，不應將精神病患視為「潛在罪犯」，管理的適當界線與方式還須深入探討。據保健福祉部統計，韓國各地的重症精神病患超過65萬人，包括人格分裂、憂鬱症、妄想障礙等，其中精神分裂病患占28％。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓國社群網路上隨機殺人預告不斷，警方逮46人多為未成年、聲稱「只是開玩笑」
- 韓國又見隨機攻擊傳1死13傷，嫌犯自稱「受僱殺人」駕車衝撞民眾、下車砍人
- 韓國首爾地鐵新林站隨機攻擊引起模仿效應，警方關注網上陸續出現殺人預告
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html